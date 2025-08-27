ग्राहकों की मौज, 100 रुपये के कम में 28 दिन चलने वाला प्लान, फ्री कॉल्स, डेटा और SMS सब मिलेगा jio prepaid plan under 100 offer 28 days validity free call data and sms, Gadgets Hindi News - Hindustan
Reliance Jio ने हाल ही अपने कुछ सस्ते और पॉपुलर प्लान्स को बंद कर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया था, लेकिन कंपनी के पास अभी भी एक ऐसे प्लान है, जो 100 रुपये से कम में 28 दिनों की वैलिडिटी देता है और यह कोई डेटा पैक नहीं है, बल्कि इसमें फ्री कॉल्स, डेटा और एसएमएस सब मिलेगा।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 04:43 PM
Reliance Jio ने हाल ही अपने कुछ सस्ते और पॉपुलर प्लान्स को बंद कर ग्राहकों को बड़ा झटका दिया था, लेकिन कंपनी के पास अभी भी एक ऐसे प्लान है, जो 100 रुपये से कम में 28 दिनों की वैलिडिटी देता है और यह कोई डेटा पैक नहीं है। दरअसल, जियो, अभी भी 100 रुपये से कम में 28 दिनों की सर्विस वैलिडिटी वाला 4G प्रीपेड प्लान पेश कर रही है। जैसा कि हमने बताया यह कोई डेटा वाउचर नहीं है, बल्कि, यह एक रेगुलर सर्विस वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान है। लेकिन यह प्लान सभी के लिए नहीं है। वास्तव में इस प्लान की कीमत केवल 91 रुपये है और यह देश के सभी सर्किल में उपलब्ध है, चलिए डिटेल में बताते हैं इस पैसा वसूल प्लान के बारे में सबकुछ...

जियो का 91 रुपये का प्रीपेड प्लान

रिलायंस जियो के 91 रुपये वाले प्रीपेड प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल्स के साथ कुल 50 SMS और डेली 100MB डेटा के साथ 200MB एक्स्ट्रा बोनस डेटा मिलता है। इस प्लान के साथ ग्राहकों को पूरे वैलिडिटी पीरियड के दौरान कुल 3GB डेटा मिलता है। जैसा कि हमने बताया यह प्लान पूरे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता और कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान में रोज का खर्च 3.25 रुपये आएगा।

हालांकि, यह प्लान सभी के लिए नहीं है। यह एक जियोफोन प्लान है। यह केवल जियोफोन या जियोफोन प्राइम डिवाइस पर ही काम करेगा। अगर आपके पास भी जियोफोन है, तो आप भी इस प्लान के बारे में विचार कर सकते हैं। जियोफोन कंपनी का फीचर फोन है और इसमें केवल जियो की सिम ही इस्तेमाल की जा सकती है। जियो की वेबसाइट के अनुसार, इस प्लान में जियो टीवी और जियोएआई क्लाउड का एक्सेस भी मिलता है। डेटा लिमिट समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64 kbps रह जाती है।

जियो का 75 रुपये का प्रीपेड प्लान

इस लिस्ट में एक और किफायती प्लान भी है। दरअसल, कंपनी के पास जियोफोन यूजर्स के लिए 75 रुपये का प्लान भी है। यह प्लान 23 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में भी ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान में ग्राहकों को डेली 100MB और एक्स्ट्रा 200MB बोनस डेटा समेत कुल 2.5GB डेटा मिलता है। प्लान में कुल 50 SMS भी शामिल हैं। इसमें जियो टीवी और जियोएआई क्लाउड का एक्सेस भी शामिल है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से प्लान में रोज का खर्च 3.26 रुपये आएगा।

नीचे देखें अन्य JioPhone प्लान्स की लिस्ट:

125 रुपये का प्लान

यह प्लान 23 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 5 रुपये 43 पैसे के करीब आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 11.5GB डेटा (डेली 0.5GB) और कुल 300 एसएमएस मिलते हैं।

152 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 5 रुपये 42 पैसे के करीब आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 14GB डेटा (डेली 0.5GB) और कुल 300 एसएमएस मिलते हैं।

186 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 6 रुपये 64 पैसे के करीब आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 28GB डेटा (डेली 1GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

223 रुपये का प्लान

यह प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 7 रुपये 96 पैसे के करीब आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 56GB डेटा (डेली 2GB) और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

895 रुपये का प्लान

यह प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 2 रुपये 66 पैसे के करीब आएगा। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल्स के साथ कुल 24GB डेटा (2GB/28days) और हर महीने 50 एसएमएस मिलते हैं।

