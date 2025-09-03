Jio के सबसे धाकड़ प्लान, डेली डेटा और कॉलिंग के साथ जियो टीवी फ्री, कीमत 200 रुपये से कम

यहां हम आपको जियो के ट्रू 5G अनलिमिटेड और जियो फोन के कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में बता रहे हैं, जिनकी कीमत 200 रुपये से कम है। इन प्लान में आपको डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ जियो टीवी का फ्री ऐक्सेस भी मिलेगा।

जियो अपने यूजर्स को हर रेंज में बेस्ट प्लान ऑफर कर रहा है। वहीं, अगर आप बेहद किफायती दाम में तगड़े बेनिफिट देने वाले प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो भी जियो के पोर्टफोलियो में ऑप्शन्स की कमी नहीं है।

198 रुपये वाला प्लान जियो का यह ट्रू 5G अनलिमिटेड प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी ऑफर कर रही है। यह प्लान देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग देता है। प्लान में आपको रोज 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

186 रुपये वाला प्लान यह प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए है। इसमें कंपनी 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 फ्री एसएमएस ऑफर करता है। प्लान में कंपनी जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का ऐक्सेस दे रही है।

152 रुपये वाला प्लान यह प्लान भी जियो फोन यूजर्स के लिए है। इसमें कंपनी यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। इंटरनेट यूज करने के लिए आपको इसमें रोज 0.5जीबी डेटा मिलेगा। यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग और टोटल 300 फ्री एसएमएस देता है। आपको इस प्लान में जियो टीवी सब्सक्रिप्शन के साथ जियो एआई क्लाउड का भी ऐक्सेस मिलेगा।