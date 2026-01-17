न करें देरी, बंपर छूट पर खरीदें जूसर मिक्सर, Amazon लाया शानदार ऑफर

संक्षेप: अमेजन की Great Republic Day Sale में युवाओं के लिए 750 वॉट का पावरफुल जूसर मिक्सर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह जूसर आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ यह सीमित समय के लिए उपलब्ध है।

Jan 17, 2026 06:10 pm IST

तेज रफ्तार जीवनशैली और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच युवाओं के लिए अमेज़न की Great Republic Day Sale एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। सेल में 750 वॉट के पावरफुल जूसर मिक्सर भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक, सुबह की स्मूदी या जल्दी तैयार होने वाला हेल्दी जूस,यह जूसर मिक्सर कम समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। आधुनिक डिजाइन, दमदार मोटर और मल्टी-फंक्शनल यूज, इसे युवा परिवारों, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच खासा लोकप्रिय बना रहा है। अमेजन रिपब्लिक डे सेल के दौरान आकर्षक छूट मिल रही है, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसी सुविधाओं के चलते यह डील युवाओं के बजट में पूरी तरह फिट बैठती है। सीमित समय के लिए उपलब्ध यह ऑफर, स्मार्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ाने का एक शानदार मौका माना जा रहा है।

Butterfly Amazon Great Republic Day Sale 2026: यह देश की सबसे बड़ी शॉपिंग सेल्स में से एक है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेज़, फैशन और डेली यूज़ प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जाती है। इस सेल में Butterfly जूसर मिक्सर ब्रांड पर सेल के दौरान ग्राहक बेस्ट डील्स, बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और फास्ट डिलीवरी का लाभ उठाकर कम कीमत में प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।

यह Longway Super Dlx जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो अपनी किफायती कीमत और दमदार 750 वॉट की मोटर के लिए जाना जाता है। यह मल्टी-पर्पज किचन अप्लायंस 4 अलग-अलग जार के साथ आता है, जो ग्राइंडिंग, मिक्सिंग और जूसिंग को काफी आसान बना देता है। अमेजन पर इसे 67 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 22000 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो सख्त मसालों को भी तेज़ी से पीसने में सक्षम है। साथ ही, इसका रस्ट-प्रूफ ABS प्लास्टिक बॉडी और ग्लॉसी फिनिश इसे किचन के लिए एक टिकाऊ और स्टाइलिश विकल्प बनाता है।

Specifications वाटेज 750 वॉट जार की संख्या 4 (जूसर सहित) स्पीड 22000 RPM बॉडी मटेरियल रस्ट प्रूफ ABS प्लास्टिक कलर व्हाइट और ब्लू वारंटी 2 साल की लिमिटेड डोमेस्टिक वारंटी क्यों खरीदें 750 वॉट की मोटर भारी ग्राइंडिंग के लिए बेहतरीन है। जूसिंग से लेकर बारीक मसाले पीसने तक के लिए अलग-अलग जार उपलब्ध 22000 RPM की रफ्तार 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प हाई-पावर मोटर होने के कारण चलते समय काफी आवाज़ करता है ABS प्लास्टिक बॉडी है, जो स्टील बॉडी के मुकाबले कम मजबूत हो सकती है नई मोटर होने के कारण शुरुआत में जलने जैसी हल्की गंध आ सकती है

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Bajaj Rex DLX Ninja Series मिक्सर ग्राइंडर को 65 फीसद की भारी छूट के साथ 8,090 रुपये की जगह पर मात्र 2,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक वर्सेटाइल ग्राइंडर है जो 750 वॉट की 'Titan Motor' और 4 उपयोगी जार के साथ आता है। इसमें जूसिंग के लिए एक समर्पित जूसर जार और सूखे/गीले मसाले पीसने के लिए 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं।

इस मिक्सर की सबसे बड़ी खासियत इसके DuraCut Blades हैं, जिन पर कंपनी लाइफटाइम वारंटी दे रही है। साथ ही, इसके जार 'मिलिट्री ग्रेड' क्वालिटी के हैं, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला और मजबूत किचन अप्लायन्स बनाते हैं।

Specifications जार की संख्या 4 (3 SS जार + 1 जूसर जार) ब्लेड्स DuraCut कैपेसिटी 1.5 लीटर बॉडी मटेरियल हाई-क्वालिटी ABS प्लास्टिक विशेष फीचर पल्स टेक्नोलॉजी और मिलिट्री ग्रेड जार। क्यों खरीदें तेज़ ग्राइंडिंग और स्मूथ मिक्सिंग के लिए बेहतरीन परफॉरमेंस 4 जार का सेट बेहतरीन धार और परफॉरमेंस, ब्लेड्स पर लाइफटाइम वारंटी के साथ मिलिट्री ग्रेड जार अपनी ज़रूरत के अनुसार पीसने की गति को नियंत्रित करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प 750W की मोटर होने के कारण पीसने के दौरान शोर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है जार के ढक्कन को बंद करते समय सावधानी की ज़रूरत हो सकती है

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Prestige Iris 750 Watt मिक्सर ग्राइंडर को 56 फीसद की भारी छूट के साथ 6,420 रुपये की जगह पर मात्र 2,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बहुउपयोगी किचन अप्लायंस है जो 4 लीक-प्रूफ जार के साथ आता है, जिसमें जूसिंग के लिए एक समर्पित पॉलीकार्बोनेट जार और 3 स्टेनलेस स्टील जार शामिल हैं। इसमें उच्च प्रदर्शन वाली कॉपर मोटर दी गई है जो तेज़ और बेहतरीन ग्राइंडिंग सुनिश्चित करती है।

इसकी सुरक्षा के लिए इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है, जो ओवरहीटिंग की स्थिति में मोटर को जलने से बचाने के लिए बिजली की सप्लाई अपने आप काट देता है। साथ ही, इसके सुपर-एफिशिएंट स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कठिन से कठिन सामग्री को भी पल भर में बारीक पीस देते हैं।

Specifications जार की संख्या 4 (3 SS जार + 1 पारदर्शी जूसर जार) मटेरियल टिकाऊ प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड + पल्स फंक्शन वारंटी 2 साल की प्रोडक्ट और मोटर वारंटी विशेष फीचर ओवरलोड प्रोटेक्टर और सुपर एफिशिएंट ब्लेड्स। क्यों खरीदें 750W पावरफुल कॉपर मोटर जूसिंग, ब्लेंडिंग, गीली और सूखी पिसाई के लिए जार का पूरा सैट लीक-प्रूफ डिज़ाइन पल्स फंक्शन के साथ ग्राइंडिंग टेक्सचर पर पूरा कंट्रोल मजबूत ग्रिप के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैंडल ISI सर्टिफाइड क्यों खोजें विकल्प हाई-पावर मोटर के कारण पीसने के दौरान शोर अधिक हो सकता है प्लास्टिक बॉडी को साफ़ रखना आसान है, लेकिन यह मेटल बॉडी जितनी मजबूत नहीं है शुरुआत में वार्निश के गर्म होने के कारण जलने जैसी हल्की गंध आ सकती है

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Orient Electric Super Power मिक्सर ग्राइंडर को 56 फीसद की भारी छूट के साथ 6,490 रुपये की जगह पर मात्र 2,849 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक पावरफुल किचन सोल्यूशन है जो 750 वॉट की 'बैलेंस्ड कॉइल मोटर' के साथ आता है, जिसे लंबी उम्र और हेवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पज जार और फ्रूट फिल्टर वाला एक विशेष जूसिंग जार मिलता है।

इसमें 35 मिनट की निरंतर ग्राइंडिंग की सुविधा दी गई है, जो बेहतर हीट मैनेजमेंट के कारण मोटर को ठंडा रखती है और लंबी पिसाई के दौरान भी बेहतरीन परफॉरमेंस देती है। साथ ही, इसके निकेल-कोटेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कठिन से कठिन सामग्री को भी आसानी से पीस देते हैं।

Specifications वाटेज 750 वॉट जार की संख्या 4 (3 SS जार + 1 जूसर जार विथ फिल्टर) ब्लेड्स निकेल-कोटेड स्टेनलेस स्टील ग्राइंडिंग टाइम 35 मिनट (निरंतर) वारंटी 5 साल मोटर पर, 2 साल प्रोडक्ट पर विशेष फीचर एडवांस फ्लो ब्रेकर्स और शॉक-प्रूफ ABS बॉडी। क्यों खरीदें सख्त मसालों को तेज़ी से पीसने और जूस निकालने के लिए सक्षम जूसर फिल्टर जार के साथ गीली और सूखी पिसाई के लिए जार का पूरा सेट मोटर पर 5 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल की लंबी वारंटी का भरोसा हाई-क्वालिटी ABS बॉडी जो बिजली के झटके से सुरक्षित और टिकाऊ है 750W की पावर और 4 जार के साथ यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है एडवांस फ्लो ब्रेकर्स क्यों खोजें विकल्प 750W की मोटर होने के कारण शोर का स्तर थोड़ा अधिक हो सकता है जार के लॉक को सावधानी से बंद करने की ज़रूरत होती है।

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Butterfly Smart 750 Watts मिक्सर ग्राइंडर को 48 फीसद की भारी छूट के साथ 5,069 रुपये की जगह पर मात्र 2,649 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक टिकाऊ और हेवी-ड्यूटी मिक्सर है जो 18500 RPM की हाई-स्पीड मोटर के साथ आता है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार और एक पॉलीकार्बोनेट (PC) जूसर जार सहित कुल 4 जार मिलते हैं, जो आपकी रोज़ाना की कुकिंग को आसान बनाते हैं।

इसमें LED पावर इंडिकेटर दिया गया है, जो मशीन के चालू होने का संकेत देता है। सुरक्षा के लिए इसमें ऑटो शट-ऑफ (Auto Shut Off) और एंटी-स्किड फीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल के दौरान स्थिरता और मोटर की लंबी उम्र सुनिश्चित करते हैं।

Specifications जार की संख्या 4 (3 SS + 1 PC जूसर जार) स्पीड 18500 RPM बॉडी मटेरियल शॉक-प्रूफ ABS प्लास्टिक वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर एंटी-स्किड फीट और ऑटो शट-ऑफ। क्यों खरीदें तेज़ ग्राइंडिंग और बारीक पिसाई के लिए उपयुक्त जूसिंग से लेकर चटनी पीसने तक के लिए अलग-अलग जार का विकल्प पावर ऑन/ऑफ स्टेटस को आसानी से देखने के लिए स्मार्ट लाइट हाई-क्वालिटी ABS बॉडी और रस्ट-प्रूफ स्टेनलेस स्टील जार ऑटो शट-ऑफ फीचर जो ओवरलोड होने पर मोटर को जलने से बचाता है 180 CM की लंबी पावर कोर्ड जो किचन में इस्तेमाल को आसान बनाती है। नुकसान क्यों खोजें विकल्प हाई-पावर मोटर होने के कारण पीसने के दौरान थोड़ा शोर कर सकता है। शुरुआत में वार्निश कोटिंग की वजह से जलने जैसी हल्की गंध आ सकती है। जार की फिनिशिंग अन्य प्रीमियम ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी साधारण लग सकती है।

अमेजन रिपब्लिक डे सेल में V-Guard Brillio 750 Watt जूसर मिक्सर ग्राइंडर को 45 फीसद की भारी छूट के साथ 5,500 रुपये की जगह पर मात्र 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक शक्तिशाली 'SpinMaster' मोटर के साथ आता है जो 21,000 RPM की रफ्तार प्रदान करती है। इसमें 4 फूड-ग्रेड जार मिलते हैं, जिनमें एक विशेष 'क्वाड्राफ्लो डिज़ाइन' वाला जूसर जार शामिल है जो स्मूथ जूस और प्यूरी सुनिश्चित करता है।

इस मिक्सर की मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मोटर 30 मिनट के निरंतर ग्राइंडिंग टेस्ट को पास कर चुकी है। इसके PrecisionBlend SS ब्लेड्स बेहद शार्प हैं और लंबे समय तक अपनी धार बनाए रखते हैं, जिससे मसाले और दालें पीसना काफी आसान हो जाता है।

Specifications जार की संख्या 4 (SS जार + क्वाड्राफ्लो जूसर जार) स्पीड 21,000 RPM तक ब्लेड्स PrecisionBlend स्टेनलेस स्टील कैपेसिटी 1.7 लीटर वारंटी 3 साल मोटर पर, 2 साल प्रोडक्ट पर विशेष फीचर 30 मिनट का निरंतर ग्राइंडिंग टेस्ट पास और अर्गोनोमिक नॉब्स। क्यों खरीदें 750W SpinMaster मोटर जूसिंग, गीली और सूखी पिसाई के साथ चटनी बनाने के लिए पूरा सेट बेहतर ब्लेंडिंग के लिए अनोखा चौकोर डिज़ाइन मोटर पर 3 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी मजबूत और स्टाइलिश क्यों खोजें विकल्प हाई-पावर मोटर होने के कारण पीसने के दौरान शोर का स्तर थोड़ा अधिक हो सकता है। वजन (4.8 किलो) होने के कारण इसे रोज़ाना शिफ्ट करना थोड़ा भारी लग सकता है।

