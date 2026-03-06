Hindustan Hindi News
सरकार का सख्त कदम! भारत के इस राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया

Mar 06, 2026 01:42 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। बच्चों पर बढ़ते मोबाइल और सोशल मीडिया के असर को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।

आज स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कई बच्चे दिन का काफी समय मोबाइल पर ही बिता रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने की चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने का संकेत दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने 2026-27 के बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की मानसिक सेहत और पढ़ाई पर बुरा असर डाल सकता है।

अगर यह नियम लागू होता है तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र के आधार पर बैन लगाया जाएगा। इस फैसले को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है और कई लोग इस कदम को बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए जरूरी बता रहे हैं। यह फैसला बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की लत से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

इसलिए लिया गया यह फैसला

सरकार के अनुसार पिछले कुछ सालों में बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बच्चे घंटों तक मोबाइल पर वीडियो, गेम और सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। इसके कारण कई समस्याएं सामने आ रही हैं जैसे: पढ़ाई में ध्यान कम होना, नींद की समस्या, मानसिक तनाव और सोशल मीडिया की लत।

भारत में पहली बार उठाया जा रहा ऐसा कदम

अगर यह नियम लागू होता है तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य होगा जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र आधारित बैन लागू किया जाएगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में पहले से ही ऐसे नियमों पर चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने बच्चों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कड़े नियम भी बनाए हैं।

माता-पिता के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी

सरकार के इस फैसले के साथ-साथ माता-पिता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना चाहिए।अगर परिवार और स्कूल मिलकर बच्चों को डिजिटल दुनिया के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाएं तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है।

