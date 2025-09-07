जियो ने कराई यूजर्स की मौज, गोल्ड पर 2% एक्सट्रा, अनलिमिटेड 5G डेटा और जियो हॉटस्टार भी

यहां हम आपको जियो के 450 रुपये से कम के प्लान के बारे में बता रहे हैं। इन प्लान के साथ कंपनी गोल्ड (जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा), कई सारे अडिशनल गिफ्ट और जियो होम का फ्री ट्रायल दे रही है। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा।

जियो अपने यूजर्स के लिए नए-नए ऑफर लाता रहता है। इसी कड़ी में अब कंपनी यूजर्स को प्रीपेड प्लान्स के साथ गोल्ड (जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा), कई सारे गिफ्ट और जियो होम का फ्री ट्रायल दे रही है। कंपनी ये सब बेनिफिट अपने 9th ऐनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर में दे रही है। ये बेनिफिट्स कई सारे प्लान्स के साथ दिए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको 450 रुपये के कम की कीमत वाले तीन जबर्दस्त प्लान के बारे में बताने वाले हैं। इन प्लान में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा और फ्री कॉलिंग भी मिलेगी। आइए जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 349 रुपये वाला प्लान कंपनी का यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। यब प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और फ्री कॉलिंग के साथ आता है। ऑफर में कंपनी जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा दे रही है। इसके अलावा प्लान में तीन महीने के लिए जोमैटो गोल्ड का फ्री ऐक्सेस भी दिया जा रहा है। यह प्लान एक महीने के लिए JioSaavn Pro का फ्री ऐक्सेस भी देता है। साथ ही इसमें आपको जियो हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन और जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी मिलेगा। प्लान में कंपनी जियो होम का फ्री ट्रायल भी दे रही है।

जियो का 399 रुपये वाला प्लान कंपनी इस प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 2.5जीबी डेटा ऑफर करता है। यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है। रोज 100 फ्री एसएमएस देने वाले इस प्लान में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग भी मिलेगी। प्लान में ऑफर किए जा रहे बेनिफिट्स की बात करें, तो इसमें भी आपको जियो फाइनेंस के जरिए जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा मिलेगा। प्लान में कंपनी तीन महीने के लिए जोमैटो गोल्ड और एक महीने के लिए JioSaavn Pro का ऐक्सेस दिया जा रहा है। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी देता है। साथ ही इसमें आपको जियो हॉटस्टार का ऐक्सेस और जियो होम का फ्री ट्रायल भी मिलेगा।