रीचार्ज एक-फायदे अनेक! केवल 175 रुपये में 10 OTT एकदम FREE

संक्षेप: रिलायंस जियो की ओर से यूजर्स को कई प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दिया जा रहा है और इनमें एकसाथ 10 OTT सेवाओं का ऐक्सेस मिल जाता है। आइए आपको इन प्लान्स के बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं। 

Fri, 31 Oct 2025 07:12 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Reliance Jio अपने यूजर्स को सिर्फ डाटा और कॉलिंग ही नहीं, बल्कि प्रीमियम एंटरटेनमेंट भी दे रहा है। कंपनी ने अपने नए JioTV Premium Prepaid Packs के जरिए मोबाइल रिचार्ज को एक कॉम्प्लीट एंटरटेनमेंट पैक बना दिया है। इन प्लान्स में यूजर्स को डाटा, कॉलिंग, SMS के साथ-साथ कई बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स के प्रीमियम कंटेंट का एक्सेस भी मिलता है। ये प्लान एकसाथ 10 OTT सेवाओं का ऐक्सेस देते हैं।

कंपनी के दो JioTV Premium प्लान, 445 रुपये और 175 रुपये के हैं। दोनों ही प्लान्स का मकसद यूजर्स को एक ही ऐप के जरिए डेली डाटा के साथ भरपूर एंटरटेनमेंट देना है। आइए आपको इनके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं।

जियो का 445 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को हर दिन 2GB डाटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोज 100 SMS भेजने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही यह प्लान JioTV Premium का एक्सेस देता है, जहां यूजर्स SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV, और JioAICloud जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स का कंटेंट देख सकते हैं।

जियो का यह प्लान Jio के 5G डेटा के साथ भी कम्पैटिबल है, यानी 5G फोन यूजर्स को तेज स्पीड और अनलिमिटेड डाटा का भी फायदा मिलेगा। कंपनी फिलहाल इस प्लान पर कुछ स्पेशल एनिवर्सरी ऑफर्स भी दे रही है।

जियो का 175 रुपये वाला प्रीपेड प्लान

प्लान थोड़ा अलग है क्योंकि यह डाटा-ओनली वाउचर है। यानी इसमें कॉलिंग या सर्विस वैलिडिटी शामिल नहीं है। इस प्लान से रीचार्ज करने के लिए आपके पास पहले से कोई एक्टिव बेस प्लान होना जरूरी है। 175 रुपये वाले प्लान में यूजर्स को 10GB 4G डेटा और 28 दिनों का JioTV Premium एक्सेस मिलता है। इस प्लान में शामिल OTT प्लेटफॉर्म्स- SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, SunNXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi हैं।

बता दें, दोनों ही प्लान्स में प्रीमियम कंटेंट JioTV ऐप के जरिए ही देखा जा सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
