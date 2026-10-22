Sujata से लेकर Nutripro तक भारी छूट पर उपलब्ध, Amazon sale में शुरुआती कीमत सिर्फ ₹1,399

Amazon great indian festival sale में Sujata से लेकर Nutripro तक के Juicer Mixer Grinders पर भारी छूट मिल रही है। इस सेल में आप रोजाना के इस्तेमाल के लिए पोर्टेबल और न्यूट्री ब्लेंडर्स को सिर्फ ₹1,399 की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं, इसलिए बिना देर किए जल्दी ऑर्डर करें!

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Amazon Great Indian Festival सेल में किचन के लिए बेहतरीन Juicer Mixer और Blenders भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। अगर आप अपने घर के लिए कोई नया और टिकाऊ अप्लायंसेज खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शानदार है। इस सेल में प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड्स पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं।

juicer mixer blender

प्रमुख ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स सेल के दौरान Sujata Powermatic Plus (900W) जूसर मिक्सर ग्राइंडर ₹6,540 की कीमत (31% तक की छूट) पर मिल रहा है, जो भारी और नॉन-स्टॉप कुकिंग के लिए बेस्ट है। वहीं, प्रीमियम स्लो जूसर चाहने वालों के लिए Hurom E30ST Cold Press Juicer ₹13,999 (53% तक की छूट) में उपलब्ध है। इसके अलावा Maharaja Whiteline और iBELL जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी बेहद किफायती दामों में मिल रहे हैं।

पोर्टेबल और न्यूट्री ब्लेंडर्स पर शानदार डील्स छोटे परिवारों, जिम लवर्स और ट्रेवल करने वालों के लिए पोर्टेबल और न्यूट्री ब्लेंडर्स पर भी तगड़ी छूट दी जा रही है। इस सेल में NutriPro 500W जूसर-मिक्सर (2 जार और 1 ब्लेड के साथ) पूरे 72% तक की भारी छूट पर मात्र ₹1,399 (MRP ₹5,000) की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। Corvell Nutri (500W) 3-जार मॉडल और OWNAIR Portable Rechargeable Blender जैसे विकल्प ₹1,677 की आकर्षक शुरुआती कीमत से शुरू होते हैं। ये ब्लेंडर्स कुछ ही सेकंड में स्मूदी, शेक्स और जूस तैयार करने के लिए परफेक्ट हैं।

बिना देर किए जल्दी ऑर्डर करें! Amazon Sale में मिल रही इन धमाकेदार ऑफर्स और No Cost EMI जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने का यह सही मौका है। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही Juicer Mixer Grinder चुनें और बिना देर किए जल्दी ऑर्डर करें ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले आप इस भारी बचत का फायदा उठा सकें।

नूट्रीप्रो 500 वॉट जूज़र मिक्सर ग्राइंडर रसोई के लिए एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट उपकरण है। अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 72% की भारी छूट के साथ मात्र ₹1,399 (MRP ₹5,000) की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। यह स्मूदी, जूस, चटनी और ड्राई ग्राइंडिंग जैसे रोजमर्रा के कामों को कुछ ही सेकंड में पूरा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वारंटी 2 साल की ब्रांड वारंटी मटीरियल ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील ब्लेड और बॉडी जार और कैपेसिटी 2 जार और 1 ब्लेड (सिपर जार सहित, क्षमता: 300 मिलीलीटर) मोटर क्षमता 500 वॉट पावरफुल मोटर क्यों खरीदें तेज और आसान उपयोग सिपर जार की सुविधा मल्टीपर्पज यूज बजट-फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प भारी ग्राइंडिंग के लिए नहीं कम क्षमता केवल 2 ही जार

महाराजा व्हाइटलाइन ओडेशियो प्रो दैनिक रसोई के कामों को आसान बनाने वाला एक किफ़ायती और टिकाऊ जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो 3 वर्सेटाइल जार के साथ आता है।

Specifications वारंटी 2 वर्ष की वारंटी जार 3 फ़्लो-ब्रेकर जार स्पीड कंट्रोल 3-स्पीड कंट्रोल विथ पल्स फ़ंक्शन मोटर क्षमता 500 वॉट मोटर क्यों खरीदें एडवांस जूसिंग सिस्टम स्पेशल फ्लो-ब्रेकर जार बजट-फ्रेंडली 2 साल की लंबी प्रोडक्ट वारंटी क्यों खोजें विकल्प लगातार भारी पिसाई के लिए उपयुक्त नहीं प्लास्टिक बॉडी की फिनिशिंग औसत श्रेणी

कॉर्वेल न्यूट्री ब्लेंडर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो जिम, ऑफिस या ट्रेवल के दौरान तुरंत फ्रेश स्मूदी और शेक्स बनाकर पीना चाहते हैं।

Specifications वारंटी 2 वर्ष की वारंटी सुरक्षा फीचर 3-लेयर सेफ्टी स्विच और ओवरलोड प्रोटेक्टर स्पीड 22,000 RPM मोटर क्षमता 500 वॉट प्योर मोटर क्यों खरीदें साथ में सिपर जार 22,000 RPM की हाई-स्पीड 3-लेयर सेफ्टी स्विच काफी किफायती विकल्प क्यों खोजें विकल्प भारी किचन ग्राइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं ब्रांड नेटवर्क अन्य स्थापित ब्रांड्स की तुलना में थोड़ा छोटा

iBELL न्यूट्री ब्लेंडर 600W कॉपर वाइंडिंग मोटर और 24,000 RPM की हाई-स्पीड के साथ आता है, जो स्मूदी और त्वरित चटनी पिसाई के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

Specifications वारंटी 1+1 (कुल 2 वर्ष) वारंटी (रजिस्ट्रेशन पर) जार 5 मल्टी-पर्पज जार स्पीड 24,000 RPM (3 स्पीड मोड) मोटर क्षमता 600 वॉट (100% कॉपर वाइंडिंग) क्यों खरीदें 24,000 RPM स्पीड के साथ बहुत तेजी से ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग 5 मल्टी-पर्पज जार का बड़ा सेट 100% कॉपर वाइंडिंग मोटर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी क्यों खोजें विकल्प जार की व्यक्तिगत क्षमता (500ml/300ml) थोड़ी कम हाई-स्पीड ऑपरेशन के कारण आवाज़ थोड़ी ज्यादा

बाल्ज़ानो बुलेट मिक्सर ग्राइंडर (500W) एक प्रीमियम इटैलियन डिज़ाइन वाला और भारत में निर्मित शक्तिशाली उपकरण है। अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 58% की भारी छूट के साथ मात्र ₹2,499 (MRP ₹5,999) की कीमत पर उपलब्ध है। यह जूस, स्मूदी और भारतीय मसालों की पिसाई के लिए 5 वर्सेटाइल जार और कमर्शियल-ग्रेड कंपोनेंट्स के साथ आता है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट वारंटी, 5 वर्ष मोटर वारंटी और 6 महीने की ब्लेड वारंटी मटीरियल USA से इम्पोर्टेड BPA-फ्री ट्राइटन जार और स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स मोटर क्षमता 500 वॉट मोटर जार और कैपेसिटी 5 जार (1x 250ml जार, 2x 500ml जार, स्प्रिंकलर लिड और ढक्कन, कुल क्षमता 1500ml तक) क्यों खरीदें प्रीमियम और टिकाऊ जार लंबी मोटर वारंटी डबल सेफ्टी लॉक 5 वर्सेटाइल जार क्यों खोजें विकल्प र 30 दिनों के भीतर रजिस्टर करना अनिवार्य बहुत भारी और बड़े पैमाने पर कमर्शियल पिसाई के लिए थोड़ा सीमित थोड़ा महंगा

सुजाता पावरमैटिक प्लस भारी घरेलू कामों और जूसिंग के लिए भारत का सबसे भरोसेमंद जूज़र मिक्सर ग्राइंडर है। अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 31% की छूट के साथ मात्र ₹6,540 (MRP ₹9,504) की कीमत पर उपलब्ध है। 900 वॉट की शक्तिशाली मोटर और 90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता के साथ यह किचन का एक बेहद दमदार उपकरण है।

Specifications वारंटी 1 वर्ष की वारंटी मटीरियल UV स्टेबलाइज्ड ABS वर्जिन प्लास्टिक बॉडी और फूड-ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स जार और कैपेसिटी 2 जार (1750ml ट्रांसपेरेंट लिक्विडाइज़र ब्लेंडर जार और 1000ml स्टेनलेस स्टील ग्राइंडर जार) स्पीड 22,000 RPM (लगातार 90 मिनट नॉन-स्टॉप रनिंग क्षमता) क्यों खरीदें बेहतरीन जूस एक्सट्रैक्शन नॉन-स्टॉप रनिंग दमदार मोटर विश्वसनीय ब्रांड क्यों खोजें विकल्प केवल 2 जार भारी और बड़ा आकार कम वारंटी

हूरॉम E30ST कोल्ड प्रेस स्लो जूसर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक प्रीमियम और बेहतरीन उत्पाद है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 53% की भारी छूट के साथ मात्र ₹13,999 (MRP ₹29,999) की कीमत पर उपलब्ध है। यह स्लो-स्कूइजिंग तकनीक के साथ आता है जो फलों और सब्जियों के प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हुए 20% अधिक जूस निकालता है।

Specifications वारंटी 12 साल की इंडस्ट्री-लीडिंग वारंटी (10 साल मोटर + 2 साल रजिस्ट्रेशन पर) विशेष फीचर्स लार्ज सेल्फ-फीडिंग हॉपर, ओवरहीट प्रोटेक्शन, क्वाइट मोटर और सेफ्टी लॉक मटीरियल स्पेस-क्राफ्ट ग्रेड Ultem ऑगर, BPA-फ्री फूड ग्रेड ट्राइटन प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील स्ट्रेनर और कॉपर वाउंड AC मोटर टेक्नोलॉजी स्लो-स्कूइजिंग वर्टिकल कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें लंबी वारंटी बड़ा सेल्फ-फीडिंग हॉप अल्ट्रा-लो पल्प और हाई यील्ड पोषक तत्वों की सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प अधिक कीमत केवल जूसिंग के लिए भारी और बड़ा आकार

ओवनएयर का यह पोर्टेबल ब्लेंडर इन-बिल्ट 3000mAh बैटरी और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिससे आप बिना बिजली के कहीं भी जूस और शेक बना सकते हैं।

Specifications वारंटी 12 महीने की वारंटी (वर्चुअल डेमो सुविधा के साथ) जार 450ml हाई बोरोसिलीकेट ग्लास / BPA-फ्री जार बैटरी 3000mAh (7.4V), प्रति चार्ज 20 ब्लेंडिंग साइकिल मोटर व स्पीड 126W मोटर, 16,500 RPM, 12 स्टेनलैस स्टील ब्लेड्स क्यों खरीदें रीचार्जबल बेबी फूड और जिम प्रोटीन शेक्स के लिए एकदम सुरक्षित एक बटन से ब्लेंडिंग और ऑटो-क्लीनिंग की सुविधा 12 स्टेनलैस स्टील ब्लेड्स क्यों खोजें विकल्प कठोर भारतीय मसालों की पिसाई संभव नहीं ग्लास जार होने के कारण गिरने पर टूटने का डर केवल single-serve के लिए उपयुक्त

प्रश्न 1: Amazon Sale में Juicer Mixer Grinder की शुरुआती कीमत कितनी है? उत्तर: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में जूसर-मिक्सर और पोर्टेबल ब्लेंडर्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹1,399 है, जिसमें NutriPro जैसे टॉप-सेलिंग मॉडल्स शामिल हैं।

प्रश्न 2: भारी कुकिंग और लगातार इस्तेमाल के लिए कौन सा जूसर-मिक्सर बेस्ट है? उत्तर: भारी इस्तेमाल और नॉन-स्टॉप रनिंग के लिए 900W मोटर और 22,000 RPM वाला Sujata Powermatic Plus सबसे भरोसेमंद विकल्प है, जो 90 मिनट तक लगातार काम कर सकता है।

प्रश्न 3: क्या कोल्ड प्रेस जूसर नॉर्मल जूसर से बेहतर होता है? उत्तर: हाँ, Hurom E30ST जैसे कोल्ड प्रेस जूसर धीमी गति से काम करते हैं, जिससे फलों के विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते और आपको 20% अधिक ताज़ा जूस मिलता है।

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