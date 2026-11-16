रिलायंस जियो के उन ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, जो बिना रिचार्ज के सिर्फ इनकमिंग कॉल और OTP पाने के लिए अपना SIM चालू रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे यूजर्स को SMS भेजकर चेतावनी दे रही है कि रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उनकी इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं।

अगर आप Jio का SIM सिर्फ इनकमिंग कॉल और बैंकिंग OTP पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रिचार्ज खत्म होने के बाद भी उसे चालू रखते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। रिलायंस जियो ऐसे ग्राहकों को SMS भेज रहा है, जिनके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इन मैसेज में ग्राहकों को चेतावनी दी जा रही है कि उनकी इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी बिना रिचार्ज के अपना Jio नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है।

Beebom की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो ऐसे ग्राहकों को SMS भेज रहा है, जिनके रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इस मैसेज में बताया जा रहा है कि उनकी इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं। टिप्स्टर अभिषेक यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बारे में जानकारी शेयर की है। उन्होंने एक SMS का स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, जो Jio यूजर्स को भेजा जा रहा है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इनकमिंग कॉल बंद करने को लेकर किसी नए नियम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

अब तक बिना रिचार्ज के भी मिलती थीं इनकमिंग कॉल जियो के कई ग्राहक अपने सेकेंडरी SIM को बिना रिचार्ज के भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे लोग इस नंबर से आउटगोइंग कॉल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ इनकमिंग कॉल और SMS के लिए SIM को चालू रखते हैं। आजकल कई लोग दो मोबाइल नंबर यूज करते हैं। एक नंबर का इस्तेमाल वे रोजाना कॉलिंग और इंटरनेट के लिए करते हैं, जबकि दूसरा नंबर बैंक अकाउंट, UPI, ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे जरूरी कामों से जुड़ा होता है। ऐसे में दूसरे नंबर पर हर महीने रिचार्ज कराना कई लोगों को जरूरी नहीं लगता था। वे रिचार्ज खत्म होने के बाद भी उस नंबर पर आने वाली कॉल और मैसेज का फायदा लेते रहते थे।