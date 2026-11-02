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देसी कंपनी Karbonn आज लॉन्च करेगी 2 नए बजट AI स्मार्टफोन, एक में मिलेगी 7000mAh की बैटरी, दूसरे में 120Hz डिस्प्ले

By Himani Gupta
लाइव हिन्दुस्तान
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देसी कंपनी Karbonn एक बार फिर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में वापसी कर रही है। कंपनी ने दो नए फोन Rebel और Rebel Pro आज 2 नवंबर को भारत में लॉन्च होंगे। दोनों स्मार्टफोन में Android 16, Google Gemini AI और बिना फालतू ऐप्स वाला सॉफ्टवेयर मिलेगा।

Karbonn
देसी कंपनी Karbonn की स्मार्टफोन बाजार में वापसी, आज पेश होंगे Rebel और Rebel Pro

भारतीय स्मार्टफोन बाजार में एक बार फिर देसी ब्रांड Karbonn अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। कंपनी आज यानी 2 नवंबर को भारत में दो नए स्मार्टफोन Karbonn Rebel और Karbonn Rebel Pro लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने इन दोनों फोन की लॉन्च की डिटेल्स अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। वहीं, इनकी सेल Amazon के जरिए की जाएगी। खास बात यह है कि लॉन्च से पहले ही Amazon पर दोनों स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है, जहां इनके कई फीचर्स की जानकारी सामने आई है।

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Karbonn की नई Rebel सीरीज के दोनों फोन में Google Gemini AI का सपोर्ट होगा। Gemini गूगल का AI असिस्टेंट है, जिसकी मदद से यूजर सवाल पूछ सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं और कई तरह के कामों में मदद ले सकते हैं। हालांकि, फोन में Gemini के कौन-कौन से खास फीचर्स उपलब्ध होंगे, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। फोन में 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया जाएगा। कंपनी का दावा है कि इन स्मार्टफोन में पहले से फालतू थर्ड-पार्टी ऐप्स इंस्टॉल नहीं होंगे।

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Karbonn Rebel के फीचर्स (संभावित)

Karbonn Rebel इस सीरीज का ऐसा मॉडल होगा, जिसमें कंपनी ने बड़ी बैटरी पर खास ध्यान दिया है। फोन में 7,000mAh की बैटरी दी जाएगी। इसके साथ 18W USB Type-C चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। कंपनी फोन के बॉक्स में 18W का चार्जिंग अडैप्टर और USB Type-C केबल भी देगी। यानी ग्राहकों को चार्जर अलग से खरीदने की जरूरत नहीं होगी।डिस्प्ले की बात करें तो Karbonn Rebel में 6.75 इंच की HD+ स्क्रीन मिलेगी। इसकी पीक ब्राइटनेस 650 निट्स बताई गई है। कंपनी ने स्क्रीन पर रिफाइंड ग्लास फिनिश देने की भी जानकारी दी है। फोन की स्क्रीन के रिफ्रेश रेट का खुलासा अभी नहीं किया गया है।

Karbonn Rebel Pro के फीचर्स (संभावित)

Karbonn Rebel Pro को स्टैंडर्ड Rebel के मुकाबले कुछ अलग फीचर्स के साथ पेश किया जाएगा। इस फोन में 6.7 इंच की HD+ डिस्प्ले मिलेगी। इसकी खासियत 120Hz रिफ्रेश रेट है। इसमें भी रिफाइंड ग्लास फिनिश दी जाएगी। बैटरी के मामले में Rebel Pro में 6,000mAh की बैटरी मिलेगी। फोन के साथ 20W चार्जिंग अडैप्टर और USB Type-C से Type-C केबल भी मिलेगी।

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दोनों फोन Android 16 और Google Gemini AI का मिलेगा सपोर्ट

Karbonn Rebel और Rebel Pro दोनों स्मार्टफोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेंगे। कंपनी का दावा है कि फोन में जीरो ब्लोटवेयर मिलेगा। इसका मतलब है कि स्मार्टफोन में पहले से फालतू थर्ड-पार्टी ऐप्स इंस्टॉल नहीं होंगे। दोनों स्मार्टफोन में Google Gemini का इन-बिल्ट सपोर्ट भी दिया जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में भी कंपनी ने दोनों फोन के लिए दो साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और दो साल के सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। आजकल कई स्मार्टफोन से 3.5mm हेडफोन जैक हटाया जा रहा है, लेकिन Karbonn ने अपनी Rebel सीरीज में इसे बनाए रखा है। दोनों फोन में 3.5mm ऑडियो जैक मिलेगा। इसका फायदा उन लोगों को होगा, जो वायर वाले ईयरफोन या हेडफोन इस्तेमाल करते हैं।

Karbonn Rebel और Rebel Pro के कलर ऑप्शन

Karbonn Rebel को तीन कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा। इनमें ब्लू, गोल्ड और सिल्वर शामिल हैं। वहीं, Karbonn Rebel Pro चार कलर ऑप्शन में आएगा। ग्राहक इसे ब्लू, बरगंडी, गोल्ड और ग्रे रंग में खरीद सकेंगे।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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