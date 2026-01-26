Hindustan Hindi News
एक रिचार्ज, 28 दिन की टेंशन खत्म! ₹299 वाले प्लान में कॉलिंग फ्री, डेटा भरपूर; जानें Jio, Airtel, Vi में कौनसा बेस्ट

एक रिचार्ज, 28 दिन की टेंशन खत्म! ₹299 वाले प्लान में कॉलिंग फ्री, डेटा भरपूर; जानें Jio, Airtel, Vi में कौनसा बेस्ट

संक्षेप:

299 रुपये के प्रीपेड रिचार्ज प्लान में Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) कौन सा प्लान सबसे बेहतर डेटा, कॉलिंग और SMS बेनेफिट देता है? यहां जानें किस कंपनी का प्लान आपके लिए रहेगा बेस्ट।

Jan 26, 2026 02:44 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप कम पैसों में बढ़िया रिचार्ज प्लान सर्च कर रहे हैं तो जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया (Vi) के ये 300 रुपए से कम के प्लान आपके लिए हैं। यहां हम आपके लिए Reliance Jio, Airtel और Vodafone Idea (Vi) के 299 रुपए प्लान की तुलना कर रहे हैं जिससे आप समझ सको की कौनसा प्लान आपके लिए बेस्ट हैं। हम यह भी जानेंगे कि किस प्लान में कौनसे ऐड-ऑन जैसे OTT सब्सक्रिप्शंस, क्लाउड स्टोरेज या म्यूज़िक/हेल्थ बेनेफिट्स शामिल हैं, ताकि आप अपने उपयोग के हिसाब से सबसे बढ़िया ऑप्शन चुन सकें।

Jio का 299 रुपए रिचार्ज प्लान

Jio का ₹299 वाला रिचार्ज उन यूजर्स के लिए है जो रोज इंटरनेट और कॉलिंग दोनों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इस प्लान में 28 दिनों की वैधता मिलती है, जिसमें रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा दिया जाता है। यानी पूरे रिचार्ज में कुल 56GB डेटा मिलता है। इसके साथ Jio नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है, चाहे लोकल हो या STD। SMS की बात करें तो रोज़ 100 SMS दिए जाते हैं। इसके अलावा इस प्लान में Jio के फ्री ऐप्स जैसे JioTV, JioCinema और JioCloud का एक्सेस भी मिलता है, जिससे एंटरटेनमेंट और स्टोरेज दोनों की सुविधा मिल जाती है।

Airtel का 299 रुपए रिचार्ज प्लान

Airtel का ₹299 रिचार्ज प्लान भी 28 दिनों की वैधता के साथ आता है और इसमें रोज 2GB डेटा मिलता है। इस तरह पूरे प्लान में यूजर को 56GB इंटरनेट डेटा मिलता है। Airtel इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा देता है, जिससे बार-बार बैलेंस खत्म होने की टेंशन नहीं रहती। रोज़ाना 100 SMS भी इस प्लान का हिस्सा हैं। Airtel की खास बात यह है कि इसमें Apollo 24/7 का फ्री हेल्थ कंसल्टेशन, Wynk Music और Airtel Xstream जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो इसे सिर्फ रिचार्ज नहीं बल्कि वैल्यू पैक बना देते हैं।

Vodafone Idea (Vi) का 299 रुपए रिचार्ज प्लान

Vodafone Idea का ₹299 रिचार्ज प्लान भी 28 दिनों की वैधता देता है और इसमें रोज़ाना 2GB डेटा शामिल होता है, यानी कुल 56GB इंटरनेट डेटा। इस प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है और रोज 100 SMS भी दिए जाते हैं। Vi की सबसे बड़ी खासियत इसके वीकेंड डेटा रोलओवर और रात में अतिरिक्त डेटा जैसे ऑफर्स हैं, जिससे यूजर अपने बचे हुए डेटा का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ Vi Movies & TV ऐप का एक्सेस भी मिलता है, जिसमें फिल्में, वेब सीरीज और लाइव चैनल देखे जा सकते हैं।

