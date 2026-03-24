केबल्स का झंझट खत्म! एक ही पावरबैंक से सब कुछ चार्ज करेगी Sparkvolt सीरीज

Mar 24, 2026 08:44 pm IST

JUST CORSECA ने भारत में SPARKVOLT पावरबैंक सीरीज लॉन्च की है, जिसमें फास्ट चार्जिंग, MagSafe वायरलेस सपोर्ट और मल्टी-डिवाइस चार्जिंग जैसी एडवांस सुविधाएं भी इनमें दी गई हैं। इनके साथ यूजर्स के लिए केबल्स का झंझट खत्म हो जाएगा।

ऑडियो और मोबाइल एक्सेसरीज ब्रैंड Just Corseca ने अपने नए प्रीमियम पावरबैंक लाइनअप SPARKVOLT को लॉन्च कर दिया है। इस सीरीज में चार मॉडल- JST524, JST530, JST532 और JST534 शामिल हैं, जो खास तौर पर आज के मल्टी-डिवाइस यूजर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। कंपनी का दावा है कि ये पावरबैंक ना सिर्फ पावरफुल हैं, बल्कि स्टाइल और कंंफर्ट का भी पूरा ध्यान रखते हैं।

नई सीरीज प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और टेक-लवर्स के लिए खास तौर से बनाई गई है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा Amazon और Flipkart जैसे प्लेटफॉर्म्स और देशभर के ऑफलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध कराया गया है।

ढेर सारी कैपेसिटी वाले पावरबैंक SPARKVOLT सीरीज के ज्यादातर मॉडल 10000mAh बैटरी के साथ आते हैं, जो पूरे दिन का बैकअप आसानी से दे सकते हैं। इनमें 22.5W फास्ट चार्जिंग, MagSafe वायरलेस चार्जिंग, Type-C और Lightning के लिए इनबिल्ट केबल्स और iWatch चार्जिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यानी अब अलग-अलग चार्जर और केबल्स लेकर चलने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाती है।

वहीं, इस सीरीज का सबसे पावरफुल मॉडल JST524 है, जो 20000mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। यह स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और अन्य USB डिवाइसेज को तेजी से चार्ज करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह खासकर उन यूजर्स के लिए काम का है, जो अपने डिवाइस ज्यादा यूज करते हैं या लगातार ट्रैवल करते हैं।

डिजाइन के मामले में भी हैं खास डिजाइन के मामले में भी कंपनी ने खास ध्यान दिया है। कुछ मॉडल्स में प्रीमियम फैब्रिक फिनिश, एंटी-स्लिप ग्रिप, स्मार्ट डिजिटल डिस्प्ले और फोल्डेबल किकस्टैंड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा ‘इनविजिबल फोन होल्डर’ जैसी सुविधा भी दी गई है, जिससे यूजर चार्जिंग के दौरान आराम से वीडियो देख सकते हैं या कॉल अटेंड कर सकते हैं।

लॉन्च के दौरान Damson Technologies के मैनेजिंग डायरेक्टर रितेश गोयनका ने कहा कि इस सीरीज को लोगों की रोज की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। आजकल यूजर्स एक साथ कई डिवाइसेज इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऐसे पावरबैंक की जरूरत है जो हर कंडीशन में काम आए, फिर चाहे केबल्स का झंझट कम करना हो, वियरेबल्स चार्ज करने हों या चार्जिंग के दौरान फोन का इस्तेमाल आसान बनाना हो।