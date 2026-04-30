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घर की खूबसूरती बढ़ाएगा स्पीकर, डिजाइन फोटो फ्रेम जैसा, कीमत भी बजट में

Apr 30, 2026 08:01 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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नया स्मार्टफोन खरीदने का प्लान है तो यह खबर आपके काम की है। भारत में कल यानी 1 मई को Lava Bold N1 5G के नए वेरिएंट की पहली सेल शुरू हो रही है। इसके अलावा, Ai+ के दो लेटेस्ट 5G फोन की नेक्स्ट सेल भी 1 मई को है। चलिए डिटेल में जानते हैं इनकी कीमत और खासियत के बारे में

घर की खूबसूरती बढ़ाएगा स्पीकर, डिजाइन फोटो फ्रेम जैसा, कीमत भी बजट में

आज हम आपको एक ऐसा स्पीकर बता रहे हैं, जो आपको गाने तो सुनाएगा,साथ में आपके घर की खूबसूरती में चार चांद बी लगाएगा, क्योंकि इसे आप डेकोरेटिव आइटम के तौर पर भी यूज कर पाएंगे। दरअसल, JUST CORSECA ने आज अपने यूनिक JC Wall Art Wireless Speaker (JST 912) को लॉन्च किया है। इसे एक फ्रेम वाली वॉल आर्ट के तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें एक इनबिल्ट स्पीकर लगा है। यह प्रोडक्ट डेकोरेशन और ऑडियो को एक ही रूप में एक साथ लाता है। यह स्पीकर 10W साउंड आउटपुट, कई प्लेबैक ऑप्शन और एक रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है। इसके साथ, कंपनी ने JC Sounddrum (JST 452) भी पेश किया, जो इसके सबसे नए TWS ईयरबड्स हैं और इनमें अगली पीढ़ी की ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की सुविधा है।

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यह स्पीकर गणेश, महादेव, कृष्ण और राधा-कृष्ण से इंस्पायर्ड चार थीम में उपलब्ध, इस स्पीकर को घर के लिए एक काम आने वाले डिवाइस और एक डिजाइन एलिमेंट, दोनों के तौर पर पेश किया गया है। पतला होने के बावजूद, यह 10W का साउंड आउटपुट देता है और लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें 1200mAh की बैटरी दी गई है। यह डिवाइस True Wireless Stereo (TWS) को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स साउंड को और बढ़ाने के लिए दो स्पीकर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं।

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JC Wall Art Wireless Speaker

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JC वॉल आर्ट वायरलेस स्पीकर में आधुनिक वॉल आर्ट का डिजाइन है, जो कमरे की सजावट को और भी बेहतर बनाता है और साथ ही 10W की दमदार और हाई-क्वालिटी साउंड देता है। इसमें ब्लूटूथ, FM रेडियो, TF कार्ड और USB प्लेबैक जैसे कई तरह के कनेक्टिविटी ऑप्शन मिलते हैं। इसे कहीं भी आसानी से ले जाने के लिए इसमें 1200mAh की रिचार्जेबल बैटरी लगी है। यह डिवाइस चार स्पिरिचुअल डिजाइन्स (गणेश, महादेव, कृष्ण और राधे कृष्ण) में उपलब्ध है, जिसमें दो स्पीकर के साथ शानदार अनुभव देने के लिए True Wireless Stereo (TWS) का भी मिलता है।

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JC Sounddrum TWS Earbuds

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JC साउंडड्रम TWS ईयरबड्स में सटीक रूप से ट्यून किए गए 10mm डायनामिक ड्राइवर्स लगे हैं, जो ब्रांड का सिग्नेचर वार्म और डिस्टॉर्शन-फ्री साउंड देते हैं। स्टेबल कनेक्टिविटी और लो लेटेंसी के लिए इसमें ब्लूटूथ वर्जन 6.0 का सपोर्ट मिलता है। बैटरी लाइफ को लेकर कंपनी का दावा है कि इसमें चार्जिंग केस के साथ कुल 40 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। आसान नेविगेशन के लिए इसमें स्मार्ट सॉफ्ट-टच कंट्रोल्स और तेज चार्जिंग के लिए एक यूनिवर्सल टाइप-सी इंटरफेस शामिल है। इसे दो कलर्स- क्लासिक ब्लैक और व्हाइट में उपलब्ध हैं।

कीमत और उपलब्धता

JC Wall Art Wireless Speaker की कीमत 2,999 रुपये और JC Sounddrum TWS ईयरबड्स की कीमत 799 रुपये। ये दोनों प्रोडक्ट्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और Amazon और Flipkart जैसे बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर, साथ ही पूरे भारत में चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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