करवाचौथ पर AI से बनाएं अपनी खूबसूरत फोटो, ChatGPT और Gemini के बेस्ट प्रॉम्प्ट आएंगे काम
करवाचौथ 2026 पर ChatGPT और Google Gemini की मदद से अपनी सिंपल फोटो को खूबसूरत ट्रेडिशनल, ब्राइडल और रोमांटिक फोटोज में बदल सकते हैं। आइए इसका तरीका बताएं।
करवाचौथ के मौके पर अगर आप अपनी सिंपल सी फोटो को खूबसूरत ट्रेडिशनल या ब्राइडल लुक में बदलना चाहते हैं, तो AI टूल्स की मदद ले सकते हैं। ChatGPT और Google Gemini जैसे टूल्स की मदद से लाल साड़ी, हैवी जूलरी, चांद के सामने कपल फोटो और रॉयल ब्राइडल पोर्ट्रेट जैसी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं। इसके लिए महंगे फोटोशूट की जरूरत नहीं है। एक अच्छी रेफरेंस फोटो और सही प्रॉम्प्ट से शुरुआत की जा सकती है।
29 अक्टूबर, 2026 को करवाचौथ मनाया जा रहा है। इस दौरान सोशल मीडिया पर त्योहार से जुड़ी फोटोज शेयर करने का चलन रहता है। AI फोटो जनरेशन टूल्स की मदद से यूजर्स अलग-अलग कपड़ों, बैकग्राउंड, लाइटिंग और पोज के साथ अपनी तस्वीरों के नए वर्जन तैयार कर सकते हैं।
ChatGPT से ऐसे बनाएं करवाचौथ की AI फोटो
ChatGPT की मदद से फोटो बनाने के लिए सबसे पहले इसकी वेबसाइट या ऐप खोलें। इसके बाद अपनी ऐसी फोटो अपलोड करें, जिसमें चेहरा साफ दिखाई दे रहा हो। अब प्रॉम्प्ट में बताएं कि आप किस तरह का लुक चाहते हैं। उदाहरण के लिए, लाल सिल्क साड़ी, गोल्ड जूलरी, हाथों में लाल चूड़ियां, मेहंदी और पूजा की थाली के साथ ट्रेडिशनल करवाचौथ पोर्ट्रेट बनाने के लिए कह सकते हैं।
आप यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल कर सकते हैं:
रेड साड़ी वाला ट्रेडिशनल लुक
Gemini से बनाएं चांद के सामने रोमांटिक फोटो
Google Gemini में भी इसी तरह फोटो अपलोड करके अपनी पसंद का लुक तैयार करने के लिए कह सकते हैं। अगर आप करवाचौथ पर पति-पत्नी की रोमांटिक तस्वीर बनाना चाहते हैं, तो यह प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें।
मूनलाइट कपल फोटो
रॉयल ब्राइडल और पेस्टल लुक भी कर सकते हैं ट्राई
अगर आप कुछ अलग चाहते हैं, तो AI से राजस्थानी महारानी वाला लुक, मरून लहंगा, गोल्डन बनारसी साड़ी या पिंक साड़ी में भी पोर्ट्रेट तैयार करवा सकते हैं। इसके लिए प्रॉम्प्ट में कपड़ों, जूलरी, मेकअप, बैकग्राउंड और लाइटिंग की जानकारी विस्तार से दें। तस्वीर में अपना चेहरा बनाए रखने के लिए रेफरेंस फोटो का इस्तेमाल करें और प्रॉम्प्ट में चेहरे की पहचान को बरकरार रखने के लिए कहें। हालांकि, AI हर बार चेहरा सेम दिखाने की गारंटी नहीं देता।
बेहतर AI फोटो बनाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
सबसे पहले अच्छी रोशनी में खींची गई साफ फोटो चुनें। प्रॉम्प्ट में केवल करवाचौथ लिखने के बजाय साड़ी का रंग, जूलरी, पोज और बैकग्राउंड भी बताएं। अगर पहली तस्वीर पसंद नहीं आती, तो पूरा प्रॉम्प्ट बदलने के बजाय छोटे-छोटे बदलाव करने के लिए कहें। उदाहरण के लिए, साड़ी का रंग बदलने, चेहरे पर नेचुरल लाइट रखने या बैकग्राउंड में चांद दिखाने का निर्देश दे सकते हैं।
फोटो बनाने के बाद चेहरे, हाथों, जूलरी और कपड़ों की बारीकियों को भी जांचें, क्योंकि AI तस्वीरों में कभी-कभी गलतियां हो सकती हैं। साथ ही, किसी दूसरे व्यक्ति की फोटो अपलोड करने से पहले उसकी अनुमति जरूर लें। अपनी निजी तस्वीरें AI टूल्स पर साझा करते समय उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
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चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।