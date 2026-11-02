देसी कंपनी Karbonn की वापसी: ₹13,000 से कम में लाई दो नए फोन, मिलेगा 64MP तक का AI कैमरा और दमदार बैटरी
Karbonn ने भारत में अपनी नई Rebel स्मार्टफोन सीरीज के दो नए फोन्स को पेश कर दिया है। Rebel में आपको 7000mAh बैटरी, 50MP कैमरा और 90Hz डिस्प्ले मिलता है। वहीं Rebel Pro में 64MP कैमरा, 16MP सेल्फी कैमरा और 120Hz डिस्प्ले दिया गया है।
कभी भारतीय मोबाइल बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने वाली देसी कंपनी Karbonn एक बार फिर स्मार्टफोन सेगमेंट में वापसी कर दी है। कंपनी ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपनी नई Rebel सीरीज के दो स्मार्टफोन Karbonn Rebel और Karbonn Rebel Pro लॉन्च किए हैं। खास बात यह है कि दोनों फोन की कीमत 13 हजार रुपये से कम रखी गई है। इनमें से एक मॉडल में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जबकि दूसरे में 64MP कैमरा और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन Amazon पर सेल के लिए उपलब्ध होंगे। इसके अलावा कंपनी ने Rebel 5G का भी ऐलान किया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा।
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Karbonn Rebel and Rebel Pro की कीमत
कीमत की बात करें तो Karbonn Rebel की MRP 14,999 रुपये है, लेकिन इसे 11,999 रुपये की लॉन्च कीमत पर खरीदा जा सकता है। इसके अलावा 1,000 रुपये का बैंक ऑफर मिलने के बाद इसकी प्रभावी कीमत घटकर 10,999 रुपये रह जाती है। वहीं, Karbonn Rebel Pro की MRP भी 14,999 रुपये है। इसकी लॉन्च कीमत 12,499 रुपये रखी गई है और 1,000 रुपये के बैंक ऑफर के बाद इसे 11,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। ये दोनों स्मार्टफोन Amazon.in पर उपलब्ध होंगे।
Karbonn Rebel के फीचर्स
Karbonn Rebel में 6.75 इंच की HD+ स्क्रीन दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। फोन में 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 50MP AI कैमरा दिया गया है। यह स्मार्टफोन MediaTek Helio G81 प्रोसेसर पर काम करता है और इसमें Android 16 मिलता है। कंपनी ने इसे तीन कलर ऑप्शन में पेश किया है।
Karbonn Rebel Pro के स्पेसिफिकेशन्स
Karbonn Rebel Pro में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन की खासियत इसका 64MP AI डुअल रियर कैमरा है, जिसके साथ ट्रिपल-रिंग डिजाइन मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 16MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। फोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, जिससे स्क्रॉलिंग और स्क्रीन पर मूवमेंट ज्यादा स्मूद नजर आते हैं। इसमें MediaTek Helio G81 प्रोसेसर और Android 16 दिया गया है। यह फोन चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा, जिनमें Cherry Red भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।