केबल्स का झंझट खत्म! एक ही पावरबैंक से सब कुछ चार्ज करेगी Sparkvolt सीरीज
JUST CORSECA ने भारत में SPARKVOLT पावरबैंक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें फास्ट चार्जिंग, MagSafe वायरलेस सपोर्ट और मल्टी-डिवाइस चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएं भी इनमें दी गई हैं। इनके साथ यूजर्स के लिए केबल्स का झंझट खत्म हो जाएगा।
ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरीज ब्रैंड Just Corseca ने अपने नए प्रीमियम पावरबैंक लाइनअप SPARKVOLT को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में चार मॉडल- JST524, JST530, JST532 और JST534 शामिल हैं, जो खास तौर पर आज के मल्टी-डिवाइस यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये पावरबैंक ना सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि स्टाइल और कंंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखते हैं।
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नई सीरीज प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और टेक-लवर्स के लिए खास तौर से बनाई गई है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स और देशभर के ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध कराया गया है।
ढेर सारी कैपेसिटी वाले पावरबैंक
SPARKVOLT सीरीज के ज्यादातर मॉडल 10000mAh बैटरी के साथ आते हैं, जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे सकते हैं। इनमें 22.5W फास्ट चार्जिंग, MagSafe वायरलेस चार्जिंग, Type-C और Lightning के लिए इनबिल्ट केबल्स और iWatch चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यानी अब अलग-अलग चार्जर और केबल्स लेकर चलने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाती है।
वहीं, इस सीरीज का सबसे पावरफुल मॉडल JST524 है, जो 20000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य USB डिवाइसेज को तेजी से चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खासकर उन यूजर्स के लिए काम का है, जो अपने डिवाइस ज्यादा यूज करते हैं या लगातार ट्रैवल करते हैं।
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डिजाइन के मामले में भी हैं खास
डिजाइन के मामले में भी कंपनी ने खास ध्यान दिया है। कुछ मॉडल्स में प्रीमियम फैब्रिक फिनिश, एंटी-स्लिप ग्रिप, स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले और फोल्डेबल किकस्टैंड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ‘इनविजिबल फोन होल्डर’ जैसी सुविधा भी दी गई है, जिससे यूजर चार्जिंग के दौरान आराम से वीडियो देख सकते हैं या कॉल अटेंड कर सकते हैं।
लॉन्च के दौरान Damson Technologies के मैनेजिंग डायरेक्टर रितेश गोयनका ने कहा कि इस सीरीज को लोगों की रोज की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आजकल यूजर्स एक साथ कई डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसे पावरबैंक की जरूरत है जो हर कंडीशन में काम आए, फिर चाहे केबल्स का झंझट कम करना हो, वियरेबल्स चार्ज करने हों या चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल आसान बनाना हो।
इतनी रखी गई है कीमत
कीमत की बात करें तो SPARKVOLT JST524 की कीमत 2,999 रुपये और SPARKVOLT JST530 की कीमत 1,699 रुपये रखी गई है। इसके अलावा SPARKVOLT JST532 को 2,099 रुपये और SPARKVOLT JST534 को 2,199 रुपये कीमत पर खरीदा जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।
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