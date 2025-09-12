₹500 से कम में 2GB डेली डाटा वाले प्लान, अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा भी मिलेगा Jio recharge plans under 500 rupees offering unlmitied 5G data and extra benefits, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio recharge plans under 500 rupees offering unlmitied 5G data and extra benefits

₹500 से कम में 2GB डेली डाटा वाले प्लान, अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा भी मिलेगा

रिलायंस जियो की ओर से ऑफर किए जा रहे प्लान्स में से चुनिंदा प्लान्स 500 रुपये से कम में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के अलावा अनलिमिटेड 5G डाटा भी ऑफर कर रहे हैं। आइए आपको इन प्लान्स के बारे में बताते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 09:40 PM
share Share
Follow Us on
₹500 से कम में 2GB डेली डाटा वाले प्लान, अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा भी मिलेगा

भारत के सबसे बड़े टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की ओर से कई ऐसे प्लान ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें ढेर सारा डेली डाटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग दी गई है। हालांकि, ज्यादातर यूजर्स सस्ते प्लान्स की तलाश में रहते हैं जिससे उन्हें ज्यादा ना खर्च करना पड़े। हम उन प्लान्स की जानकारी यहां दे रहे हैं, जो 500 रुपये से कम कीमत पर 2GB डेली डाटा ऑफर करते हैं। यानी अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको अनलिमिटेड 5G डाटा इसके साथ मिलेगा।

198 रुपये वाला जियो प्लान

सब्सक्राइबर्स को 200 रुपये से कम कीमत पर यह प्लान 2GB डेली डाटा ऑफर कर रहा है। इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के अलावा रोज 100 SMS भेजने का विकल्प मिल जाता है। यह एकलौता 200 रुपये से सस्ता प्लान है, जो अनलिमिटेड 5G ऑफर करता है। इसमें एक्सट्रा बेनिफिट्स के तौर पर केवल JioTV और JioCloud का ऐक्सेस मिलता है। इसमें यूजर्स को 14 दिनों की वैलिडिटी ऑफर की जा रही है।

ये भी पढ़ें:दिवाली धमाका! इस कंपनी ने सस्ते कर दिए सारे स्मार्टफोन, डील्स केवल ₹5219 से शुरू

349 रुपये वाला जियो प्लान

प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ 28 दिनों की वैलिडिटी तक 2GB डेली डाटा दिया जा रहा है और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी ग्राहकों को मिल जाता है। इस प्लान के साथ एनिवर्सरी ऑफर दिया जा रहा है। इसमें JioFinance के साथ 2 प्रतिशत एक्सट्रा गोल्ड, JioHome का 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन, रिलायंस डिजिटल पर 399 रुपये की छूट, 1000 रुपये के ऑर्डर पर सीधे 200 रुपये की छूट, तीन महीने के लिए Zomato Gold, एक महीने के लिए JioSaavn, 6 महीने के लिए Netmeds सब्सक्रिप्शन, डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर 2,220 रुपये और होटल्स पर 15 प्रतिशत छूट EaseMyTrip के साथ मिल रही है। प्लान JioAICloud पर भी फ्री 50GB स्टोरेज देता है।

ये भी पढ़ें:गूगल पर गलती से भी सर्च मत करना ये 'सीक्रेट' चीजें, वरना सीधा पहुंच सकते हैं जेल

445 रुपये वाला जियो प्लान

रिलायंस जियो का यह प्लान पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें 2GB डेली डाटा के अलावा सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड 5G कॉलिंग का फायदा दिया जा रहा है। इसके अलावा रोज 100 SMS भेजे जा सकते हैं। एनिवर्सरी बेनिफिट्स के तौर पर यूजर्स को Sony LIV, ZEE5, Liongate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal,FanCode और Hoichoi का सब्सक्रिप्शन JioTV App के साथ मिलेगा।

Jio Recharge Plan Jio Recharge Offers Today Reliance Jio अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.