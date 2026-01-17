न करें देरी, बंपर छूट पर खरीदें जूसर मिक्सर, Amazon लाया शानदार ऑफर
अमेजन की Great Republic Day Sale में युवाओं के लिए 750 वॉट का पावरफुल जूसर मिक्सर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह जूसर आकर्षक बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ यह सीमित समय के लिए उपलब्ध है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
तेज रफ्तार जीवनशैली और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच युवाओं के लिए अमेज़न की Great Republic Day Sale एक बेहतरीन मौका लेकर आई है। सेल में 750 वॉट के पावरफुल जूसर मिक्सर भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जो हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने वाले युवाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक, सुबह की स्मूदी या जल्दी तैयार होने वाला हेल्दी जूस,यह जूसर मिक्सर कम समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है। आधुनिक डिजाइन, दमदार मोटर और मल्टी-फंक्शनल यूज, इसे युवा परिवारों, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के बीच खासा लोकप्रिय बना रहा है। अमेजन रिपब्लिक डे सेल के दौरान आकर्षक छूट मिल रही है, बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट ईएमआई जैसी सुविधाओं के चलते यह डील युवाओं के बजट में पूरी तरह फिट बैठती है। सीमित समय के लिए उपलब्ध यह ऑफर, स्मार्ट और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर कदम बढ़ाने का एक शानदार मौका माना जा रहा है।
Butterfly
Amazon Great Republic Day Sale 2026: यह देश की सबसे बड़ी शॉपिंग सेल्स में से एक है, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंसेज़, फैशन और डेली यूज़ प्रोडक्ट्स पर भारी छूट दी जाती है। इस सेल में Butterfly जूसर मिक्सर ब्रांड पर सेल के दौरान ग्राहक बेस्ट डील्स, बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और फास्ट डिलीवरी का लाभ उठाकर कम कीमत में प्रीमियम प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं।
1. Longway Super Dlx Juicer Mixer Grinder | Up to 750 Watt Powerful Motor | 4 Jars for Grinding, Mixing, Juicing | 2 Year Warranty | Blue & White
यह Longway Super Dlx जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, जो अपनी किफायती कीमत और दमदार 750 वॉट की मोटर के लिए जाना जाता है। यह मल्टी-पर्पज किचन अप्लायंस 4 अलग-अलग जार के साथ आता है, जो ग्राइंडिंग, मिक्सिंग और जूसिंग को काफी आसान बना देता है। अमेजन पर इसे 67 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,299 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 22000 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो सख्त मसालों को भी तेज़ी से पीसने में सक्षम है। साथ ही, इसका रस्ट-प्रूफ ABS प्लास्टिक बॉडी और ग्लॉसी फिनिश इसे किचन के लिए एक टिकाऊ और स्टाइलिश विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
750 वॉट की मोटर भारी ग्राइंडिंग के लिए बेहतरीन है।
जूसिंग से लेकर बारीक मसाले पीसने तक के लिए अलग-अलग जार उपलब्ध
22000 RPM की रफ्तार
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
हाई-पावर मोटर होने के कारण चलते समय काफी आवाज़ करता है
ABS प्लास्टिक बॉडी है, जो स्टील बॉडी के मुकाबले कम मजबूत हो सकती है
नई मोटर होने के कारण शुरुआत में जलने जैसी हल्की गंध आ सकती है
2. Bajaj Rex DLX Ninja Series 750W Mixer Grinder | 3 Stainless Steel Jars & 1 JuicerJar for Dry & Wet Use | DuraCut Blades for Fine Blending & Mixing | 3 Speed Control | 2 Year Warranty 【Black/Brown】
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Bajaj Rex DLX Ninja Series मिक्सर ग्राइंडर को 65 फीसद की भारी छूट के साथ 8,090 रुपये की जगह पर मात्र 2,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक वर्सेटाइल ग्राइंडर है जो 750 वॉट की 'Titan Motor' और 4 उपयोगी जार के साथ आता है। इसमें जूसिंग के लिए एक समर्पित जूसर जार और सूखे/गीले मसाले पीसने के लिए 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं।
इस मिक्सर की सबसे बड़ी खासियत इसके DuraCut Blades हैं, जिन पर कंपनी लाइफटाइम वारंटी दे रही है। साथ ही, इसके जार 'मिलिट्री ग्रेड' क्वालिटी के हैं, जो इसे लंबे समय तक चलने वाला और मजबूत किचन अप्लायन्स बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ ग्राइंडिंग और स्मूथ मिक्सिंग के लिए बेहतरीन परफॉरमेंस
4 जार का सेट
बेहतरीन धार और परफॉरमेंस, ब्लेड्स पर लाइफटाइम वारंटी के साथ
मिलिट्री ग्रेड जार
अपनी ज़रूरत के अनुसार पीसने की गति को नियंत्रित करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
750W की मोटर होने के कारण पीसने के दौरान शोर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है
जार के ढक्कन को बंद करते समय सावधानी की ज़रूरत हो सकती है
3. Prestige Iris 750 Watt Mixer Grinder with 4 Jars (3 Stainless Steel + 1 Juicer) | Super Efficient SS Blades | Black | 2Y Warranty | ISI Certified
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Prestige Iris 750 Watt मिक्सर ग्राइंडर को 56 फीसद की भारी छूट के साथ 6,420 रुपये की जगह पर मात्र 2,799 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक बहुउपयोगी किचन अप्लायंस है जो 4 लीक-प्रूफ जार के साथ आता है, जिसमें जूसिंग के लिए एक समर्पित पॉलीकार्बोनेट जार और 3 स्टेनलेस स्टील जार शामिल हैं। इसमें उच्च प्रदर्शन वाली कॉपर मोटर दी गई है जो तेज़ और बेहतरीन ग्राइंडिंग सुनिश्चित करती है।
इसकी सुरक्षा के लिए इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है, जो ओवरहीटिंग की स्थिति में मोटर को जलने से बचाने के लिए बिजली की सप्लाई अपने आप काट देता है। साथ ही, इसके सुपर-एफिशिएंट स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कठिन से कठिन सामग्री को भी पल भर में बारीक पीस देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
750W पावरफुल कॉपर मोटर
जूसिंग, ब्लेंडिंग, गीली और सूखी पिसाई के लिए जार का पूरा सैट
लीक-प्रूफ डिज़ाइन
पल्स फंक्शन के साथ ग्राइंडिंग टेक्सचर पर पूरा कंट्रोल
मजबूत ग्रिप के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैंडल
ISI सर्टिफाइड
क्यों खोजें विकल्प
हाई-पावर मोटर के कारण पीसने के दौरान शोर अधिक हो सकता है
प्लास्टिक बॉडी को साफ़ रखना आसान है, लेकिन यह मेटल बॉडी जितनी मजबूत नहीं है
शुरुआत में वार्निश के गर्म होने के कारण जलने जैसी हल्की गंध आ सकती है
4. Orient Electric Super Power 750W mixer grinder with Juicer | 4 Jar with 3 stainless steel multipurpose jars & Juicing jar with Filter | Longer life balanced coil motor|5 years motor warranty by Orient
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Orient Electric Super Power मिक्सर ग्राइंडर को 56 फीसद की भारी छूट के साथ 6,490 रुपये की जगह पर मात्र 2,849 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक पावरफुल किचन सोल्यूशन है जो 750 वॉट की 'बैलेंस्ड कॉइल मोटर' के साथ आता है, जिसे लंबी उम्र और हेवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पज जार और फ्रूट फिल्टर वाला एक विशेष जूसिंग जार मिलता है।
इसमें 35 मिनट की निरंतर ग्राइंडिंग की सुविधा दी गई है, जो बेहतर हीट मैनेजमेंट के कारण मोटर को ठंडा रखती है और लंबी पिसाई के दौरान भी बेहतरीन परफॉरमेंस देती है। साथ ही, इसके निकेल-कोटेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स कठिन से कठिन सामग्री को भी आसानी से पीस देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सख्त मसालों को तेज़ी से पीसने और जूस निकालने के लिए सक्षम
जूसर फिल्टर जार के साथ गीली और सूखी पिसाई के लिए जार का पूरा सेट
मोटर पर 5 साल और प्रोडक्ट पर 2 साल की लंबी वारंटी का भरोसा
हाई-क्वालिटी ABS बॉडी जो बिजली के झटके से सुरक्षित और टिकाऊ है
750W की पावर और 4 जार के साथ यह एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील है
एडवांस फ्लो ब्रेकर्स
क्यों खोजें विकल्प
750W की मोटर होने के कारण शोर का स्तर थोड़ा अधिक हो सकता है
जार के लॉक को सावधानी से बंद करने की ज़रूरत होती है।
5. Butterfly Smart 750 Watts Mixer Grinder with 4 Jars | 3 Stainless Steel Jars & 1 Juicer | ABS Body | Heavy Duty Motor | 2 Years Manufacturer's Warranty | Grey
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में Butterfly Smart 750 Watts मिक्सर ग्राइंडर को 48 फीसद की भारी छूट के साथ 5,069 रुपये की जगह पर मात्र 2,649 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक टिकाऊ और हेवी-ड्यूटी मिक्सर है जो 18500 RPM की हाई-स्पीड मोटर के साथ आता है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार और एक पॉलीकार्बोनेट (PC) जूसर जार सहित कुल 4 जार मिलते हैं, जो आपकी रोज़ाना की कुकिंग को आसान बनाते हैं।
इसमें LED पावर इंडिकेटर दिया गया है, जो मशीन के चालू होने का संकेत देता है। सुरक्षा के लिए इसमें ऑटो शट-ऑफ (Auto Shut Off) और एंटी-स्किड फीट जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल के दौरान स्थिरता और मोटर की लंबी उम्र सुनिश्चित करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ ग्राइंडिंग और बारीक पिसाई के लिए उपयुक्त
जूसिंग से लेकर चटनी पीसने तक के लिए अलग-अलग जार का विकल्प
पावर ऑन/ऑफ स्टेटस को आसानी से देखने के लिए स्मार्ट लाइट
हाई-क्वालिटी ABS बॉडी और रस्ट-प्रूफ स्टेनलेस स्टील जार
ऑटो शट-ऑफ फीचर जो ओवरलोड होने पर मोटर को जलने से बचाता है
180 CM की लंबी पावर कोर्ड जो किचन में इस्तेमाल को आसान बनाती है। नुकसान
क्यों खोजें विकल्प
हाई-पावर मोटर होने के कारण पीसने के दौरान थोड़ा शोर कर सकता है।
शुरुआत में वार्निश कोटिंग की वजह से जलने जैसी हल्की गंध आ सकती है।
जार की फिनिशिंग अन्य प्रीमियम ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी साधारण लग सकती है।
6. V-Guard Brillio 750 Watt Juicer Mixer Grinder, 3 Year Motor Coverage by V-Guard, 4 Jars(Chutney, Dry, Wet & Juicer), Sturdy Juicer Jar With Quadraflow Design, Precisionblend SS Blades | Mars Red
अमेजन रिपब्लिक डे सेल में V-Guard Brillio 750 Watt जूसर मिक्सर ग्राइंडर को 45 फीसद की भारी छूट के साथ 5,500 रुपये की जगह पर मात्र 2,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक शक्तिशाली 'SpinMaster' मोटर के साथ आता है जो 21,000 RPM की रफ्तार प्रदान करती है। इसमें 4 फूड-ग्रेड जार मिलते हैं, जिनमें एक विशेष 'क्वाड्राफ्लो डिज़ाइन' वाला जूसर जार शामिल है जो स्मूथ जूस और प्यूरी सुनिश्चित करता है।
इस मिक्सर की मजबूती का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी मोटर 30 मिनट के निरंतर ग्राइंडिंग टेस्ट को पास कर चुकी है। इसके PrecisionBlend SS ब्लेड्स बेहद शार्प हैं और लंबे समय तक अपनी धार बनाए रखते हैं, जिससे मसाले और दालें पीसना काफी आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
750W SpinMaster मोटर
जूसिंग, गीली और सूखी पिसाई के साथ चटनी बनाने के लिए पूरा सेट
बेहतर ब्लेंडिंग के लिए अनोखा चौकोर डिज़ाइन
मोटर पर 3 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की वारंटी
मजबूत और स्टाइलिश
क्यों खोजें विकल्प
हाई-पावर मोटर होने के कारण पीसने के दौरान शोर का स्तर थोड़ा अधिक हो सकता है।
वजन (4.8 किलो) होने के कारण इसे रोज़ाना शिफ्ट करना थोड़ा भारी लग सकता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।