चिमनी की गंदगी से हैं परेशान? Amazon पर भारी छूट के साथ मिल रही हैं ये 'Filterless' चिमनियाँ, सफाई की झंझट खत्म

अमेजन पर कम मेंटेनेंस और दमदार सक्शन पावर वाली बेस्ट किचन चिमनी उपलब्ध हैं, जो आपके किचन को धुएं से मुक्त रखती हैं। इन ऑटो-क्लीन और मोशन सेंसर चिमनी को आप बेहतरीन ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन खरीद सकते हैं।

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आधुनिक किचन को धुएं, तेल और चिपचिपाहट से मुक्त रखने के लिए एक बेहतरीन किचन चिमनी बेहद जरूरी है। अमेजन पर इस समय भारत के टॉप ब्रांड्स जैसे Elica, Faber और Crompton की कई एडवांस किचन चिमनियां भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।

इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी दमदार सक्शन पावर है, जो आमतौर पर1200 से लेकर 1800 तक होती है। यह भारी धुएं और भारतीय खाना पकाने के दौरान निकलने वाले कड़े मसालों की महक को भी आसानी से सोख लेती हैं। इसके अलावा, आजकल की चिमनियां फिल्टरलेस और स्मार्ट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। इसका मतलब है कि आपको इन्हें बार-बार हाथ से साफ करने की झंझट नहीं होती, जिससे इनका मेंटेनेंस खर्च न के बराबर हो जाता है।

यूज़र्स की सुविधा के लिए इनमें टच कंट्रोल और मोशन सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप सिर्फ हाथ के इशारे से इन्हें चालू या बंद कर सकते हैं। अमेज़न पर ये चिमनियां 60cm और 90cm के साइज में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट और किचन की जरूरत के हिसाब से नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आसानी से खरीद सकते हैं।

यह Beyond Appliances Eris 90cm Chimney एक बेहद आधुनिक और अनोखी इन्क्लाइंड (Slant) डिजाइन वाली स्मार्ट किचन चिमनी है। इसे खासतौर पर मॉडर्न भारतीय रसोईघरों के लिए बनाया गया है। इस चिमनी में एक Android Smart Display Hub दिया गया है, जिसकी मदद से आप खाना बनाते समय फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। 19,499 रुपये की आकर्षक डील पर मिलने वाली यह चिमनी स्टाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

Specifications साइज 90 cm (3 से 5 बर्नर वाले चूल्हे के लिए बेस्ट) सक्शन पावर 1500 CMH फिल्टर का प्रकार फिल्टरलेस कंट्रोल टाइप स्मार्ट टचस्क्रीन डिस्प्ले और फिजिकल बटन्स क्यों खरीदें दमदार सक्शन पावर स्मार्ट एंड्रॉइड डिस्प्ले फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन कम शोर क्यों खोजें विकल्प डक्टिंग अनिवार्य है स्क्रीन का मेंटेनेंस

यह Inalsa Ekon 60BKFL एक क्लासिक पिरामिड शेप वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। इसे खासतौर पर बजट रेंज में एक मजबूत और टिकाऊ चिमनी चाहने वाले भारतीय परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। मात्र 4,999 रुपये की कीमत में आने वाली यह चिमनी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो इसे छोटे और मध्यम आकार के रसोईघरों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प बनाती है।

Specifications फिल्टर का प्रकार फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल टाइप पुश बटन कंट्रोल्स कलर और फिनिश ब्लैक, पाउडर कोटेड ग्लॉसी फिनिश डाइमेंशन 47.5D x 60W x 52H सेंटीमीटर वारंटी मोटर पर 5 साल, प्रोडक्ट पर 1 साल क्यों खरीदें किफायती कीमत फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कम शोर मोटर पर 5 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प मैनुअल पुश बटन ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है

यह Faber Hood Venice 60 cm Chimney अमेज़न पर एक बेहद लोकप्रिय और Amazon's Choice टैग वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है। यह खूबसूरत कर्व्ड ग्लास डिजाइन और मैट ब्लैक फिनिश के साथ आती है, जो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देती है। 11,290 रुपये की बजट-फ्रेंडली कीमत में इसमें ऑटो-क्लीन और जेस्चर कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे भारतीय परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं।

Specifications डाइमेंशन 41D x 60W x 43H सेंटीमीटर शोर का स्तर 59 dB (शांत ऑपरेशन) वारंटी मोटर पर 8 साल, प्रोडक्ट पर 2 साल वारंटी मोटर पर 8 साल, प्रोडक्ट पर 2 साल क्यों खरीदें टच और जेस्चर कंट्रोल थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी दमदार सक्शन पावर भरोसेमंद वारंटी फ्लैक्सिबल इंस्टॉलेशन क्यों खोजें विकल्प केवल 1 एलईडी लैंप केवल छोटे और मीडियम साइज के गैस स्टोव (2-4 बर्नर) के लिए ही सही

यह Elica WDFL 606 HAC NERO Chimney अमेज़न पर सबसे भरोसेमंद और Amazon's Choice टैग हासिल करने वाली बेस्ट-सेलिंग चिमनियों में से एक है। कर्व्ड ग्लास डिजाइन और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आने वाली यह चिमनी आपके मॉडर्न किचन की खूबसूरती को बढ़ाती है। 12,299 रुपये की रेंज में यह चिमनी 1350 m³/hr की दमदार सक्शन पावर और इंडस्ट्री की सबसे लंबी 15 साल की मोटर वारंटी के साथ आती है, जो इसे लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाती है।

Specifications सक्शन पावर 1350 m³/hr फिल्टर का प्रकार फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल टाइप मोशन सेंसर + टच कंट्रोल (3 स्पीड) विशेष फीचर्स हीट ऑटो क्लीन, ऑयल कलेक्टर, 2 LED लैंप्स शोर का स्तर 58 dB वारंटी मोटर पर 15 साल, प्रोडक्ट पर 5 साल क्यों खरीदें असाधारण वारंटी पावरफुल सक्शन क्षमता मोशन सेंसर और टच कंट्रोल साइलेंट ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प केवल 2 से 4 बर्नर वाले छोटे व मध्यम गैस चूल्हों के लिए सही डक्टलेस के लिए अलग से खर्च

यह Faber Atom 60cm Chimney एक बेहद एडवांस और प्रीमियम T-शेप डिजाइन वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। इस चिमनी की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी BLDC मोटर है, जो बिजली की भारी बचत करती है।14,430 रुपये की कीमत में आने वाली यह चिमनी 1500 m³/hr की जबर्दस्त सक्शन पावर और 9-स्पीड सेटिंग्स के साथ आती है, जो इसे कड़े तेल-मसाले वाले भारतीय किचन के लिए एक परफेक्ट और आधुनिक चॉइस बनाती है।

Specifications सक्शन पावर 1500 m³/hr मोटर का प्रकार इनवर्टर BLDC मोटर कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल + जेस्चर सेंसर (9 स्पीड ऑप्शंस) विशेष फीचर्स थर्मल ऑटो क्लीन, इन-बिल्ट ऑयल कलेक्टर, टी-शेप डिजाइन क्यों खरीदें ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर अल्ट्रा-पावरफुल सक्शन 9-स्पीड कंट्रोल्स भरोसेमंद वारंटी क्यों खोजें विकल्प टी-शेप मॉडल में भी केवल 1 एलईडी लैंप कीमत थोड़ी ज्यादा

यह RUWA GARNET 60 cm Chimney उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेहद कम बजट में एक ऑटो-क्लीन चिमनी की तलाश कर रहे हैं। मात्र 3,899 रुपये की सुपर-अफोर्डेबल कीमत में आने वाली यह वॉल-माउंटेड चिमनी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और ऑटो-क्लीन जैसे फीचर्स से लैस है। यह चिमनी छोटे आकार के भारतीय किचन और बैचलर्स या छोटे परिवारों के लिए एक व्यावहारिक और पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है।

Specifications साइज 60 cm (2 से 4 बर्नर वाले गैस चूल्हे के लिए सही) सक्शन पावर 1000 CMH फिल्टर का प्रकार फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल टाइप 3 स्पीड पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें अल्ट्रा बजट-फ्रेंडली ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर फिल्टरलेस डिज़ाइन सिंपल और टिकाऊ कंट्रोल्स कम शोर क्यों खोजें विकल्प सीमित सक्शन पावर कोई मोशन सेंसर नहीं सीमित वारंटी

यह KAFF K-Series KEC 60A Chimney भारतीय मार्केट में अपने प्रीमियम किचन एप्लायंसेज के लिए मशहूर ब्रांड KAFF की एक बेहद लोकप्रिय चिमनी है। कर्व्ड ग्लास डिजाइन और मैट ब्लैक फिनिश वाली यह चिमनी न केवल दिखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि 9,490 रुपये की आकर्षक कीमत पर यह 1450 m³/hr की जबर्दस्त सक्शन पावर और मोटर पर लाइफटाइम वारंटी के साथ आती है। 10,000 रुपये से कम के बजट में यह एक बेहतरीन ऑल-राउंडर और प्रीमियम विकल्प है।

Specifications सक्शन पावर 1450 m³/hr (अत्यंत शक्तिशाली) टेक्नोलॉजी ड्राय हीट ऑटो क्लीन फिल्टर का प्रकार फिल्टरलेस डिजाइन कंट्रोल टाइप डिजिटल डिस्प्ले के साथ टच पैनल और मोशन सेंसर वारंटी मोटर पर लाइफटाइम, प्रोडक्ट पर 2 साल क्यों खरीदें लाइफटाइम मोटर वारंटी हाई सक्शन कैपेसिटी ड्राय हीट ऑटो क्लीन स्मार्ट मोशन सेंसर क्यों खोजें विकल्प 60cm का सीमित साइज इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

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1. किचन चिमनी के लिए कौन सा फ़िल्टर सबसे अच्छा है? भारतीय कुकिंग (जिसमें बहुत ज्यादा मसाले और तेल का इस्तेमाल होता है) के लिए बैफल फ़िल्टर सबसे अच्छा माना जाता है。इसमें तेल और मसाले आसानी से फंस जाते हैं और इसकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहती है।

2. चिमनी की सक्शन क्षमता कितनी होनी चाहिए? भारतीय रसोई के लिए 1000 m³/hr से 1200 m³/hr तक की सक्शन क्षमता वाली चिमनी सबसे उपयुक्त होती है。अगर आपकी किचन बड़ी है या आप बहुत ज्यादा डीप-फ्राई करते हैं, तो उच्च क्षमता वाली चिमनी चुनें।

3. चिमनी और गैस चूल्हे के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? गैस बर्नर या चूल्हे और चिमनी के निचले हिस्से के बीच की दूरी 26 इंच से 32 इंच के बीच होनी चाहिए। यह दूरी आदर्श और सुरक्षित मानी जाती है।

4. क्या ऑटो-क्लीन चिमनी सामान्य से बेहतर है? हाँ, ऑटो-क्लीन चिमनी के रखरखाव में काफी आसानी होती है। इसमें एक विशेष तकनीक होती है जो अंदर जमा हुए तेल को एक ऑयल कलेक्टर कप में पिघला देती है, जिसे आप आसानी से खुद साफ कर सकते हैं।

5. मुझे अपनी चिमनी की सफाई कब और कैसे करनी चाहिए? चिमनी की नियमित जांच और सफाई साल में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए。यदि आप चाहते हैं कि आपकी रसोई की चिमनी हमेशा सुचारू रूप से काम करे, तो इसे खरीदने से पहले Winston's Chimney Service पर जाकर चिमनी से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अवश्य पढ़ें।

6. सही चिमनी कैसे चुनें? अपने लिए बेहतरीन चिमनी चुनने के तरीके और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप Kitchen Brand Store द्वारा दी गई मार्गदर्शिका को पढ़ सकते हैं। वहीं, चिमनी रखरखाव से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप Full Service Chimney की सहायता ले सकते हैं।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।