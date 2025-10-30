Jio यूजर्स को ₹35,000 का फायदा, पूरे 18 महीनों के लिए फ्री मिल रहा Google AI Pro प्लान

संक्षेप: Google ने आज Jio यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर की घोषणा की है। गूगल 35,100 रुपये कीमत का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन जियो ग्राहकों को फ्री दे रहा है, वो भी पूरे 18 महीनों के लिए। इसकी कीमत करीब 35,100 रुपये है। डिटेल में जानिए ऑफर के बारे मेंसबकुछ

Google ने आज Jio यूजर्स के लिए एक शानदार ऑफर की घोषणा की है। गूगल करीब 35,100 रुपये कीमत का Google AI Pro सब्सक्रिप्शन (Google Gemini का प्रो प्लान) जियो ग्राहकों को फ्री दे रहा है, वो भी पूरे 18 महीनों के लिए। दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) और गूगल ने आज एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। जिसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के उपयोग को तेजी से बढ़ाएंगी। इस साझेदारी के तहत, जियो यूजर्स को 18 महीनों के लिए Google AI Pro प्लान का फ्री एक्सेस मिल रहा है। बता दें कि 18 महीनो के लिए इस प्लान की कीमत करीब 35,100 रुपये प्रति यूजर है। इस साझेदारी का उद्देश्य, हर भारतीय उपभोक्ता, संस्था और डेवलपर को AI से जोड़ना है।

पहले इन ग्राहकों को मिलेगी सुविधा शुरुआत में इस ऑफर का लाभ केवल 18 से 25 साल के जियो यूजर्स ही उठा सकेंगे, बाद में सभी जियो यूजर्स को इसका एक्सेस मिलेगा। ध्यान रहें कि यह AI फीचर कंपनी केवल उन्हीं जियो ग्राहकों को मुहैया कराएगी जिनके पास Unlimited 5G प्लान्स होंगे। इसमें यूजर्स को Google Gemini 2.5 Pro, लेटेस्ट Nano Banana और Veo 3.1 मॉडल के साथ शानदार इमेज और वीडियो बनाने की सुविधा मिलेगी। ऑफर में, पढ़ाई और रिसर्च के लिए Notebook LM का एक्सेस, 2TB क्लाउड स्टोरेज जैसी प्रीमियम सर्विसेस भी शामिल हैं।

1.45 अरब भारतीयों तक AI सर्विसेस पहुंचें यह साझेदारी रिलायंस के 'AI for All' विजन के अनुरूप है, इसपर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, 'हमारा उद्देश्य है कि 1.45 अरब भारतीयों तक AI सर्विसेस पहुंचें। गूगल जैसे पार्टनर्स के साथ मिलकर हम भारत को AI सक्षम नहीं बल्कि AI समर्थ बनाना चाहते हैं। जहां हर नागरिक और संस्था AI का उपयोग कर आगे बढ़ सकें।'

गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, 'रिलायंस हमारे लिए भारत के डिजिटल भविष्य को साकार करने में एक अहम साझेदार रहा है। अब हम इस सहयोग को AI के युग में ले जा रहे हैं। यह पहल गूगल के अत्याधुनिक AI टूल्स को भारत के उपभोक्ताओं, व्यवसायों और डेवलपर्स तक पहुंचाएगी।'