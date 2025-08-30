399 रुपये शुरुआती कीमत में स्मार्टवॉच, ईयरबड्स, नेकबैंड लाया पॉपुलर ब्रांड, मिलेगी 15 दिन तक की बैटरी लाइफ

जस्ट कोर्सेका ने भारत में नए ऑडियो और वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं। इसमें TWS सीरीज (SKYE, सिल्वर और स्नैपर), नेकबैंड सीरीज (स्टैलियन स्टार, कोर, वेव, इको और प्रो नेकबैंड) और स्मार्टवॉच सीरीज (सिग्नेचर और स्काईवॉच प्रो स्मार्टवॉच) शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमत 399 रुपये है।

कम दाम में स्मार्टवॉच, ईयरबड्स या फिर नेकबैंड तलाश रहे हैं, जो जस्ट कोर्सेका ने भारतीय बाजार में नए ऑडियो और वियरेबल डिवाइस लॉन्च कर दिए हैं। इस कलेक्शन में TWS सीरीज (SKYE TWS, सिल्वर TWS और स्नैपर TWS), नेकबैंड सीरीज (स्टैलियन स्टार नेकबैंड, स्टैलियन कोर नेकबैंड, स्टैलियन वेव नेकबैंड, स्टैलियन इको नेकबैंड और स्टैलियन प्रो नेकबैंड) और स्मार्टवॉच सीरीज (सिग्नेचर स्मार्टवॉच और स्काईवॉच प्रो स्मार्टवॉच) शामिल हैं। इन प्रोडक्ट्स की शुरुआती कीमत 399 रुपये है। चलिए जानते हैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में सबकुछ...

TWS सीरीज (SKYE, Silver, Snapper)

SKYE TWS, सिल्वर TWS और स्नैपर TWS हाई-क्वालिटी वाले ऑडियो के लिए 10 एमएम ड्राइवर्स से लैस हैं और 40 घंटे तक का प्लेबैक प्रदान करते हैं। ये ब्लूटूथ वर्जन 5.4 पर काम करते हैं, जो 10 मीटर तक की कनेक्टिविटी रेंज प्रदान करते हैं। ये वायरलेस कॉलिंग के लिए हैंड्स-फ्री प्रोफाइल (HFP), हाई-क्वालिटी वाली ऑडियो स्ट्रीमिंग के लिए एडवांस्ड ऑडियो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल (A2DP) और मीडिया प्लेबैक कंट्रोल के लिए ऑडियो/वीडियो रिमोट कंट्रोल प्रोफाइल (AVRCP) को सपोर्ट करते हैं। चुनिंदा मॉडल्स में स्मार्ट सॉफ्ट टच कंट्रोल और टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इन्हें कई क्लासी और मेटैलिक कलर्स में लॉन्च किया गया है।

नेकबैंड सीरीज (Stallion Star, Core, Wave, Echo, Pro)

स्टैलियन स्टार, स्टैलियन कोर, स्टैलियन वेव, स्टैलियन इको और स्टैलियन प्रो नेकबैंड में मैग्नेटिक बड्स हैं और ये 10 एमएम ड्राइवर, 10 मीटर रेंज वाले ब्लूटूथ V5.3 सपोर्ट और 55 घंटे तक का प्लेटाइम प्रदान करते हैं। साथ ही, ये हैंड्स-फ्री ऑपरेशन के लिए वॉयस असिस्टेंट सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। चुनिंदा मॉडल डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी और स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आते हैं, जो इन्हें वर्कआउट, यात्रा और रोजमर्रा के यूज के लिए परफेक्ट बनाता है। इन्हें ब्लैक कलर में खरीदा जा सकता है।

स्मार्टवॉच सीरीज (Signature, Skywatch PRO)

स्मार्टवॉच सीरीज में सिग्नेचर और स्काईवॉच प्रो मॉडल शामिल हैं, जो फिटनेस और लाइफस्टाइल का एक परपेक्ट कॉम्बिनेशन देखने का मिलता है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, रियल-टाइम स्पोर्ट्स ट्रैकिंग, स्टेप काउंटिंग और फाइंड-माई-फोन जैसे कई काम के फीचर्स मिलते हैं। यूजर कलाई से ही मैसेज और कॉल को केवल एक सिंपल टैप से एक्सेस कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स में 240X296 रिजॉल्यूशन वाला 2.01 इंच का टीएफटी डिस्प्ले, 15 दिनों तक का स्टैंडबाय टाइम और 10 दिनों तक की बैटरी लाइफ मिलती है। ये एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस के साथ कम्पैटिबल है।

अलग-अलग मॉडल की कीमत सभी प्रोडक्ट्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ अमेजन और चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं।

TWS सीरीज में शामिल SKYE मॉडल की कीमत 699 रुपये, स्लिवर मॉडल की कीमत 799 रुपये और स्नैपर मॉडल की कीमत 799 रुपये है।

नेकबैंड सीरीज में शामिल स्टैलियन स्टार मॉडल की कीमत 399 रुपये, स्टैलियन कोर मॉडल की कीमत 499 रुपये, स्टैलियन वेव मॉडल की कीमत 599 रुपये, स्टैलियन इको मॉडल की कीमत 799 रुपये, स्टैलियन प्रो मॉडल की कीमत 699 रुपये है।