Amazon Sale: 689 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और स्पीकर, देखें लिस्ट

Amazon Sale: 689 रुपये की शुरुआती कीमत पर स्मार्टवॉच, ईयरबड्स और स्पीकर, देखें लिस्ट

संक्षेप:

JUST CORSECA ने Amazon Great Republic Day Sale 2026 के दौरान अपने ऑडियो और स्मार्ट डिवाइस पोर्टफोलियो पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट देने की घोषणा की है। इन ऑफर्स में ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिनकी कीमतें 689 रुपये से शुरू होती हैं।

Jan 15, 2026 09:14 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
स्मार्टवॉच, स्पीकर या फिर ईयरबड्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बजट टाइट है, तो अमेजन सेल में आपकी तलाश खत्म हो सकती है। JUST CORSECA ने Amazon Great Republic Day Sale 2026 के दौरान अपने ऑडियो और स्मार्ट डिवाइस पोर्टफोलियो पर 40 फीसदी तक का डिस्काउंट देने की घोषणा की है। इन ऑफर्स में ब्लूटूथ स्पीकर, ईयरबड्स और स्मार्टवॉच की एक बड़ी रेंज शामिल है, जिनकी कीमतें 689 रुपये से शुरू होती हैं।

चलिए एक नजर डालते हैं सेल में किस प्रोडक्ट पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है। नीचे देखें लिस्ट

Seagle Bluetooth Speaker: सेल में 1,999 रुपये का यह ब्लूटूथ स्पीकर 1,389 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। स्पीकर 30W साउंड आउटपुट के साथ आता है और इसमें 2400 एमएएच बैटरी लगी हैष। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे पोर्ट मिल जाते हैं।

Sonnet TWS Bluetooth Earbuds: सेल में 999 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 889 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। कंपनी का दावा है कि केस के साथ इसमें 40 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है। यह IPX4 रेटिंग के साथ आता है। क्लियर कॉल क्वालिटी के लिए इसमें क्वाड माइक ENC सेटअप मिलता है।

Snapper TWS Bluetooth Earbuds (Yellow): सेल में 999 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 789 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा।

Silver TWS Bluetooth Earbuds (Blue): सेल में 950 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 689 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। कंपनी का दावा है कि इसमें केस के साथ 30 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी पोर्ट मिलता है।

ये भी पढ़ें:कल आ रहा Tecno Spark Go 3, बिना नेटवर्क कर सकेंगे कॉल, गिरने पर टूटेगा भी नहीं
ये भी पढ़ें:पूरे 1 लाख 20 हजार सस्ता मिल रहा Sony का महंगा TV, 65 इंच के इन चार मॉडल पर छूट

Sstrike Bluetooth Speaker (Black): सेल में 2,999 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 2,289 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। यह स्पीकर 40W साउंड आउटपुट के साथ आता है और इसमें 15 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

Sushi Bliss 30W Bluetooth Speaker: सेल में 2,499 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 1,799 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। यह स्पीकर 30W साउंड आउटपुट के साथ आता है और इसमें 3600 एमएएच बैटरी है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

Sonic Stream Bluetooth Speaker: सेल में 3,299 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 2,499 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। इस स्पीकर में 10 से 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिलती है। कनेक्टिविटी के लिए भी इसमें ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं।

Skywatch PRO Smartwatch: सेल में 2,999 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 1,999 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। फुल टच डिस्प्ले वाली यह वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट के साथ आती है। इसमें ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स मिलते हैं।

JC Skye Bluetooth 5.3 TWS Earbuds: सेल में 1,499 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 999 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा।

SynQ OWS Open-Wear Stereo Earbuds: सेल में 2,299 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 1,599 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। इस ईयरबड्स में केस के साथ 50 घंटे से ज्यादा की बैटरी लाइफ मिलती है। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी और लाइटिंग दोनों ऑप्शन मिलते हैं।

Sushi Albatross 20W Bluetooth Speaker: सेल में 2,999 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 1,999 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। यह स्पीकर 20W साउंड आउटपुट के साथ आता है। इसमें 1800 एमएएच बैटरी लगी है। यह स्पीकर छोटे कमरे या पर्सनल यूज के लिए परफेक्ट है।

Sushi Elegant Speaker with Alarm Clock + Wireless Charging: सेल में 3,999 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 2,799 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा।

Signature Smartwatch: सेल में 3,499 रुपये का यह ब्लूटूथ ईयरबड्स 2,299 रुपये के डिस्काउंट प्राइस पर मिलेगा। इस वॉच में 2.01 इंच का डिस्प्ले है और इसमें ढेर सारे हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट भी मिलता है।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni
अर्पित सोनी ने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें करीब 8 साल का एक्सपीरियंस है। अर्पित ने अपना करियर स्वराज एक्सप्रेस न्यूज चैनल से शुरू किया। उसके बाद दैनिक भास्कर (डिजिटल) में अपनी सेवाएं दीं, यहां टेक और ऑटो बीट में करीब 4 साल काम किया। साल 2021 से अर्पित लाइव हिंदुस्तान में सेवाएं दे रहे हैं। टेक और गैजेट्स में इनका इंटरेस्ट है। और पढ़ें
