Sujata से लेकर Nutripro तक भारी छूट पर उपलब्ध, Amazon sale में शुरुआती कीमत सिर्फ ₹1,399
Amazon great indian festival sale में Sujata से लेकर Nutripro तक के Juicer Mixer Grinders पर भारी छूट मिल रही है। इस सेल में आप रोजाना के इस्तेमाल के लिए पोर्टेबल और न्यूट्री ब्लेंडर्स को सिर्फ ₹1,399 की शुरुआती कीमत में खरीद सकते हैं, इसलिए बिना देर किए जल्दी ऑर्डर करें!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Indian Festival सेल में किचन के लिए बेहतरीन Juicer Mixer और Blenders भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। अगर आप अपने घर के लिए कोई नया और टिकाऊ अप्लायंसेज खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शानदार है। इस सेल में प्रीमियम क्वालिटी के ब्रांड्स पर बेहतरीन डील्स मिल रही हैं।
प्रमुख ब्रांड्स पर बंपर डिस्काउंट और ऑफर्स
सेल के दौरान Sujata Powermatic Plus (900W) जूसर मिक्सर ग्राइंडर ₹6,540 की कीमत (31% तक की छूट) पर मिल रहा है, जो भारी और नॉन-स्टॉप कुकिंग के लिए बेस्ट है। वहीं, प्रीमियम स्लो जूसर चाहने वालों के लिए Hurom E30ST Cold Press Juicer ₹13,999 (53% तक की छूट) में उपलब्ध है। इसके अलावा Maharaja Whiteline और iBELL जैसे ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स भी बेहद किफायती दामों में मिल रहे हैं।
पोर्टेबल और न्यूट्री ब्लेंडर्स पर शानदार डील्स
छोटे परिवारों, जिम लवर्स और ट्रेवल करने वालों के लिए पोर्टेबल और न्यूट्री ब्लेंडर्स पर भी तगड़ी छूट दी जा रही है। इस सेल में NutriPro 500W जूसर-मिक्सर (2 जार और 1 ब्लेड के साथ) पूरे 72% तक की भारी छूट पर मात्र ₹1,399 (MRP ₹5,000) की शुरुआती कीमत में मिल रहा है। Corvell Nutri (500W) 3-जार मॉडल और OWNAIR Portable Rechargeable Blender जैसे विकल्प ₹1,677 की आकर्षक शुरुआती कीमत से शुरू होते हैं। ये ब्लेंडर्स कुछ ही सेकंड में स्मूदी, शेक्स और जूस तैयार करने के लिए परफेक्ट हैं।
बिना देर किए जल्दी ऑर्डर करें!
Amazon Sale में मिल रही इन धमाकेदार ऑफर्स और No Cost EMI जैसी सुविधाओं का लाभ उठाने का यह सही मौका है। अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही Juicer Mixer Grinder चुनें और बिना देर किए जल्दी ऑर्डर करें ताकि स्टॉक खत्म होने से पहले आप इस भारी बचत का फायदा उठा सकें।
1. NutriPro Juicer Mixer Grinder Stainless Steel - Smoothie Maker - 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) - 2 Year Warranty
नूट्रीप्रो 500 वॉट जूज़र मिक्सर ग्राइंडर रसोई के लिए एक बेहद लोकप्रिय और कॉम्पैक्ट उपकरण है। अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 72% की भारी छूट के साथ मात्र ₹1,399 (MRP ₹5,000) की शुरुआती कीमत पर मिल रहा है। यह स्मूदी, जूस, चटनी और ड्राई ग्राइंडिंग जैसे रोजमर्रा के कामों को कुछ ही सेकंड में पूरा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज और आसान उपयोग
सिपर जार की सुविधा
मल्टीपर्पज यूज
बजट-फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
भारी ग्राइंडिंग के लिए नहीं
कम क्षमता
केवल 2 ही जार
2. Maharaja Whiteline Odacio Pro Juicer Mixer Grinder With 3 Versatile Jars || 500 Watt || Food Grade Safe || 2 Year Warranty || Black and White
महाराजा व्हाइटलाइन ओडेशियो प्रो दैनिक रसोई के कामों को आसान बनाने वाला एक किफ़ायती और टिकाऊ जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो 3 वर्सेटाइल जार के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस जूसिंग सिस्टम
स्पेशल फ्लो-ब्रेकर जार
बजट-फ्रेंडली
2 साल की लंबी प्रोडक्ट वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
लगातार भारी पिसाई के लिए उपयुक्त नहीं
प्लास्टिक बॉडी की फिनिशिंग औसत श्रेणी
3. CORVELL Nutri 500W Portable Juicer Mixer Grinder, Silver, 3 Jar | For Smoothies & Shakes, High Capacity Jars with Sipper, For Kitchen, Gym, Travel & Office, 2 Year Warranty
कॉर्वेल न्यूट्री ब्लेंडर उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो जिम, ऑफिस या ट्रेवल के दौरान तुरंत फ्रेश स्मूदी और शेक्स बनाकर पीना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
साथ में सिपर जार
22,000 RPM की हाई-स्पीड
3-लेयर सेफ्टी स्विच
काफी किफायती विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
भारी किचन ग्राइंडिंग के लिए बहुत ज्यादा मजबूत नहीं
ब्रांड नेटवर्क अन्य स्थापित ब्रांड्स की तुलना में थोड़ा छोटा
4. iBELL Nutri Blender Mixer Grinder Juicer with 600W Powerful Motor, 5 Multi-Purpose Jars, 2 Year Warranty & 3 Speed Modes for Smoothies, Grinding & Blending (Silver)
iBELL न्यूट्री ब्लेंडर 600W कॉपर वाइंडिंग मोटर और 24,000 RPM की हाई-स्पीड के साथ आता है, जो स्मूदी और त्वरित चटनी पिसाई के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
24,000 RPM स्पीड के साथ बहुत तेजी से ब्लेंडिंग और ग्राइंडिंग
5 मल्टी-पर्पज जार का बड़ा सेट
100% कॉपर वाइंडिंग मोटर
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
जार की व्यक्तिगत क्षमता (500ml/300ml) थोड़ी कम
हाई-स्पीड ऑपरेशन के कारण आवाज़ थोड़ी ज्यादा
5. Balzano Bullet Mixer Grinder 500W, Italian Premium Brand, Pulse Function, Blender for Smoothies and Juices/Smoothie Maker, Portable Blender, Grinder for Kitchen, Silver (5 Jar)
बाल्ज़ानो बुलेट मिक्सर ग्राइंडर (500W) एक प्रीमियम इटैलियन डिज़ाइन वाला और भारत में निर्मित शक्तिशाली उपकरण है। अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 58% की भारी छूट के साथ मात्र ₹2,499 (MRP ₹5,999) की कीमत पर उपलब्ध है। यह जूस, स्मूदी और भारतीय मसालों की पिसाई के लिए 5 वर्सेटाइल जार और कमर्शियल-ग्रेड कंपोनेंट्स के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम और टिकाऊ जार
लंबी मोटर वारंटी
डबल सेफ्टी लॉक
5 वर्सेटाइल जार
क्यों खोजें विकल्प
र 30 दिनों के भीतर रजिस्टर करना अनिवार्य
बहुत भारी और बड़े पैमाने पर कमर्शियल पिसाई के लिए थोड़ा सीमित
थोड़ा महंगा
6. Sujata Powermatic Plus Juicer Mixer Grinder|900 Watts Double Ball Bearing Motor|22000 RPM|Non-Stop 90 Mins Running|2 Jars including 1750ml Blender, 1000ml Grinder Jar| (White)
सुजाता पावरमैटिक प्लस भारी घरेलू कामों और जूसिंग के लिए भारत का सबसे भरोसेमंद जूज़र मिक्सर ग्राइंडर है। अमेज़ॅन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 31% की छूट के साथ मात्र ₹6,540 (MRP ₹9,504) की कीमत पर उपलब्ध है। 900 वॉट की शक्तिशाली मोटर और 90 मिनट तक लगातार चलने की क्षमता के साथ यह किचन का एक बेहद दमदार उपकरण है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन जूस एक्सट्रैक्शन
नॉन-स्टॉप रनिंग
दमदार मोटर
विश्वसनीय ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 जार
भारी और बड़ा आकार
कम वारंटी
7. Hurom E30ST Cold Press Juice for Home, Advanced Cold Press Technology for 20% More Juice, All-in-1 Juicer for Fruits, Vegetables & Nut Milk, World's No. 1 Slow Juicer Brand since 1974, 12 Yrs Warranty
हूरॉम E30ST कोल्ड प्रेस स्लो जूसर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए एक प्रीमियम और बेहतरीन उत्पाद है। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में यह 53% की भारी छूट के साथ मात्र ₹13,999 (MRP ₹29,999) की कीमत पर उपलब्ध है। यह स्लो-स्कूइजिंग तकनीक के साथ आता है जो फलों और सब्जियों के प्राकृतिक स्वाद और पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हुए 20% अधिक जूस निकालता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
बड़ा सेल्फ-फीडिंग हॉप
अल्ट्रा-लो पल्प और हाई यील्ड
पोषक तत्वों की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
अधिक कीमत
केवल जूसिंग के लिए
भारी और बड़ा आकार
8. OWNAIR Portable Blender | Smoothie & Juice Maker | 126W Blender Mixer Grinder | 3000mAh Rechargeable Portable Juicer | 450ml High Borosilicate Glass Jar | Baby Food & Smoothie Maker | Grey & Purple
ओवनएयर का यह पोर्टेबल ब्लेंडर इन-बिल्ट 3000mAh बैटरी और टाइप-सी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है, जिससे आप बिना बिजली के कहीं भी जूस और शेक बना सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
रीचार्जबल
बेबी फूड और जिम प्रोटीन शेक्स के लिए एकदम सुरक्षित
एक बटन से ब्लेंडिंग और ऑटो-क्लीनिंग की सुविधा
12 स्टेनलैस स्टील ब्लेड्स
क्यों खोजें विकल्प
कठोर भारतीय मसालों की पिसाई संभव नहीं
ग्लास जार होने के कारण गिरने पर टूटने का डर
केवल single-serve के लिए उपयुक्त
प्रश्न 1: Amazon Sale में Juicer Mixer Grinder की शुरुआती कीमत कितनी है?
उत्तर: अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में जूसर-मिक्सर और पोर्टेबल ब्लेंडर्स की शुरुआती कीमत मात्र ₹1,399 है, जिसमें NutriPro जैसे टॉप-सेलिंग मॉडल्स शामिल हैं।
प्रश्न 2: भारी कुकिंग और लगातार इस्तेमाल के लिए कौन सा जूसर-मिक्सर बेस्ट है?
उत्तर: भारी इस्तेमाल और नॉन-स्टॉप रनिंग के लिए 900W मोटर और 22,000 RPM वाला Sujata Powermatic Plus सबसे भरोसेमंद विकल्प है, जो 90 मिनट तक लगातार काम कर सकता है।
प्रश्न 3: क्या कोल्ड प्रेस जूसर नॉर्मल जूसर से बेहतर होता है?
उत्तर: हाँ, Hurom E30ST जैसे कोल्ड प्रेस जूसर धीमी गति से काम करते हैं, जिससे फलों के विटामिंस और न्यूट्रिएंट्स नष्ट नहीं होते और आपको 20% अधिक ताज़ा जूस मिलता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।