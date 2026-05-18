चिमनी की गंदगी से हैं परेशान? Amazon पर भारी छूट के साथ मिल रही हैं ये 'Filterless' चिमनियाँ, सफाई की झंझट खत्म
अमेजन पर कम मेंटेनेंस और दमदार सक्शन पावर वाली बेस्ट किचन चिमनी उपलब्ध हैं, जो आपके किचन को धुएं से मुक्त रखती हैं। इन ऑटो-क्लीन और मोशन सेंसर चिमनी को आप बेहतरीन ऑफर्स और डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आधुनिक किचन को धुएं, तेल और चिपचिपाहट से मुक्त रखने के लिए एक बेहतरीन किचन चिमनी बेहद जरूरी है। अमेजन पर इस समय भारत के टॉप ब्रांड्स जैसे Elica, Faber और Crompton की कई एडवांस किचन चिमनियां भारी डिस्काउंट और शानदार ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।
इन चिमनियों की सबसे बड़ी खासियत इनकी दमदार सक्शन पावर है, जो आमतौर पर1200 से लेकर 1800 तक होती है। यह भारी धुएं और भारतीय खाना पकाने के दौरान निकलने वाले कड़े मसालों की महक को भी आसानी से सोख लेती हैं। इसके अलावा, आजकल की चिमनियां फिल्टरलेस और स्मार्ट ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। इसका मतलब है कि आपको इन्हें बार-बार हाथ से साफ करने की झंझट नहीं होती, जिससे इनका मेंटेनेंस खर्च न के बराबर हो जाता है।
यूज़र्स की सुविधा के लिए इनमें टच कंट्रोल और मोशन सेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे आप सिर्फ हाथ के इशारे से इन्हें चालू या बंद कर सकते हैं। अमेज़न पर ये चिमनियां 60cm और 90cm के साइज में उपलब्ध हैं, जिन्हें आप अपने बजट और किचन की जरूरत के हिसाब से नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स का लाभ उठाकर आसानी से खरीद सकते हैं।
1. Beyond Appliances Eris 90cm Auto Clean Slant Kitchen Chimney | 1500 CMH Suction | Filterless | Smart Touchscreen Display | Touch Control | Black | PAN INDIA SERVICE| BA-SL-ER-AD-90-CH-001
यह Beyond Appliances Eris 90cm Chimney एक बेहद आधुनिक और अनोखी इन्क्लाइंड (Slant) डिजाइन वाली स्मार्ट किचन चिमनी है। इसे खासतौर पर मॉडर्न भारतीय रसोईघरों के लिए बनाया गया है। इस चिमनी में एक Android Smart Display Hub दिया गया है, जिसकी मदद से आप खाना बनाते समय फिल्में देख सकते हैं, गाने सुन सकते हैं और ग्रोसरी भी ऑर्डर कर सकते हैं। 19,499 रुपये की आकर्षक डील पर मिलने वाली यह चिमनी स्टाइल और एडवांस टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार सक्शन पावर
स्मार्ट एंड्रॉइड डिस्प्ले
फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
डक्टिंग अनिवार्य है
स्क्रीन का मेंटेनेंस
2. INALSA Pyramid Shape Wall Mount Kitchen Chimney 60 cm|1100 m³/hr Powerful Suction|58 dB Low Noise|Filterless Chimney|Push Button Control|Black Powder Coated Finish|5 Years Motor Warranty|Ekon 60BKFL
यह Inalsa Ekon 60BKFL एक क्लासिक पिरामिड शेप वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। इसे खासतौर पर बजट रेंज में एक मजबूत और टिकाऊ चिमनी चाहने वाले भारतीय परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। मात्र 4,999 रुपये की कीमत में आने वाली यह चिमनी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो इसे छोटे और मध्यम आकार के रसोईघरों के लिए एक बेहतरीन और किफायती विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी
कम शोर
मोटर पर 5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल पुश बटन
ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है
3. Faber 60 cm 1200 m³/hr Autoclean Curved Chimney| Black Filterless with Oil Collector |8 Yrs Motor & 2Yrs Comprehensive Warranty by Faber | Touch & Gesture Control | Hood Venice IN HC SC FL BK 60
यह Faber Hood Venice 60 cm Chimney अमेज़न पर एक बेहद लोकप्रिय और Amazon's Choice टैग वाली वॉल-माउंटेड चिमनी है। यह खूबसूरत कर्व्ड ग्लास डिजाइन और मैट ब्लैक फिनिश के साथ आती है, जो आपके किचन को एक प्रीमियम लुक देती है। 11,290 रुपये की बजट-फ्रेंडली कीमत में इसमें ऑटो-क्लीन और जेस्चर कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जो इसे भारतीय परिवारों के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
टच और जेस्चर कंट्रोल
थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी
दमदार सक्शन पावर
भरोसेमंद वारंटी
फ्लैक्सिबल इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 एलईडी लैंप
केवल छोटे और मीडियम साइज के गैस स्टोव (2-4 बर्नर) के लिए ही सही
4. Elica 60 cm 1350 m3/hr Filterless Autoclean Kitchen Chimney with 15 Years Motor & 5 Years Comprehensive Warranty (WDFL 606 HAC LTW MS NERO, Touch + Motion Sensor Control, Black)
यह Elica WDFL 606 HAC NERO Chimney अमेज़न पर सबसे भरोसेमंद और Amazon's Choice टैग हासिल करने वाली बेस्ट-सेलिंग चिमनियों में से एक है। कर्व्ड ग्लास डिजाइन और ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आने वाली यह चिमनी आपके मॉडर्न किचन की खूबसूरती को बढ़ाती है। 12,299 रुपये की रेंज में यह चिमनी 1350 m³/hr की दमदार सक्शन पावर और इंडस्ट्री की सबसे लंबी 15 साल की मोटर वारंटी के साथ आती है, जो इसे लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण वारंटी
पावरफुल सक्शन क्षमता
मोशन सेंसर और टच कंट्रोल
साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 से 4 बर्नर वाले छोटे व मध्यम गैस चूल्हों के लिए सही
डक्टलेस के लिए अलग से खर्च
5. Faber Atom 60cm 1500m³/hr BLDC Autoclean Filterless T-Shape Chimney|Built In Oil Collector|Touch & Gesture Control|8Yr Motor,2Yr Comprehensive Warranty by Faber | Hood ATOM BLDC TC FL HC SC BK IN 60
यह Faber Atom 60cm Chimney एक बेहद एडवांस और प्रीमियम T-शेप डिजाइन वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। इस चिमनी की सबसे बड़ी खासियत इसमें लगी BLDC मोटर है, जो बिजली की भारी बचत करती है।14,430 रुपये की कीमत में आने वाली यह चिमनी 1500 m³/hr की जबर्दस्त सक्शन पावर और 9-स्पीड सेटिंग्स के साथ आती है, जो इसे कड़े तेल-मसाले वाले भारतीय किचन के लिए एक परफेक्ट और आधुनिक चॉइस बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऊर्जा-कुशल BLDC मोटर
अल्ट्रा-पावरफुल सक्शन
9-स्पीड कंट्रोल्स
भरोसेमंद वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
टी-शेप मॉडल में भी केवल 1 एलईडी लैंप
कीमत थोड़ी ज्यादा
6. RUWA GARNET 60 cm Filterless Wall Mounted Kitchen Chimney Black | 1000 CMH Suction Power | Auto Clean | 3 Speed Push Button Control | Low Noise | For 2–4 Burner Gas Stoves
यह RUWA GARNET 60 cm Chimney उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बेहद कम बजट में एक ऑटो-क्लीन चिमनी की तलाश कर रहे हैं। मात्र 3,899 रुपये की सुपर-अफोर्डेबल कीमत में आने वाली यह वॉल-माउंटेड चिमनी फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी और ऑटो-क्लीन जैसे फीचर्स से लैस है। यह चिमनी छोटे आकार के भारतीय किचन और बैचलर्स या छोटे परिवारों के लिए एक व्यावहारिक और पॉकेट-फ्रेंडली विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा बजट-फ्रेंडली
ऑटो-क्लीन और ऑयल कलेक्टर
फिल्टरलेस डिज़ाइन
सिंपल और टिकाऊ कंट्रोल्स
कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
सीमित सक्शन पावर
कोई मोशन सेंसर नहीं
सीमित वारंटी
7. KAFF K-Series KEC 60A Filterless Auto-Clean Kitchen Chimney, 60 CM, Curved Glass,1450 m3/hr Suction, Touch & Motion Sensor, 2 Years Comprehensive and Lifetime on Motor Warranty* | Black
यह KAFF K-Series KEC 60A Chimney भारतीय मार्केट में अपने प्रीमियम किचन एप्लायंसेज के लिए मशहूर ब्रांड KAFF की एक बेहद लोकप्रिय चिमनी है। कर्व्ड ग्लास डिजाइन और मैट ब्लैक फिनिश वाली यह चिमनी न केवल दिखने में बेहद खूबसूरत है, बल्कि 9,490 रुपये की आकर्षक कीमत पर यह 1450 m³/hr की जबर्दस्त सक्शन पावर और मोटर पर लाइफटाइम वारंटी के साथ आती है। 10,000 रुपये से कम के बजट में यह एक बेहतरीन ऑल-राउंडर और प्रीमियम विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
लाइफटाइम मोटर वारंटी
हाई सक्शन कैपेसिटी
ड्राय हीट ऑटो क्लीन
स्मार्ट मोशन सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
60cm का सीमित साइज
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
1. किचन चिमनी के लिए कौन सा फ़िल्टर सबसे अच्छा है?
भारतीय कुकिंग (जिसमें बहुत ज्यादा मसाले और तेल का इस्तेमाल होता है) के लिए बैफल फ़िल्टर सबसे अच्छा माना जाता है。इसमें तेल और मसाले आसानी से फंस जाते हैं और इसकी कार्यक्षमता लंबे समय तक बनी रहती है।
2. चिमनी की सक्शन क्षमता कितनी होनी चाहिए?
भारतीय रसोई के लिए 1000 m³/hr से 1200 m³/hr तक की सक्शन क्षमता वाली चिमनी सबसे उपयुक्त होती है。अगर आपकी किचन बड़ी है या आप बहुत ज्यादा डीप-फ्राई करते हैं, तो उच्च क्षमता वाली चिमनी चुनें।
3. चिमनी और गैस चूल्हे के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए?
गैस बर्नर या चूल्हे और चिमनी के निचले हिस्से के बीच की दूरी 26 इंच से 32 इंच के बीच होनी चाहिए। यह दूरी आदर्श और सुरक्षित मानी जाती है।
4. क्या ऑटो-क्लीन चिमनी सामान्य से बेहतर है?
हाँ, ऑटो-क्लीन चिमनी के रखरखाव में काफी आसानी होती है। इसमें एक विशेष तकनीक होती है जो अंदर जमा हुए तेल को एक ऑयल कलेक्टर कप में पिघला देती है, जिसे आप आसानी से खुद साफ कर सकते हैं।
5. मुझे अपनी चिमनी की सफाई कब और कैसे करनी चाहिए?
चिमनी की नियमित जांच और सफाई साल में कम से कम एक बार जरूर होनी चाहिए。यदि आप चाहते हैं कि आपकी रसोई की चिमनी हमेशा सुचारू रूप से काम करे, तो इसे खरीदने से पहले Winston's Chimney Service पर जाकर चिमनी से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अवश्य पढ़ें।
6. सही चिमनी कैसे चुनें?
अपने लिए बेहतरीन चिमनी चुनने के तरीके और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप Kitchen Brand Store द्वारा दी गई मार्गदर्शिका को पढ़ सकते हैं। वहीं, चिमनी रखरखाव से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप Full Service Chimney की सहायता ले सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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