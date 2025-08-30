200 दिन चलने वाला Jio का गजब प्लान, मिलेगा 500GB डेटा, जियो हॉटस्टार और जियो टीवी भी फ्री jio plan with 200 days validity offering total 500gb data with free jio hotstar, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़jio plan with 200 days validity offering total 500gb data with free jio hotstar

200 दिन चलने वाला Jio का गजब प्लान, मिलेगा 500GB डेटा, जियो हॉटस्टार और जियो टीवी भी फ्री

जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए एक बेहद जबर्दस्त प्लान है। इसमें आपको 200 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान टोटल 500जीबी डेटा के साथ आता है। प्लान की खास बात है कि इसमें कंपनी जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस देती है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 30 Aug 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
200 दिन चलने वाला Jio का गजब प्लान, मिलेगा 500GB डेटा, जियो हॉटस्टार और जियो टीवी भी फ्री

जियो (Jio) अपने यूजर्स को एक से बढ़कर एक प्लान दे रहा है। वहीं, अगर आप लंबी वैलिडिटी वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए एक बेहद जबर्दस्त प्लान है। हम जियो के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसमें आपको 200 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान टोटल 500जीबी डेटा के साथ आता है। प्लान की खास बात है कि इसमें कंपनी जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस देती है। कंपनी का यह तगड़ा प्लान 2025 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते हैं इस प्लान में ऑफर किए जा रहे बेनिफिट्स के बारे में।

जियो का 2025 रुपये वाला प्लान

जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 200 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2.5जीबी डेटा के हिसाब से टोटल 500जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। प्लान में आपको 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इन सबके साथ इस प्लान में आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:6999 रुपये के दो जबर्दस्त फोन, मिलेगी 12GB तक की रैम, 5200mAh तक बैटरी

72 दिन और 90 दिन वाले प्लान्स में एक्सट्रा डेटा

जियो अपने यूजर्स को कुछ प्लान्स में एक्ट्रा डेटा भी दे रही है। ये प्लान 749 रुपये और 899 रुपये के हैं। इन प्लान में कंपनी बिना किसी एक्सट्रा चार्ज 20जीबी ज्यादा डेटा फ्री मिलेगा। 749 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 72 दिन और 899 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 90 दिन है। प्लान्स में ऑफर किए जा रहे बेनिफिट्स की बात करें, तो इनमें आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलेगा। प्लान्स में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। ये प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करते हैं। इनमें आपको जियो टीवी और जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। खास बात है कि कंपनी के ये प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज भी देते हैं।

Jio Gadgets Hindi News
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.