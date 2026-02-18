गाजर और चुकंदर का जूस निकालने में आती है दिक्कत? ये 5 जूसर निचोड़ देंगे एक-एक बूंद रस, सेल में भारी छूट
सख्त सब्जियों के लिए ये पावरफुल जूसर गाजर और चुकंदर से बिना बर्बादी के बूंद-बूंद रस निकालते हैं, जिससे आपको मिलता है अधिकतम पोषण। अमेजन पर ये बेहतरीन विकल्प इस समय भारी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।
अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं और रोज़ाना गाजर, चुकंदर या आंवले जैसे सख्त फलों और सब्जियों का जूस पीना पसंद करते हैं, तो एक साधारण जूसर आपकी जरूरतों के लिए काफी नहीं होगा। अमेज़न पर इस समय ऐसे शक्तिशाली जूसर उपलब्ध हैं, जिन्हें विशेष रूप से 'मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन' यानी बूंद-बूंद रस निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। इन जूसर्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सख्त से सख्त रेशों को भी पूरी तरह निचोड़ देते हैं, जिससे निकलने वाला गूदा बिल्कुल सूखा होता है और पोषक तत्वों की कोई बर्बादी नहीं होती।
वर्तमान में अमेजन पर Sujata Powermatic Plus और Agaro Imperial Cold Press जैसे मॉडल्स धूम मचा रहे हैं। जहाँ सुजाता अपनी बेजोड़ ताकत और स्पीड के लिए जाना जाता है, वहीं कोल्ड प्रेस तकनीक वाले जूसर धीमी गति से फल-सब्जियों को दबाते हैं, जिससे जूस का प्राकृतिक स्वाद, गहरा रंग और विटामिन्स सुरक्षित रहते हैं। गाजर और चुकंदर के शौकीनों के लिए यह तकनीक सबसे बेहतर है क्योंकि यह ऑक्सीकरण को कम करती है।
अमेज़न की ताज़ा सेल में ये प्रीमियम जूसर 30% से 50% तक की भारी छूट पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही, आप एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके अतिरिक्त डिस्काउंट भी पा सकते हैं। यदि आप कम बजट में बेहतरीन परिणाम चाहते हैं, तो यह सही समय है अपने किचन को अपग्रेड करने का और घर पर ही शुद्ध, बिना मिलावट वाला जूस पाने का।
1. Philips Viva Collection HR1832/00 1.5-Litre Juicer, Ink Black, 500 Watts
यह जूसर विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए बनाया गया है जिनके पास किचन में जगह कम है लेकिन वे परफॉरमेंस से समझौता नहीं करना चाहते। यह भारत का नंबर-1 जूस एक्सट्रैक्टर ब्रांड है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसमें एक बार में 1.5 लीटर तक जूस निकाल सकते हैं और इसके पारदर्शी कंटेनर की वजह से आप पल्प को इकट्ठा होते हुए देख सकते हैं। इसे साफ करना इतना आसान है कि इसमें केवल 1 मिनट का समय लगता है।
क्विकक्लीन तकनीक
कॉम्पैक्ट डिजाइन
डायरेक्ट सर्व
पारदर्शी कंटेनर
ड्रिप-स्टॉप
फीडिंग ट्यूब बहुत बड़ा नहीं
स्पीड कंट्रोल का बटन नहीं
2. Quilkit 550W Turbo Juicer Machine for Home | Carrot & Beetroot Juicer | 3-Speed Control, Rust-Free Steel Blades, High Torque Motor | Electric Juicer for Fruits & Vegetables
यह एक किफायती और प्रभावी इलेक्ट्रिक जूसर है जो 550 वॉट की टर्बो मोटर के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 3-स्पीड कंट्रोल है, जो अक्सर महंगे जूसर में ही देखने को मिलता है। इसका लवेंडर पर्पल और सफेद रंग का डिजाइन इसे किचन में एक स्टाइलिश लुक देता है। यह उन परिवारों के लिए बेस्ट है जो कम निवेश में ताज़ा जूस का आनंद लेना चाहते हैं।
3-स्पीड कंट्रोल
सख्त सब्जियों के लिए असरदार
बजट के अनुकूल
रस्ट-फ्री परफॉरमेंस
यूजर रेटिंग 3.0
सर्विस सेंटर नेटवर्क छोटा
3. Sujata Cold Pressed Slow Juicer SJ01 | Ideal for Fruit, Vegetable Juices, Nut Milks, Smoothies & Frozen Desserts | Dual Feeding Chute | Reverse Function | Magnetic Safety Lock
यह सुजाता का प्रीमियम जूसर है जो फलों और सब्जियों को काटने के बजाय उन्हें धीरे-धीरे निचोड़कर रस निकालता है। यह न केवल गाजर और चुकंदर के लिए बेहतरीन है, बल्कि इससे आप बादाम का दूध, स्मूदी और फ्रोजन डेजर्ट भी बना सकते हैं। इसका 'ब्रश्ड शैम्पेन' कलर इसे बेहद आधुनिक और शानदार लुक देता है।
पोषक तत्वों की सुरक्षा
अधिकतम रस
सेब या संतरों को छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती
मैग्नेटिक सेफ्टी लॉक
महंगा निवेश
जूस निकालने में थोड़ा ज्यादा समय
4. Borosil Health Pro Cold Press Slow Juicer | 200 W Portable Juicer for Maximum Juice Extraction | Whole Fruits & Veg | Low Noise | Overheat & Safety Protection (Pro WB13)
यह जूसर 200 वॉट की शक्तिशाली मोटर के साथ आता है, जो फलों और सब्जियों को धीमी गति से दबाकर रस निकालता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 80mm का बड़ा फीडिंग च्यूट है, जिसकी मदद से आप सेब या संतरा जैसे फल बिना काटे सीधे डाल सकते हैं। यह कम शोर के साथ काम करता है, जो इसे सुबह के समय जूस निकालने के लिए आदर्श बनाता है।
मैक्सिमम न्यूट्रिशन
समय की बचत
बहुत शांत
किफायती कोल्ड प्रेस
मध्यम क्षमता
सफाई में समय
5. Wonderchef Venezia Centrifugal Juicer for Home | 500W | Fresh Fruit & Vegetable Juice in Seconds | Dual Speed Control | Pulp Separator for Easy Cleaning | Wide Feeding Mouth | 2-Year Warranty
यह एक सेंट्रीफ्यूगल जूसर है जो अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता है। यदि आपके पास सुबह समय की कमी है, तो यह जूसर मात्र कुछ ही सेकंड्स में फलों और सब्जियों का ताज़ा रस निकाल देता है। इसका 'सिल्वर' मेटैलिक लुक इसे प्रीमियम बनाता है और इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन किचन में ज्यादा जगह नहीं घेरता।
डुअल स्पीड कंट्रोल
कम तैयारी
सफाई में आसानी
किफायती और स्टाइलिश
2 साल की वारंटी
जूस में थोड़ा अधिक झाग
जूस निकालते समय यह थोड़ा शोर
6. SOLARA Cold Press Juicer for Home, Slow Juicer Cold Pressed Machine for Fruits & Vegetables, Masticating Juicer Machine Electric with Reverse Function, High Juice Yield, Easy Clean, BPA-Free, Black
यह एक मैस्टिकेटिंग जूसर है, जो फलों को काटने के बजाय उन्हें धीरे-धीरे कुचलकर रस निकालता है। इसकी धीमी गति यह सुनिश्चित करती है कि जूस में हवा कम मिले, जिससे विटामिन और एंजाइम्स पूरी तरह सुरक्षित रहें। यदि आप गाजर, चुकंदर या अदरक जैसी सख्त सब्जियों का जूस रोज़ाना पीना चाहते हैं, तो यह बजट-फ्रेंडली विकल्प आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है।
अधिकतम पोषण
30% अधिक रस
2-स्पीड सेटिंग्स
रिवर्स फंक्शन
सफाई में आसान
जूस निकालने में थोड़ा अधिक समय
केवल 1 साल की वारंटी
7. Libra Cold Press Whole Slow Juicer for Home- LMXQ Cold Press Technology | High Yield | Preserves Vitamins and Nutrition | 5 Years Motor Warranty | Ideal Machine for Fruits, Vegetables and Nut Milk
यह जूसर अपनी एडवांस LMXQ तकनीक के लिए जाना जाता है, जो केवल 48 RPM की धीमी गति पर काम करता है। यह गति जितनी कम होती है, जूस में झाग और गर्मी उतनी ही कम बनती है, जिससे विटामिन और एंजाइम्स 100% सुरक्षित रहते हैं। इसका सिल्वर फिनिश और स्पेसक्राफ्ट-ग्रेड Ultem प्लास्टिक इसे काफी टिकाऊ और प्रीमियम बनाता है।
अधिक जूस
कम मेहनत
5 साल की मोटर वारंटी
सफाई में आसान
शांत ऑपरेशन
सर्विस सेंटर हर छोटे शहर में शायद न मिलें
भारी वजन
1. कौन सा जूसर सबसे अच्छा है, सुजाता या हैवेल्स?
दोनों ही ब्रांड्स अपनी जगह बेहतरीन हैं, लेकिन इनका उपयोग अलग है:
सुजाता: यदि आप ताकत और स्थायित्व चाहते हैं, तो सुजाता नंबर-1 है। इसके जूसर (जैसे Powermatic Plus) बहुत शक्तिशाली होते हैं और गाजर-चुकंदर जैसी सख्त सब्जियों के लिए भारत में सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। यह कमर्शियल उपयोग के लिए भी बेस्ट हैं।
हैवेल्स: यदि आपको डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और कम शोर पसंद है, तो हैवेल्स बेहतर है। हैवेल्स के जूसर देखने में ज्यादा सुंदर होते हैं और उनके पास 'कोल्ड प्रेस' जूसर्स की अच्छी रेंज है, जो घरेलू किचन में बहुत अच्छे लगते हैं।
2. एक अच्छा जूसर कैसे चुनें?
जूसर चुनते समय इन 4 बातों का ध्यान रखें:
- उपयोग: अगर आप रोज़ाना सख्त सब्जियां (गाजर/बीटरूट) निकालते हैं, तो Centrifugal (जैसे सुजाता) या High-wattage जूसर लें। अगर आप केवल फलों और सेहत के लिए जूस पीते हैं, तो Cold Press चुनें।
- सफाई: हमेशा ऐसा जूसर लें जिसके पुर्जे आसानी से अलग हो सकें और साफ करने में कम समय लगे।
- फीडिंग ट्यूब: चौड़े मुंह (70mm-80mm) वाला जूसर चुनें ताकि फलों को काटना न पड़े।
- वारंटी और सर्विस: ब्रांड का सर्विस सेंटर आपके शहर में होना चाहिए।
3. कौन सा जूसर सबसे अच्छा है, स्लो या फास्ट?
यह आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है:
- स्लो जूसर: यह फलों को धीरे-धीरे निचोड़ता है।
फायदा: जूस में ज्यादा पोषक तत्व और विटामिन रहते हैं, स्वाद बेहतर होता है और शोर कम होता है।
नुकसान: यह महंगा होता है और जूस निकालने में समय लेता है।
- फास्ट जूसर: यह ब्लेड्स को बहुत तेज़ घुमाकर जूस निकालता है।
फायदा: बहुत तेज़ काम करता है और सस्ता होता है।
नुकसान: गर्मी पैदा होने से कुछ पोषक तत्व नष्ट हो सकते हैं और जूस में झाग ज्यादा होता है।
4. किस कंपनी का जूसर सबसे अच्छा है?
मार्केट में अलग-अलग श्रेणियों में ये टॉप कंपनियां हैं:
बेस्ट ओवरऑल (ताकत के लिए): Sujata
बेस्ट प्रीमियम (कोल्ड प्रेस के लिए): Kuvings और Hestia
बेस्ट बजट और सर्विस: Philips और Havells
बेस्ट वैल्यू फॉर मनी (किफायती कोल्ड प्रेस): Agaro और Borosil
