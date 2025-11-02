Jio vs Airtel: इन सारे रीचार्ज में मिलता है 3GB डेली डाटा, कौन है बेहतर?

संक्षेप: रिलायंस जियो और भारती एयरटेल दोनों की ओर से 3GB डेली डाटा वाले कई प्लान्स से रीचार्ज करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। आप इन प्लान्स में से अपने लिए बेस्ट का चुनाव आसानी से कर सकते हैं।

भारतीय मार्केट में Jio और Airtel दो सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनियां हैं और इनकी ओर से यूजर्स को ढेरों प्रीपेड प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दिया जा रहा है। कॉलिंग से लेकर डाटा यूजेस तक के मामले में चुनिंदा प्लान्स बेहतरीन हैं और हम 3GB डेली डाटा वाले प्लान की लिस्ट आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आपके लिए सही का चुनाव करना आसान हो जाए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Jio का 449 रुपये वाला प्लान जियो प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 100 SMS और रोज 3GB डाटा दिया जा रहा है। इस प्लान में JioTV, JioCloud और बोनस रिवॉर्ड्स के तौर पर JioHotstar का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है।

Jio का 1199 रुपये वाला प्लान कंपनी का यह प्लान रोज 100 SMS, 3GB डेली डाटा और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे बेनिफिट्स देता है। इसमें JioHotstar का तीन महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री में ऑफर किया जा रहा है। आप लाइव स्पोर्ट्स, मूवीज और वेब सीरीज देख सकते हैं।

Jio का 1799 रुपये वाला प्लान जियो का यह प्रीमियम प्लान 3GB डेली डाटा के अलावा रोज 100 SMS भेजने का विकल्प देता है, यूजर्स अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी इससे रीचार्ज करने के बाद कर सकते हैं। प्लान बाकी बेनिफिट्स के अलावा Netflix Basic सब्सक्रिप्शन भी दे रहा है।

Airtel का 838 रुपये वाला प्लान कंपनी 56 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 3GB डेली डाटा के अलावा रोज 100 SMS भेजने का ऑप्शन भी इस प्लान में मिल जाता है। Airtel Xstream Play का ऐक्सेस और Amazon Prime Lite सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान में मिल रहा है।