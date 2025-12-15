Hindustan Hindi News
Jio value plan offering free Netflix and 84 days validity
Jio का सबसे धाकड़ वैल्यू प्लान! Netflix एकदम FREE और 84 दिन की वैलिडिटी

संक्षेप:

जियो के कई प्लान्स में से एक पूरे 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ फ्री Netflix सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। कंपनी दो फ्री Netflix वाले प्लान्स से रीचार्ज का विकल्प दे रही है। 

Dec 15, 2025 04:58 pm IST
Pranesh Tiwari
रिलायंस जियो की ओर से इसके यूजर्स को कई प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दिया जाता है लेकिन चुनिंदा प्लान्स फ्री OTT सेवाओं का सब्सक्रिप्शन का फायदा फ्री में देते हैं। आइए आपको एक ऐसे वैल्यू प्लान के बारे में बताएं जो ना सिर्फ FREE Netflix का फायदा दे रहा है, बल्कि लंबी वैलिडिटी के साथ एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा दिया जा रहा है।

अगर आपको फ्री Netflix का फायदा चाहिए तो जियो की ओर से दो ऐसे प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनका चुनाव किया जा सकता है। ये दोनों ही प्लान्स 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं और इनमें ढेर सारा डेली डाटा दिया जा रहा है। इनमें से सस्ता प्लान Netflix Mobile Plan का ऐक्सेस दे रहा है और बेहतर वैल्यू ऑफर करता है। अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर स्ट्रीमिंग करना चाहें तो 1,799 रुपये वाला प्लान बेस्ट रहेगा।

Jio का 1,299 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ 2GB डेली डाटा मिलता है और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की जा सकती है। साथ ही यूजर्स को रोज 100 SMS भेजने का विकल्प मिल जाता है। प्लान 84 दिनों के लिए Netflix (Mobile) सब्सक्रिप्शन ऑफर करता है। साथ ही यूजर्स को Jio Special Offers का फायदा दिया जा रहा है। कंपनी Google Gemini का 18 महीने का प्रो ऐक्सेस भी दे रही है।

Jio का 1,799 रुपये वाला प्लान

अगर आपको बड़ी स्क्रीन पर Netflix कंटेंट देखना है तो इस प्लान में 84 दिनों के लिए Netflix (Basic) सब्सक्रिप्शन मिलता है। इस प्लान में 3GB डेली डाटा मिलता है और पिछले प्लान जैसे बाकी बेनिफिट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। बता दें, दोनों ही प्लान्स में JioTV और JioAICloud का ऐक्सेस दिया जा रहा है और एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा भी मिल जाता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
