Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio vs Airtel these plans are offering 3GB daily data which one is better for you
Jio vs Airtel: इन सारे रीचार्ज में मिलता है 3GB डेली डाटा, कौन है बेहतर?

Jio vs Airtel: इन सारे रीचार्ज में मिलता है 3GB डेली डाटा, कौन है बेहतर?

संक्षेप: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों की ओर से 3GB डेली डाटा वाले कई प्लान्स से रीचार्ज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप इन प्लान्स में से अपने लिए बेस्ट का चुनाव आसानी से कर सकते हैं। 

Sun, 2 Nov 2025 10:37 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय मार्केट में Jio और Airtel दो सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियां हैं और इनकी ओर से यूजर्स को ढेरों प्रीपेड प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दिया जा रहा है। कॉलिंग से लेकर डाटा यूजेस तक के मामले में चुनिंदा प्लान्स बेहतरीन हैं और हम 3GB डेली डाटा वाले प्लान की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आपके लिए सही का चुनाव करना आसान हो जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Jio का 449 रुपये वाला प्लान

जियो प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और रोज 3GB डाटा दिया जा रहा है। इस प्लान में JioTV, JioCloud और बोनस रिवॉर्ड्स के तौर पर JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

ये भी पढ़ें:आपका घर बन जाएगा सिनेमा हॉल! ये रहीं 65 इंच स्क्रीन वाली टॉप Smart TV डील्स

Jio का 1199 रुपये वाला प्लान

कंपनी का यह प्लान रोज 100 SMS, 3GB डेली डाटा और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे बेनिफिट्स देता है। इसमें JioHotstar का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में ऑफर किया जा रहा है। आप लाइव स्पोर्ट्स, मूवीज और वेब सीरीज देख सकते हैं।

Jio का 1799 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्रीमियम प्लान 3GB डेली डाटा के अलावा रोज 100 SMS भेजने का विकल्प देता है, यूजर्स अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी इससे रीचार्ज करने के बाद कर सकते हैं। प्लान बाकी बेनिफिट्स के अलावा Netflix Basic सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है।

ये भी पढ़ें:केवल 8999 रुपये में Samsung का 5G फोन, Amazon पर सबसे तगड़ी बजट डील

Airtel का 838 रुपये वाला प्लान

कंपनी 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 3GB डेली डाटा के अलावा रोज 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी इस प्लान में मिल जाता है। Airtel Xstream Play का ऐक्सेस और Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में मिल रहा है।

Airtel का 1798 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का हाई-एंड प्लान यूजर्स को रोज 3GB डाटा ऑफर करता है। इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा और 100 SMS डेली मिल जाते हैं। यह प्लान Netflix Basic सब्सक्रिप्शन भी ऑफर करता है और 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Jio Recharge Plan Jio Recharge Offers Today Reliance Jio अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।