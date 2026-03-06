सरकार का सख्त कदम! भारत के इस राज्य में 16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं चला पाएंगे सोशल मीडिया
कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की घोषणा की है। बच्चों पर बढ़ते मोबाइल और सोशल मीडिया के असर को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है।
आज स्मार्टफोन और सोशल मीडिया बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। कई बच्चे दिन का काफी समय मोबाइल पर ही बिता रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ने की चिंता लगातार बढ़ रही है। इसी को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेने का संकेत दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने 2026-27 के बजट भाषण के दौरान घोषणा की कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का कहना है कि मोबाइल और सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की मानसिक सेहत और पढ़ाई पर बुरा असर डाल सकता है।
अगर यह नियम लागू होता है तो कर्नाटक देश का पहला ऐसा राज्य बन सकता है जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र के आधार पर बैन लगाया जाएगा। इस फैसले को लेकर देशभर में चर्चा शुरू हो गई है और कई लोग इस कदम को बच्चों की सुरक्षा और भविष्य के लिए जरूरी बता रहे हैं। यह फैसला बच्चों को मोबाइल और इंटरनेट की लत से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।
इसलिए लिया गया यह फैसला
सरकार के अनुसार पिछले कुछ सालों में बच्चों में स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बच्चे घंटों तक मोबाइल पर वीडियो, गेम और सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। इसके कारण कई समस्याएं सामने आ रही हैं जैसे: पढ़ाई में ध्यान कम होना, नींद की समस्या, मानसिक तनाव और सोशल मीडिया की लत।
भारत में पहली बार उठाया जा रहा ऐसा कदम
अगर यह नियम लागू होता है तो कर्नाटक भारत का पहला राज्य होगा जहां बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर उम्र आधारित बैन लागू किया जाएगा। हालांकि दुनिया के कई देशों में पहले से ही ऐसे नियमों पर चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने बच्चों के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल को सीमित करने के लिए कड़े नियम भी बनाए हैं।
माता-पिता के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी
सरकार के इस फैसले के साथ-साथ माता-पिता की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि पेरेंट्स को बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें सोशल मीडिया के सुरक्षित इस्तेमाल के बारे में जागरूक करना चाहिए।अगर परिवार और स्कूल मिलकर बच्चों को डिजिटल दुनिया के सही इस्तेमाल के बारे में सिखाएं तो कई समस्याओं से बचा जा सकता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
