वाह! एक रीचार्ज में 10 OTT सब्सक्रिप्शन एकदम FREE, कीमत 175 रुपये से शुरू

संक्षेप: रिलायंस जियो सब्सक्राइबर्स को चुनिंदा रीचार्ज प्लान्स का चुनाव करने की स्थिति में एक या दो नहीं बल्कि 10 OTT सेवाओं का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलता है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।

अलग-अलग OTT सेवाओं का कंटेंट देखने के लिए आपको अलग-अलग उनका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और आपका काम एक सिंगल रीचार्ज से बन सकता है। टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो की ओर से ऑफर किए जा रहे प्रीपेड प्लान्स के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे रीचार्ज टैरिफ हैं, जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 OTT प्लेटफॉर्म्स का कॉम्प्लिमेंटरी ऐक्सेस देते हैं। हम आपको इन प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

पहला 175 रुपये वाला रीचार्ज प्लान कंपनी का सबसे सस्ता ढेरों OTT सेवाएं ऑफर करने वाला प्लान 175 रुपये का है और यह एक डाटा-ओनली पैक है। इससे रीचार्ज करने की स्थिति में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 10GB एक्सट्रा डाटा यूजर्स को मिलता है। डाटा ओनली प्लान होने के चलते यह कोई कॉलिंग या डेली SMS जैसे बेनिफिट्स नहीं देता।

सब्सक्राइबर्स को Sony LIV, ZEE5, Liongate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi जैसे OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिल रहा है। वे JioTV Mobile ऐप में इनका कंटेंट देख सकते हैं।

दूसरा 445 रुपये वाला रीचार्ज प्लान आपको डेली डाटा या फिर अनलिमिटेड 5G डाटा चाहिए तो इस प्लान का चुनाव करना बेहतर रहेगा। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें 2GB डेली डाटा का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिल जाता है। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा देता है।