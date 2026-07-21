JioHotstar का Premium सिर्फ ₹1 में! कहीं देर ना हो जाए, ऐसे चेक करें धांसू ऑफर
JioHotstar कुछ चुनिंदा यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में Premium सब्सक्रिप्शन लेने का मौका दे रहा है। जानिए कैसे चेक करें कि आपके अकाउंट पर यह ऑफर उपलब्ध है या नहीं और AutoPay के जरिए होने वाले एक्सट्रा चार्ज से कैसे बचें।
अगर आप JioHotstar पर मूवीज, वेब सीरीज, लाइव स्पोर्ट्स और दूसरे प्रीमियम कंटेंट देखना पसंद करते हैं, तो आपके लिए एक सस्ता ऑफर काम का हो सकता है। JioHotstar कुछ यूजर्स को सिर्फ 1 रुपये में Premium सब्सक्रिप्शन लेने का मौका दे रहा है। हालांकि, यह ऑफर सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में अगर आपके अकाउंट पर यह ऑफर दिख रहा है, तो आप बेहद कम कीमत में JioHotstar Premium का फायदा उठा सकते हैं।
ऑफर का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले अपने फोन या कंप्यूटर में JioHotstar की वेबसाइट या ऐप ओपेन करें। इसके बाद अपने अकाउंट से लॉगिन करें और सब्सक्रिप्शन या Premium प्लान वाले सेक्शन में जाएं। अगर आपका अकाउंट इस प्रमोशनल ऑफर के लिए एलिजिबल है, तो आपको 1 रुपये में Premium सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखाई दे सकता है।
ऑफर दिखाई देने पर पेमेंट प्रोसेस पूरा करके आप Premium कंटेंट का एक्सेस पा सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि ऑफर की उपलब्धता अकाउंट और कंपनी की मौजूदा प्रमोशनल शर्तों पर निर्भर करती है।
ऑफर लेने से पहले जरूर चेक करें ये बात
सिर्फ 1 रुपये की कीमत देखकर तुरंत सब्सक्रिप्शन लेना सही नहीं होगा। पेमेंट करने से पहले ऑफर की पूरी शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। खासतौर पर यह देखें कि यह ऑफर कितने समय के लिए वैलिड है और प्रमोशनल पीरियड खत्म होने के बाद आपके अकाउंट से कितनी रकम चार्ज की जाएगी।
कुछ मामलों में सब्सक्रिप्शन के साथ AutoPay या ऑटो-रिन्यूअल ऑप्शन ऐक्टिवेट हो सकता है। इसका मतलब है कि ऑफर खत्म होने के बाद अगले पीरियड के लिए आपके पेमेंट मेथड से सामान्य सब्सक्रिप्शन फीस अपने आप कट सकती है। अगर आपको आगे सब्सक्रिप्शन जारी नहीं रखना है, तो समय रहते इसे कैंसिल करना बेहतर रहेगा।
हर यूजर को नहीं मिलेगा यह ऑफर
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि JioHotstar का 1 रुपये वाला ऑफर कोई ऐसा नॉर्मल प्लान नहीं है जिसे हर यूजर आराम से खरीद सकता है। यह एक प्रमोशनल ऑफर है और इसकी उपलब्धता अलग-अलग यूजर्स के अकाउंट पर अलग हो सकती है।
ऐसे में अगर आपको JioHotstar ऐप या वेबसाइट पर 1 रुपये वाला ऑफर दिखाई नहीं देता है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आपका अकाउंट फिलहाल इस प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है।
ऑफर लेने से पहले ये 3 चीजें जरूर चेक करें
1. ऑफर की वैलिडिटी: देखें कि 1 रुपये में Premium एक्सेस कितने समय के लिए मिल रहा है।
2. अगली पेमेंट: प्रमोशनल पीरियड खत्म होने के बाद कितनी रकम कटेगी, इसकी जानकारी जरूर पढ़ें।
3. AutoPay: अगर आगे सब्सक्रिप्शन नहीं रखना है, तो AutoPay या ऑटो-रिन्यूअल की सेटिंग जरूर चेक करें।
आसान शब्दों में, सबसे पहले आपको ऐप पर जाकर चेक करना चाहिए कि आपको ऑफर का फायदा मिल रहा है या नहीं।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।
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