10 घंटे तक चलने वाले छोटू स्पीकर लाया ब्रांड, गिटार जोड़कर दे सकेंगे परफॉर्मेंस
जस्ट कोर्सेका ने अपने दो नए पोर्टबल स्पीकर JC ROXX (JST 600) और JC JAGUAR (JST 602) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। JC ROXX (JST 600) स्पीकर की कीमत 9,999 रुपये है जबकि JC JAGUAR (JST 602) स्पीकर की कीमत 20,999 रुपये है।
घर पर होने वाली पार्टी या फिर पिकनिक पार्टी में म्यूजिक का मजा लेने के लिए एक पोर्टेबल स्पीकर की तलाश है, तो जस्ट कोर्सेका के नए ऑडियो डिवाइस आपके लिए परफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी ने आज भारतीय बाजार में दो नए पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लॉन्च किए हैं। नए मॉडल में JC ROXX (JST 600) और JC JAGUAR (JST 602) शामिल हैं। इन स्पीकर की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। कॉम्पैक्ट साइज से इन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और यह काफी प्रैक्टिकल भी है, आप भी इन्हें अलग-अलग इवेंट में बिंदास यूज कर सकते हैं। ये स्पीकर 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ देते हैं। चलिए इनकी कीमत और खासियत पर नजर डालते हैं....
सम्बंधित सुझाव
47% OFF
ZEBRONICS Astra 35, Portable Bluetooth Speaker, 16 Watts, Upto 8h Backup, Dual Drivers + Dual Passive Radiators, Call Function, Bluetooth v5.3 | USB | mSD| AUX, TWS, RGB LED
- ZEBRONICS Astra 35
- Portable Bluetooth Speaker
- 16 Watts
₹999₹1899
खरीदिये
39% OFF
Sony ULT Field 5 Bluetooth Speaker, 100W Bass (2 Modes), 25Hr Battery, Power Bank, IP67 Waterproof, Quick Charge, Party Light, Connect, Strap-Black
- Sony ULT Field 5 Bluetooth Speaker
- 100W Bass (2 Modes)
- 25Hr Battery
₹21989₹35990
खरीदिये
27% OFF
JBL Partybox 320,BITA Award Winner- Best Party Speaker, 240W, AI Sound Boost, Futuristic Light Show, Multispeaker Connection by Auracast, Telescopic Handle & Wheels, Dual Guitar & Mic Inputs (Black)
- JBL Partybox 320
- BITA Award Winner- Best Party Speaker
- 240W
₹39999₹54999
खरीदिये
50% OFF
Jaguar Classic Blue Eau de Toilette 100ml for Men | Luxury Long Lasting Men’s Perfume | Fresh Citrus Woody Aromatic Spray | Mandarin, Bergamot, Lavender, Ginger, Sandalwood & White Musk | Masculine Fragrance
- Jaguar Classic Blue Eau de Toilette 100ml for Men | Luxury Long Lasting Men’s Perfume | Fresh Citrus Woody Aromatic Spray | Mandarin
- Bergamot
- Lavender
₹2450₹4900
खरीदिये
इतनी है अलग-अलग मॉडल की कीमत
JC ROXX (JST 600) स्पीकर की कीमत 9,999 रुपये है जबकि JC JAGUAR (JST 602) स्पीकर की कीमत 20,999 रुपये है। दोनों मॉडल JUST CORSECA की ऑफिशियल वेबसाइट, Amazon, Flipkart और पूरे भारत में चुनिंदा ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।
JC ROXX की खासियत
कंपनी का कहना है कि JC ROXX स्पीकर मॉडल में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिलता है और चार्जिंग के लिए इसमें टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है, जिससे इसे फोन के चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। इसमें 4000mAh की पावरफुल बैटरी है, जो 10 घंटे तक का प्लेटाइम देती है, जिससे चार्जिंग खत्म होने की चिंता किए बगैर पूरे दिन म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। यह डेली यूज के लिए तो परफेक्ट है ही, साथ में इसे आप यात्रा के दौरान, पूल पार्टी के दौरान और पिकनिक पार्टी के दौरान भी बिंदास यूज कर सकते हैं।
JC JAGUAR की खासियत
JC JAGUAR थोड़ा प्रीमियम है, क्योंकि इसमें टच कंट्रोल मिल जाते हैं और इसमें गिटार जोड़ने का ऑप्शन भी मिल जाता है। यानी जो लोग पार्टी में परफॉर्मेंस देना पसंद करते हैं, वे स्पीकर को गिटार से जोड़कर पार्टी में धमाल मचा सकते हैं। कंपनी ने JC JAGUAR (JST 602) को खासतौर से उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो दमदार साउंड और सुनने का एक बेहतर एक्सपीरियंस चाहते हैं। इसमें भी कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है। इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी है और कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज में 8 घंटे तक का प्लेटाइम दे सकती है, जिससे यूजर लंबे समय तक अपने पसंदीदा गानों का आनंद ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें