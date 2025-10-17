Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio recharge plan offering 10 OTT subscriptions starting from just 175 rupees
वाह! एक रीचार्ज में 10 OTT सब्सक्रिप्शन एकदम FREE, कीमत 175 रुपये से शुरू

वाह! एक रीचार्ज में 10 OTT सब्सक्रिप्शन एकदम FREE, कीमत 175 रुपये से शुरू

संक्षेप: रिलायंस जियो सब्सक्राइबर्स को चुनिंदा रीचार्ज प्लान्स का चुनाव करने की स्थिति में एक या दो नहीं बल्कि 10 OTT सेवाओं का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री मिलता है। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं। 

Fri, 17 Oct 2025 08:15 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अलग-अलग OTT सेवाओं का कंटेंट देखने के लिए आपको अलग-अलग उनका सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है और आपका काम एक सिंगल रीचार्ज से बन सकता है। टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो की ओर से ऑफर किए जा रहे प्रीपेड प्लान्स के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे रीचार्ज टैरिफ हैं, जो एक या दो नहीं बल्कि पूरे 10 OTT प्लेटफॉर्म्स का कॉम्प्लिमेंटरी ऐक्सेस देते हैं। हम आपको इन प्लान्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

पहला 175 रुपये वाला रीचार्ज प्लान

कंपनी का सबसे सस्ता ढेरों OTT सेवाएं ऑफर करने वाला प्लान 175 रुपये का है और यह एक डाटा-ओनली पैक है। इससे रीचार्ज करने की स्थिति में 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ 10GB एक्सट्रा डाटा यूजर्स को मिलता है। डाटा ओनली प्लान होने के चलते यह कोई कॉलिंग या डेली SMS जैसे बेनिफिट्स नहीं देता।

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में बेस्ट टैबलेट डील्स, Samsung और OnePlus सब लिस्ट में शामिल

सब्सक्राइबर्स को Sony LIV, ZEE5, Liongate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi जैसे OTT ऐप्स का ऐक्सेस मिल रहा है। वे JioTV Mobile ऐप में इनका कंटेंट देख सकते हैं।

दूसरा 445 रुपये वाला रीचार्ज प्लान

आपको डेली डाटा या फिर अनलिमिटेड 5G डाटा चाहिए तो इस प्लान का चुनाव करना बेहतर रहेगा। यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें 2GB डेली डाटा का फायदा मिल रहा है। इसके अलावा यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिल जाता है। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा देता है।

ये भी पढ़ें:दिवाली से पहले Jio का 'सोने' वाला Gold प्लान, केवल 349 रुपये में ढेर सारे फायदे

जियो के इस प्लान में भी एकसाथ 10 OTT सेवाओं का ऐक्सेस दिया जा रहा है, जिनकी लंबी लिस्ट में SonyLIV, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal और Hoichoi वगैरह शामिल हैं। कंपनी इन दिनों चुनिंदा स्पेशल ऑफर्स का फायदा भी इस प्लान से रीचार्ज करने वालों को दे रही है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Jio Recharge Plan Jio Recharge Offers Today Reliance Jio अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।