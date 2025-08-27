₹155 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा, जबर्दस्त हैं जियो के ये चार प्लान, जियो टीवी भी फ्री jio prepaid plans under rupees 155 offering daily data and unlimited calling, Gadgets Hindi News - Hindustan
₹155 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली डेटा, जबर्दस्त हैं जियो के ये चार प्लान, जियो टीवी भी फ्री

155 रुपये से कम की कीमत वाले जियो के इन प्लान में आपको डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। खास बात है कि ये प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 08:44 AM
जियो ने हाल में अपने 249 और 209 रुपये वाले प्रीपेड प्लान्स को वेबसाइट से हटाया है। ऐसे में अगर आप जियो की वेबसाइट पर बेहद किफायती दाम वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपको चार बेस्ट ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। ये प्लान जियो फोन यूजर्स के लिए हैं। 155 रुपये से कम की कीमत वाले इन प्लान में आपको डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। खास बात है कि ये प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं।

जियो फोन का 152 रुपये वाला प्लान

इस प्लान में आपको 28 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 0.5जीबी डेटा दिया जा रहा है। इस हिसाब से आपको इस प्लान में टोटल 14जीबी डेटा मिलेगा। कंपनी का यह प्लान अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। प्लान में आपको 300 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

जियो फोन का 125 रुपये वाला प्लान

जियो फोन के इस प्लान की वैलिडिटी 23 दिन की है। इसमें आपको हर दिन 0.5जीबी के हिसाब से टोटल 11.5जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में आपको रोज 300 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का फ्री ऐक्सेस देता है।

जियो फोन का 91 रुपये वाला प्लान

जियो फोन का यह प्लान 28 दिन चलता है। इस प्लान में आपको रोज 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। इस हिसाब से प्लान में मिलने वाला टोटल डेटा 3जीबी तक का हो जाता है। यह प्लान 50 फ्री एसएमएस और देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। कंपनी का यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का फ्री ऐक्सेस देता है।

जियो फोन का 75 रुपये वाला प्लान

23 दिन की वैलिडिटी वाले इस प्लान में कंपनी रोज 100एमबी के साथ 200एमबी एक्सट्रा डेटा दे रही है। इसके साथ प्लान में मिलने वाला टोटल डेटा 2.5जीबी हो जाता है। आपको इस प्लान में 50 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग बेनिफिट भी मिलेगा। यह प्लान भी बाकी प्लान्स की तरह जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का फ्री ऐक्सेस देता है।

