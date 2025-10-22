म्यूजिक लवर्स खुशखबरी, अब ₹399 में सालभर सुनें एड-फ्री सॉन्ग्स, आ गया JioSaavn का नया प्लान

संक्षेप: गाने सुनने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। जियोसावन ने अपना एनुअल प्लान लॉन्च कर दिया है। दरअसल, JioSaavn ने बुधवार को अपने JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन के लिए एक नए लिमिटेड टाइम एनुअल प्लान की घोषणा की। इस प्लान की कीमत 399 रुपये है।

गाने सुनने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। जियोसावन ने अपना एनुअल प्लान लॉन्च कर दिया है। दरअसल, JioSaavn ने बुधवार को अपने JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन के लिए एक नए लिमिटेड टाइम एनुअल प्लान की घोषणा की। यह प्लान श्रोताओं को रेगुलर मंथली चार्ज के बजाय, बेहद कम कीमत पर, इस म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एड-फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग, हाई-क्वालिटी प्लेबैक और ऑफलाइन डाउनलोड जैसी सुविधाओं प्रदान करता है। हालांकि, नया JioSaavn एनुअल प्रो प्लान केवल उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा जिन्होंने इसे 12 महीने से ज्यादा समय से सब्सक्राइब नहीं किया है।

इतनी है जियोसावन एनुअल प्रो प्लान की कीमत एक प्रेस नोट में, JioSaavn ने बताया कि उसके एनुअल प्रो प्लान की कीमत एक साल के लिए 399 रुपये है। कंपनी का कहना है कि यह सीमित समय के लिए है, लेकिन कंपनी ने इसकी लास्ट डेट की घोषणा नहीं की गई है। नया सब्सक्रिप्शन एंड्रॉयड, आईओएस, जियोफोन और वेब जैसे सभी डिवाइस और प्लेटफॉर्म पर एलिजिबल है।

बता दें कि Spotify के एनुअल प्लान की कीमत 1,668 रुपये, Apple Music के एनुअल प्लान की कीमत 1,428 रुपये और Gaana के एनुअल प्लन की कीमत 599 रुपये है।

जियोसावन के पोर्टफोलियों में यह प्लान्स भी आम तौर पर, भारत में JioSaavn Pro प्लान इंडिविजुअल यूजर्स के लिए 89 रुपये प्रति माह से शुरू होते हैं। स्टूडेंट प्लान 49 रुपये प्रति माह में उपलब्ध है। डुओ और फैमिली प्लान की कीमत क्रमशः 129 रुपये और 149 रुपये है, जो दो महीने के लिए हैं। डुओ प्लान में दो यूजर अपने अकाउंट को एक ही सब्सक्रिप्शन में जोड़ सकते हैं, जबकि फैमिली प्लान मेन यूजर अपने परिवार के अधिकतम पांच मेंबर्स को जोड़ा सकता है, जिनमें से हर एक का अपना पर्सनल प्रो अकाउंट होगा। इसके अलावा, जियो 5 रुपये में डेली सर्विस भी प्रदान करता है।

ऑफर में एक कंडीशन भी हालांकि, नए एनुअल प्रो प्लान में एक चेतावनी है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के अनुसार, केवल वे यूजर ही इस ऑफर के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने 12 महीने या उससे अधिक समय से JioSaavn Pro की सदस्यता नहीं ली है।

जियोसावन एनुअल प्रो प्लान में क्या-क्या फायदे जियोसावन के नए एनुअल प्रो प्लान में बाकी प्लान्स जैसे ही बेनिफिट्स हैं। यह यूजर्स को बिना किसी विज्ञापन के म्यूजिक स्ट्रीमिंग का आनंद लेने की अनुमति देता है। यूजर JioSaavn ऐप पर गाने डाउनलोड कर सकते हैं और बिना इंटरनेट के उन्हें ऑफलाइन सुन सकते हैं। JioSaavn सब्सक्रिप्शन 320kbps पर हाई क्वालिटी में म्यूजिक स्ट्रीमिंग की भी अनुमति देता है। यह वर्तमान में MP3 फाइल्स के लिए सबसे अधिक बिटरेट है।