साल में एक बार कराना होगा मोबाइल रिचार्ज, मिलेगा 912.5GB डेटा, जियो टीवी भी फ्री

अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, तो जो खूब सारा डेटा और लंबी वैलिडिटी दे, तो जियो के पास दो जबर्दस्त ऑप्शन हैं। जियो के ये प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको टोटल 912.5जीबी डेटा और जियो टीवी फ्री मिलेगा।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 4 Oct 2025 11:29 AM
जियो अपने यूजर्स को एक से बढ़ कर एक प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप एक ऐसे प्लान की तलाश में हैं, जो खूब सारा डेटा और लंबी वैलिडिटी दे, तो भी जियो के पास दो जबर्दस्त ऑप्शन हैं। हम बात कर रहे हैं, जियो के 3999 रुपये और 3599 रुपये वाले प्लान की। जियो के ये प्लान 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं। इन प्लान में आपको टोटल 912.5जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी इन प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। प्लान्स में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा। तो आइए डीटेल में जानते हैं जियो के इन दोनों प्लान के बारे में।

जियो का 3599 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 365 दिन की है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2.5जीबी के हिसाब से टोटल 912.5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया जा रहा है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है।

जियो का 3999 रुपये वाला प्लान

जियो का यह प्लान भी 365 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। प्लान में आपको हर दिन 2.5जीबी के हिसाब से टोटल 912.5जीबी डेटा मिलेगा। जियो का यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। इस प्लान में आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। रोज 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको फैन कोड का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा।

दोनों प्लान में आपको जियो 9th ऐनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर के बेनिफिट भी मिलेंगे। इसमें आपको जियो गोल्ड पर 2 पर्सेंट एक्सट्रा (जियो फाइनेंस), दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल जियो हॉटस्टर का तीन महीने के लिए सब्सक्रिप्शन और जियो टीवी भी फ्री मिलेगा। इन प्लान के साथ कंपनी जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी फ्री स्टोरेज भी दे रही है।

