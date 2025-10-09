नए ट्रेंड वाले कानों पर लगने वाले इयरबड्स लॉन्च, कीमत केवल 1299 रुपये से शुरू
JUST CORSECA ने भारत में STALK और SYNQ OWS इयरबड्स लॉन्च किए हैं जो ओपन-इयर डिजाइन, 9D साउंड और 50 घंटे तक के प्लेबैक के साथ आते हैं। ये इयरबड्स 1,299 रुपये से शुरू होकर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं।
टेक कंपनी JUST CORSECA ने अपनी नई OWS (Open Wearable Stereo) इयरबड्स कैटेगरी में दो प्रीमियम मॉडल STALK (JST 480) और SYNQ (JST 476) लॉन्च किए हैं। कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को लाइफस्टाइल-फर्स्ट डिजाइन फिलॉसफी के साथ तैयार किया है, जो कम्फर्ट, परफॉर्मेंस और स्टाइल का बैलेंस ऑफर करते हैं। इन इयरबड्स का वजन केवल 8 ग्राम है, जिससे इन्हें लंबे समय तक आराम से पहना जा सकता है।
STALK और SYNQ दोनों मॉडल्स में Bluetooth V5.4 कनेक्टिविटी दी गई है, जो 10 मीटर की रेंज तक स्टेबल और फास्ट कनेक्शन ऑफर करती है। इनमें टच कंट्रोल्स, क्विक चार्जिंग और लंबी बैटरी लाइफ जैसे फीचर्स शामिल हैं। STALK OWS की शुरुआती कीमत 1,299 रुपये और SYNQ OWS की कीमत 2,999 रुपये रखी गई है। ये इयरबड्स Amazon, Flipkart, JUST CORSECA की वेबसाइट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।
STALK OWS Earbuds (JST 480) मॉडल खास तौर पर आराम और कॉल क्वालिटी के लिए बनाया गया है। इसमें क्वाड सिलिकॉन माइक्रोफोन दिया गया है, जो क्लियर और नॉइस-लेस कॉलिंग एक्सपीरियं ऑफर करता है। इसका ओपन-इयर डिजाइन कानों को पूरी तरह बंद नहीं करता, जिससे लंबे समय तक इस्तेमाल के बाद भी थकान महसूस नहीं होती। यह मॉडल 40 घंटे तक का प्लेबैक टाइम देता है और केवल एक घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाता है। इसमें Type-C पोर्ट दिया गया है और यह तीन प्रीमियम कलर्स में उपलब्ध है।
वहीं, SYNQ OWS Earbuds (JST 476) उन लोगों के लिए है जो डीप बास और इमर्सिव साउंड का अनुभव चाहते हैं। इसमें 32 ओम-F13 स्पीकर्स और AB5676D चिपसेट दिया गया है, जो 9D साउंड आउटपुट और लो-लेटेंसी ऑडियो प्रदान करते हैं। इसमें HD वॉइस क्वालिटी वाला बिल्ट-इन माइक्रोफोन है, जो कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट्स के लिए बेहतर परफॉर्मेंस देता है। यह मॉडल 50 घंटे तक का प्लेबैक टाइम प्रदान करता है और Type-C व Lightning दोनों इंटरफेस से चार्ज किया जा सकता है।
OWS सीरीज का डिजाइन ट्रेडिशनल इन-इयर मॉडल्स से अलग है। ये इयरबड्स कानों के ऊपर हल्के से टिकते हैं, जिससे बेहतर एयरफ्लो बना रहता है और लंबे समय तक पहनने पर भी discomfort महसूस नहीं होता। यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए काम का है, जो दिनभर म्यूजिक या कॉलिंग में रहते हैं और कानों की थकान से बचना चाहते हैं।