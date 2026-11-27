जस्ट कोर्सेका ने अपने दो नए पोर्टबल स्पीकर JC ROXX (JST 600) और JC JAGUAR (JST 602) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। JC ROXX (JST 600) स्पीकर की कीमत 9,999 रुपये है जबकि JC JAGUAR (JST 602) स्पीकर की कीमत 20,999 रुपये है।

JC JAGUAR थोड़ा प्रीमियम है, इसमें टच कंट्रोल के साथ गिटार जोड़ने का ऑप्शन भी मिल जाता है।

घर पर होने वाली पार्टी या फिर पिकनिक पार्टी में म्यूजिक का मजा लेने के लिए एक पोर्टेबल स्पीकर की तलाश है, तो जस्ट कोर्सेका के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने आज भारतीय बाजार में दो नए पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किए हैं। नए मॉडल में JC ROXX (JST 600) और JC JAGUAR (JST 602) शामिल हैं। इन स्पीकर की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। कॉम्पैक्ट साइज से इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यह काफी प्रैक्टिकल भी है, आप भी इन्हें अलग-अलग इवेंट में बिंदास यूज कर सकते हैं। ये स्पीकर 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। चलिए इनकी कीमत और खासियत पर नजर डालते हैं....

इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत JC ROXX (JST 600) स्पीकर की कीमत 9,999 रुपये है जबकि JC JAGUAR (JST 602) स्पीकर की कीमत 20,999 रुपये है। दोनों मॉडल JUST CORSECA की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और पूरे भारत में चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

JC ROXX की खासियत कंपनी का कहना है कि JC ROXX स्पीकर मॉडल में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है और चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिससे इसे फोन के चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। इसमें 4000mAh की पावरफुल बैटरी है, जो 10 घंटे तक का प्लेटाइम देती है, जिससे चार्जिंग खत्म होने की चिंता किए बगैर पूरे दिन म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यह डेली यूज के लिए तो परफेक्ट है ही, साथ में इसे आप यात्रा के दौरान, पूल पार्टी के दौरान और पिकनिक पार्टी के दौरान भी बिंदास यूज कर सकते हैं।