काम की बात: Jio यूजर्स सावधान! रिचार्ज खत्म होते ही बंद हो सकती हैं इनकमिंग कॉल, कंपनी भेज रही चेतावनी वाले मैसेज
रिलायंस जियो के उन ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, जो बिना रिचार्ज के सिर्फ इनकमिंग कॉल और OTP पाने के लिए अपना SIM चालू रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ऐसे यूजर्स को SMS भेजकर चेतावनी दे रही है कि रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी खत्म होने के बाद उनकी इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं।
अगर आप Jio का SIM सिर्फ इनकमिंग कॉल और बैंकिंग OTP पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और रिचार्ज खत्म होने के बाद भी उसे चालू रखते हैं, तो आपके लिए जरूरी खबर है। रिलायंस जियो ऐसे ग्राहकों को SMS भेज रहा है, जिनके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इन मैसेज में ग्राहकों को चेतावनी दी जा रही है कि उनकी इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं। ऐसे में अगर आप भी बिना रिचार्ज के अपना Jio नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो सकती है।
Beebom की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो ऐसे ग्राहकों को SMS भेज रहा है, जिनके रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी खत्म हो चुकी है। इस मैसेज में बताया जा रहा है कि उनकी इनकमिंग कॉल कभी भी बंद हो सकती हैं। टिप्स्टर अभिषेक यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बारे में जानकारी शेयर की है। उन्होंने एक SMS का स्क्रीनशॉट भी दिखाया है, जो Jio यूजर्स को भेजा जा रहा है। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इनकमिंग कॉल बंद करने को लेकर किसी नए नियम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
अब तक बिना रिचार्ज के भी मिलती थीं इनकमिंग कॉल
जियो के कई ग्राहक अपने सेकेंडरी SIM को बिना रिचार्ज के भी इस्तेमाल करते रहे हैं। ऐसे लोग इस नंबर से आउटगोइंग कॉल या इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ इनकमिंग कॉल और SMS के लिए SIM को चालू रखते हैं। आजकल कई लोग दो मोबाइल नंबर यूज करते हैं। एक नंबर का इस्तेमाल वे रोजाना कॉलिंग और इंटरनेट के लिए करते हैं, जबकि दूसरा नंबर बैंक अकाउंट, UPI, ऑनलाइन शॉपिंग और दूसरे जरूरी कामों से जुड़ा होता है। ऐसे में दूसरे नंबर पर हर महीने रिचार्ज कराना कई लोगों को जरूरी नहीं लगता था। वे रिचार्ज खत्म होने के बाद भी उस नंबर पर आने वाली कॉल और मैसेज का फायदा लेते रहते थे।
क्या इनकमिंग SMS और OTP भी हो जाएंगे बंद?
यह सवाल उन ग्राहकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिनका मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट और UPI से जुड़ा हुआ है। Beebom की रिपोर्ट में शेयर किए गए SMS में इनकमिंग कॉल बंद होने की चेतावनी दी गई है। इस मैसेज में इनकमिंग SMS बंद होने की कोई साफ जानकारी नहीं दी गई है। अगर आप भी अपना Jio नंबर लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले MyJio ऐप पर जाकर अपने नंबर की मौजूदा वैलिडिटी चेक करें। अगर प्लान खत्म हो चुका है तो अपनी जरूरत के हिसाब से नया रिचार्ज करा लें।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।