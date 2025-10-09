नए ट्रेंड वाले कानों पर लगने वाले इयरबड्स लॉन्च, कीमत केवल 1299 रुपये से शुरू JUST CORSECA launches new over the ear earbuds price starts from just 1299 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़JUST CORSECA launches new over the ear earbuds price starts from just 1299 rupees

नए ट्रेंड वाले कानों पर लगने वाले इयरबड्स लॉन्च, कीमत केवल 1299 रुपये से शुरू

JUST CORSECA ने भारत में STALK और SYNQ OWS इयरबड्स लॉन्च किए हैं जो ओपन-इयर डिजाइन, 9D साउंड और 50 घंटे तक के प्लेबैक के साथ आते हैं। ये इयरबड्स 1,299 रुपये से शुरू होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 10:07 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

76% OFF

JC Stalk Open Wearable Stereo | Quad Mic | Bluetooth 5.4 | 40H Playtime | Fast Charging | Type-C | Built-in Silicon Mic | Less Ear Fatigue | Better Airflow (Black)

JC Stalk Open Wearable Stereo | Quad Mic | Bluetooth 5.4 | 40H Playtime | Fast Charging | Type-C | Built-in Silicon Mic | Less Ear Fatigue | Better Airflow (Black)

  • checkJC Stalk Open Wearable Stereo | Quad Mic | Bluetooth 5.4 | 40H Playtime | Fast Charging | Type-C | Built-in Silicon Mic | Less Ear Fatigue | Better Airflow (Black)
amazon-logo

₹1199

₹4999

खरीदिये

discount

68% OFF

COREGENIX OWS Ear Wireless Earbuds with Display | ENC Mic for Crystal-Clear Calls | 30hr Playtime with Type-C Fast Charging | BT5.4 Gaming Bluetooth Earphones | Touch Control Sports Headphone

COREGENIX OWS Ear Wireless Earbuds with Display | ENC Mic for Crystal-Clear Calls | 30hr Playtime with Type-C Fast Charging | BT5.4 Gaming Bluetooth Earphones | Touch Control Sports Headphone

  • checkCOREGENIX OWS Ear Wireless Earbuds with Display | ENC Mic for Crystal-Clear Calls | 30hr Playtime with Type-C Fast Charging | BT5.4 Gaming Bluetooth Earphones | Touch Control Sports Headphone
amazon-logo

₹949

₹2999

खरीदिये

discount

73% OFF

BULLSTORM Audiology 133 Wireless Earbuds, TWS Bluetooth Earphones with Charging Case, Touch Control, Black and Orange (Black & Orange)

BULLSTORM Audiology 133 Wireless Earbuds, TWS Bluetooth Earphones with Charging Case, Touch Control, Black and Orange (Black & Orange)

  • checkBULLSTORM Audiology 133 Wireless Earbuds
  • checkTWS Bluetooth Earphones with Charging Case
  • checkTouch Control
amazon-logo

₹799

₹2999

खरीदिये

discount

62% OFF

JUST CORSECA Stallion Sound Wireless Earbuds | IPX3 Rating | BT V5.3 | 30 Hours Playtime | 32Ω Resistance | Type-C Charging | 20Hz-20kHz Frequency | Protective Panel (Black)

JUST CORSECA Stallion Sound Wireless Earbuds | IPX3 Rating | BT V5.3 | 30 Hours Playtime | 32Ω Resistance | Type-C Charging | 20Hz-20kHz Frequency | Protective Panel (Black)

  • checkJUST CORSECA Stallion Sound Wireless Earbuds | IPX3 Rating | BT V5.3 | 30 Hours Playtime | 32Ω Resistance | Type-C Charging | 20Hz-20kHz Frequency | Protective Panel (Black)
amazon-logo

₹499

₹1299

खरीदिये

discount

34% OFF

GGSTOPWATER Open Ear Headphones Wireless Bluetooth 5.4, OWS with Earhooks and Mic,Rotatable Control ，IPX6 Waterproof, 60H Range, Out of Ear Earbuds for Sports Running Workout Driving(Black)

GGSTOPWATER Open Ear Headphones Wireless Bluetooth 5.4, OWS with Earhooks and Mic,Rotatable Control ，IPX6 Waterproof, 60H Range, Out of Ear Earbuds for Sports Running Workout Driving(Black)

  • checkGGSTOPWATER Open Ear Headphones Wireless Bluetooth 5.4
  • checkOWS with Earhooks and Mic
  • checkRotatable Control ，IPX6 Waterproof
amazon-logo

₹5787

₹8787

खरीदिये

नए ट्रेंड वाले कानों पर लगने वाले इयरबड्स लॉन्च, कीमत केवल 1299 रुपये से शुरू

टेक कंपनी JUST CORSECA ने अपनी नई OWS (Open Wearable Stereo) इयरबड्स कैटेगरी में दो प्रीमियम मॉडल STALK (JST 480) और SYNQ (JST 476) लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को लाइफस्टाइल-फर्स्ट डिजाइन फिलॉसफी के साथ तैयार किया है, जो कम्फर्ट, परफॉर्मेंस और स्टाइल का बैलेंस ऑफर करते हैं। इन इयरबड्स का वजन केवल 8 ग्राम है, जिससे इन्हें लंबे समय तक आराम से पहना जा सकता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

76% OFF

JC Stalk Open Wearable Stereo | Quad Mic | Bluetooth 5.4 | 40H Playtime | Fast Charging | Type-C | Built-in Silicon Mic | Less Ear Fatigue | Better Airflow (Black)

JC Stalk Open Wearable Stereo | Quad Mic | Bluetooth 5.4 | 40H Playtime | Fast Charging | Type-C | Built-in Silicon Mic | Less Ear Fatigue | Better Airflow (Black)

  • checkJC Stalk Open Wearable Stereo | Quad Mic | Bluetooth 5.4 | 40H Playtime | Fast Charging | Type-C | Built-in Silicon Mic | Less Ear Fatigue | Better Airflow (Black)
amazon-logo

₹1199

₹4999

खरीदिये

discount

68% OFF

COREGENIX OWS Ear Wireless Earbuds with Display | ENC Mic for Crystal-Clear Calls | 30hr Playtime with Type-C Fast Charging | BT5.4 Gaming Bluetooth Earphones | Touch Control Sports Headphone

COREGENIX OWS Ear Wireless Earbuds with Display | ENC Mic for Crystal-Clear Calls | 30hr Playtime with Type-C Fast Charging | BT5.4 Gaming Bluetooth Earphones | Touch Control Sports Headphone

  • checkCOREGENIX OWS Ear Wireless Earbuds with Display | ENC Mic for Crystal-Clear Calls | 30hr Playtime with Type-C Fast Charging | BT5.4 Gaming Bluetooth Earphones | Touch Control Sports Headphone
amazon-logo

₹949

₹2999

खरीदिये

discount

73% OFF

BULLSTORM Audiology 133 Wireless Earbuds, TWS Bluetooth Earphones with Charging Case, Touch Control, Black and Orange (Black & Orange)

BULLSTORM Audiology 133 Wireless Earbuds, TWS Bluetooth Earphones with Charging Case, Touch Control, Black and Orange (Black & Orange)

  • checkBULLSTORM Audiology 133 Wireless Earbuds
  • checkTWS Bluetooth Earphones with Charging Case
  • checkTouch Control
amazon-logo

₹799

₹2999

खरीदिये

discount

62% OFF

JUST CORSECA Stallion Sound Wireless Earbuds | IPX3 Rating | BT V5.3 | 30 Hours Playtime | 32Ω Resistance | Type-C Charging | 20Hz-20kHz Frequency | Protective Panel (Black)

JUST CORSECA Stallion Sound Wireless Earbuds | IPX3 Rating | BT V5.3 | 30 Hours Playtime | 32Ω Resistance | Type-C Charging | 20Hz-20kHz Frequency | Protective Panel (Black)

  • checkJUST CORSECA Stallion Sound Wireless Earbuds | IPX3 Rating | BT V5.3 | 30 Hours Playtime | 32Ω Resistance | Type-C Charging | 20Hz-20kHz Frequency | Protective Panel (Black)
amazon-logo

₹499

₹1299

खरीदिये

discount

34% OFF

GGSTOPWATER Open Ear Headphones Wireless Bluetooth 5.4, OWS with Earhooks and Mic,Rotatable Control ，IPX6 Waterproof, 60H Range, Out of Ear Earbuds for Sports Running Workout Driving(Black)

GGSTOPWATER Open Ear Headphones Wireless Bluetooth 5.4, OWS with Earhooks and Mic,Rotatable Control ，IPX6 Waterproof, 60H Range, Out of Ear Earbuds for Sports Running Workout Driving(Black)

  • checkGGSTOPWATER Open Ear Headphones Wireless Bluetooth 5.4
  • checkOWS with Earhooks and Mic
  • checkRotatable Control ，IPX6 Waterproof
amazon-logo

₹5787

₹8787

खरीदिये

STALK और SYNQ दोनों मॉडल्स में Bluetooth V5.4 कनेक्टिविटी दी गई है, जो 10 मीटर की रेंज तक स्टेबल और फास्ट कनेक्शन ऑफर करती है। इनमें टच कंट्रोल्स, क्विक चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स शामिल हैं। STALK OWS की शुरुआती कीमत 1,299 रुपये और SYNQ OWS की कीमत 2,999 रुपये रखी गई है। ये इयरबड्स Amazon, Flipkart, JUST CORSECA की वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

ये भी पढ़ें:1000 रुपये से कम में बेस्ट TWS इयरबड्स, Amazon Sale में एकदम हिट हैं ये डील्स

STALK OWS Earbuds (JST 480) मॉडल खास तौर पर आराम और कॉल क्वालिटी के लिए बनाया गया है। इसमें क्वाड सिलिकॉन माइक्रोफोन दिया गया है, जो क्लियर और नॉइस-लेस कॉलिंग एक्सपीरियं ऑफर करता है। इसका ओपन-इयर डिजाइन कानों को पूरी तरह बंद नहीं करता, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। यह मॉडल 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है और केवल एक घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है और यह तीन प्रीमियम कलर्स में उपलब्ध है।

वहीं, SYNQ OWS Earbuds (JST 476) उन लोगों के लिए है जो डीप बास और इमर्सिव साउंड का अनुभव चाहते हैं। इसमें 32 ओम-F13 स्पीकर्स और AB5676D चिपसेट दिया गया है, जो 9D साउंड आउटपुट और लो-लेटेंसी ऑडियो प्रदान करते हैं। इसमें HD वॉइस क्वालिटी वाला बिल्ट-इन माइक्रोफोन है, जो कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है। यह मॉडल 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रदान करता है और Type-C व Lightning दोनों इंटरफेस से चार्ज किया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:Samsung यूजर्स के हो गए मजे! इन पुराने स्मार्टफोन्स को मिलने लगा लेटेस्ट अपडेट

OWS सीरीज का डिजाइन ट्रेडिशनल इन-इयर मॉडल्स से अलग है। ये इयरबड्स कानों के ऊपर हल्के से टिकते हैं, जिससे बेहतर एयरफ्लो बना रहता है और लंबे समय तक पहनने पर भी discomfort महसूस नहीं होता। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काम का है, जो दिनभर म्यूजिक या कॉलिंग में रहते हैं और कानों की थकान से बचना चाहते हैं।

Earphone Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.