200 दिन चलने वाला Jio का गजब प्लान, मिलेगा 500GB डेटा, जियो हॉटस्टार और जियो टीवी भी फ्री

जियो (Jio) अपने यूजर्स को एक से बढ़कर एक प्लान दे रहा है। वहीं, अगर आप लंबी वैलिडिटी वाले बेस्ट प्लान की तलाश कर रहे हैं, तो जियो के पोर्टफोलियो में आपके लिए एक बेहद जबर्दस्त प्लान है। हम जियो के जिस प्लान की बात कर रहे हैं, उसमें आपको 200 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यह प्लान टोटल 500जीबी डेटा के साथ आता है। प्लान की खास बात है कि इसमें कंपनी जियो हॉटस्टार और जियो टीवी का भी ऐक्सेस देती है। कंपनी का यह तगड़ा प्लान 2025 रुपये का है। आइए डीटेल में जानते हैं इस प्लान में ऑफर किए जा रहे बेनिफिट्स के बारे में।

जियो का 2025 रुपये वाला प्लान जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 200 दिन की है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 2.5जीबी डेटा के हिसाब से टोटल 500जीबी डेटा मिलेगा। प्लान में कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। प्लान में आपको 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस मिलेगा। यह प्लान जियो टीवी के फ्री सब्सक्रिप्शन के साथ आता है। इन सबके साथ इस प्लान में आपको जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी मिलेगा।