Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio plan with three month validity offering unlimited 5G and 20GB extra data
Jio यूजर्स के पास मौका! एक रीचार्ज में तीन महीने की छुट्टी, अनलिमिटेड 5G और 20GB एक्सट्रा

Jio यूजर्स के पास मौका! एक रीचार्ज में तीन महीने की छुट्टी, अनलिमिटेड 5G और 20GB एक्सट्रा

संक्षेप: रिलायंस जियो की ओर से कई प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनमें से 899 रुपये वाला प्लान पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी देता है। इसमें अन्य बेनिफिट्स भी अलग से दिए जा रहे हैं। 

Tue, 18 Nov 2025 07:18 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

लोकप्रिय टेलिकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो की ओर से ढेरों प्रीपेड रीचार्ज प्लान्स से चुनने का विकल्प ग्राहकों को दिया जा रहा है और सब्सक्राइबर्स अपनी पसंद या जरूरत के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं। हम आपको एक ऐसे प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका चुनाव करने की स्थिति में 20GB एक्सट्रा डाटा और लंबी वैलिडिटी का फायदा दिया जा रहा है।

कंपनी 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ 900 रुपये से भी कम कीमत वाला प्लान ऑफर कर रही है। इस प्लान की खासियत यह है कि इसके साथ फेस्टिव ऑफर्स का फायदा भी मिल रहा है। इस तरह यूजर्स को Jio Special Offer बेनिफिट्स दिए जाएंगे। इनमें JioFinance, JioHome, JioHotstar और JioAICloud से जुड़े बेनिफिट्स शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:प्लान केवल 100 रुपये से शुरू; JioHotstar का फायदा पाएं एकदम FREE में

पूरे 90 दिनों की वैलिडिटी वाला Jio प्लान

रिलायंस जियो का 90 दिनों की वैलिडिटी वाला प्रीपेड प्लान केवल 899 रुपये का है और इसमें कुल 200GB डाटा का फायदा दिया जा रहा है। पूरे 90 दिनों तक 2GB डेली डाटा के अलावा 20GB एक्सट्रा डाटा भी मिल रहा है। यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Amazon Prime एकदम FREE, इस Jio प्लान में अनलिमिटेड 5G डाटा का मजा भी

एक्सट्रा बेनिफिट्स की बात करें तो तीन महीने के लिए JioHotstar का सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री दिया जा रहा है। इसके अलावा JioAICloud का ऐक्सेस मिल जाता है। प्लान से रीचार्ज करने पर एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, 18 से 25 साल की उम्र वाले यूजर्स के लिए 18 महीने के लिए Google Gemini का Pro प्लान भी फ्री ऑफर किया जा रहा है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Jio Recharge Plan Reliance Jio Jio Recharge Offers Today

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।