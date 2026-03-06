13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन, इन दो राज्यों ने लिया फैसला

कर्नाटक के बाद, आंध्र प्रदेश भी अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले 90 दिनों के अंदर राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जाएगी।

बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार अब उनके सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। भारत में दो राज्यों ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। दरअसल, कर्नाटक के बाद, आंध्र प्रदेश भी अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को घोषणा की कि अगले 90 दिनों के अंदर राज्य में 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगा दी जाएगी। विधानसभा में बोलते हुए, मुख्यमंत्री नायडू ने बताया कि वे अभी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस रोक को 13 से 16 साल के बच्चों तक बढ़ाया जाए या नहीं।

लाइव मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, नायडू ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि 90 दिनों के अंदर, 13 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल न कर पाएं।" सीएम ने कहा कि उनका प्रशासन यह तय करेगा कि 13 से 16 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाए या नहीं।

कर्नाटक सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया कर्नाटक में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को 16 साल से कम उम्र के लोगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने का ऐलान किया। इस कदम का मकसद बच्चों पर इसके बुरे असर को रोकना है। हालांकि, कुछ माता-पिता ने इस कदम का स्वागत किया, लेकिन वे इसके प्रैक्टिकल होने को लेकर परेशान हैं।

सिद्धारमैया ने बेंगलुरु में 2026-27 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए कहा, “बच्चों पर बढ़ते मोबाइल इस्तेमाल के बुरे असर को रोकने के मकसद से, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाएगा।”

हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि बैन कब लागू होगा। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, जिसमें 750 मिलियन डिवाइस और एक बिलियन इंटरनेट यूजर हैं। मेटा के लिए, यह देश उसका सबसे बड़ा मार्केट है, जहां दुनियाभर में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर सबसे ज्यादा यूजर हैं। भारत के फेडरल हेल्थ मिनिस्ट्री के 2019-20 के सर्वे की रिपोर्ट से पता चला है कि कर्नाटक की एक-चौथाई से भी कम आबादी 15 साल से कम उम्र की है। फेडरल गवर्नमेंट थिंक टैंक नीति आयोग के 2025 के प्रेजेंटेशन से पता चला है कि राज्य की आबादी 67.6 मिलियन है।

बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IBM, डेल और गूगल जैसी ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनियों का घर है। कर्नाटक का पड़ोसी राज्य गोवा भी इसी तरह के बैन पर विचार कर रहा है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने जनवरी में कहा था कि नई दिल्ली को "डिजिटल एडिक्शन" से निपटने के लिए उम्र के आधार पर एक्सेस लिमिट पर पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाना चाहिए, जिसे काफी सपोर्ट मिला।

हालांकि, कुछ एक्टिविस्ट और टेक एक्सपर्ट्स ने बच्चों और माता-पिता को सोशल मीडिया का हेल्दी और सुरक्षित इस्तेमाल करने में मदद करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि उम्र के आधार पर रोक काम नहीं करती, क्योंकि बच्चे नकली पहचान के कागजात से उन्हें दरकिनार कर सकते हैं।

जनवरी की शुरुआत में, कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स, IT/BT मंत्री प्रियांक खड़गे ने विधानसभा को बताया था कि राज्य सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल सुनिश्चित करने के तरीकों पर बातचीत कर रही है, खासकर बच्चों के बीच।

इस साल जनवरी में संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तक उम्र के हिसाब से पहुंच पर विचार किया जाना चाहिए, साथ ही डिजिटल लत से बचने के लिए ऑनलाइन टीचिंग में भी कटौती की जानी चाहिए।

इंडोनेशिया 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाएगा AP के मुताबिक, इंडोनेशिया की कम्युनिकेशन और डिजिटल मामलों की मंत्री मेउत्या हफीद ने शुक्रवार को कहा कि प्रशासन 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया इस्तेमाल करने से रोकेगा। हफीद ने रिपोर्टर्स को बताया कि उन्होंने हाल ही में एक सरकारी आदेश का समर्थन किया है जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, एक्स, बिगो लाइव और रोबॉक्स जैसी हाई-रिस्क ऑनलाइन सर्विसेज पर प्रोफाइल बनाने से रोकता है।