घर की खूबसूरती बढ़ाएगा स्पीकर, डिजाइन फोटो फ्रेम जैसा, कीमत भी बजट में

Apr 30, 2026 08:01 pm IST

नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो यह खबर आपके काम की है। भारत में कल यानी 1 मई को Lava Bold N1 5G के नए वेरिएंट की पहली सेल शुरू हो रही है। इसके अलावा, Ai+ के दो लेटेस्ट 5G फोन की नेक्स्ट सेल भी 1 मई को है। चलिए डिटेल में जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में

आज हम आपको एक ऐसा स्पीकर बता रहे हैं, जो आपको गाने तो सुनाएगा,साथ में आपके घर की खूबसूरती में चार चांद बी लगाएगा, क्योंकि इसे आप डेकोरेटिव आइटम के तौर पर भी यूज कर पाएंगे। दरअसल, JUST CORSECA ने आज अपने यूनिक JC Wall Art Wireless Speaker (JST 912) को लॉन्च किया है। इसे एक फ्रेम वाली वॉल आर्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें एक इनबिल्ट स्पीकर लगा है। यह प्रोडक्ट डेकोरेशन और ऑडियो को एक ही रूप में एक साथ लाता है। यह स्पीकर 10W साउंड आउटपुट, कई प्लेबैक ऑप्शन और एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। इसके साथ, कंपनी ने JC Sounddrum (JST 452) भी पेश किया, जो इसके सबसे नए TWS ईयरबड्स हैं और इनमें अगली पीढ़ी की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा है।

यह स्पीकर गणेश, महादेव, कृष्ण और राधा-कृष्ण से इंस्पायर्ड चार थीम में उपलब्ध, इस स्पीकर को घर के लिए एक काम आने वाले डिवाइस और एक डिजाइन एलिमेंट, दोनों के तौर पर पेश किया गया है। पतला होने के बावजूद, यह 10W का साउंड आउटपुट देता है और लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें 1200mAh की बैटरी दी गई है। यह डिवाइस True Wireless Stereo (TWS) को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स साउंड को और बढ़ाने के लिए दो स्पीकर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।

JC Wall Art Wireless Speaker

JC वॉल आर्ट वायरलेस स्पीकर में आधुनिक वॉल आर्ट का डिजाइन है, जो कमरे की सजावट को और भी बेहतर बनाता है और साथ ही 10W की दमदार और हाई-क्वालिटी साउंड देता है। इसमें ब्लूटूथ, FM रेडियो, TF कार्ड और USB प्लेबैक जैसे कई तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाने के लिए इसमें 1200mAh की रिचार्जेबल बैटरी लगी है। यह डिवाइस चार स्पिरिचुअल डिजाइन्स (गणेश, महादेव, कृष्ण और राधे कृष्ण) में उपलब्ध है, जिसमें दो स्पीकर के साथ शानदार अनुभव देने के लिए True Wireless Stereo (TWS) का भी मिलता है।

JC Sounddrum TWS Earbuds

JC साउंडड्रम TWS ईयरबड्स में सटीक रूप से ट्यून किए गए 10mm डायनामिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो ब्रांड का सिग्नेचर वार्म और डिस्टॉर्शन-फ्री साउंड देते हैं। स्टेबल कनेक्टिविटी और लो लेटेंसी के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट मिलता है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें चार्जिंग केस के साथ कुल 40 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। आसान नेविगेशन के लिए इसमें स्मार्ट सॉफ्ट-टच कंट्रोल्स और तेज चार्जिंग के लिए एक यूनिवर्सल टाइप-सी इंटरफेस शामिल है। इसे दो कलर्स- क्लासिक ब्लैक और व्हाइट में उपलब्ध हैं।