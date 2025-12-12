वाह! 200 दिनों तक की वैलिडिटी वाला प्लान, साथ ₹35 हजार से ज्यादा के फायदे FREE
जियो की ओर से ऑफर किए जा रहे कई प्लान्स में से एक 2025 रुपये का है और इसमें पूरे 200 दिनों की वैलिडिटी का फायदा दिया जा रहा है। हम इस प्लान की पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं।
रिलायंस जियो की ओर से इसके यूजर्स को कई प्रीपेड प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दिया जा रहा है। इन प्लान्स की लिस्ट में साल 2025 की शुरुआत में 2025 रुपये का खास प्लान शामिल किया गया था। भले ही साल 2025 खत्म होने वाला हो लेकिन यह रीचार्ज प्लान आज भी धाकड़ बेनिफिट्स ऑफर कर रहा है। आइए आपको इस प्लान के बारे में विस्तार से बताते हैं।
कंपनी ने 2025 रुपये का प्लान उन लोगों के लिए पेश किया था, जो लंबी वैलिडिटी के साथ ढेर सारा डाटा चाहते हैं। इस प्लान में ढेर सारा डेली डाटा दिया जाता है और चुनिंदा एक्सट्रा बेनिफिट्स भी ऑफर किए जा रहे हैं। यह प्लान एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस भी देता है। इसके लिए उनके पास 5G फोन होना चाहिए।
Jio का 2025 रुपये वाला प्लान
रिलायंस जियो के 2025 रुपये वाले प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में पूरे 200 दिनों की वैलिडिटी का फायदा मिलता है। इस दौरान यूजर्स को रोज 2.5GB डेली डाटा दिया जा रहा है। इसके अलावा यूजर्स रोज 100 SMS भेज सकते हैं और सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा JioTV और JioAICloud ऐप्स का ऐक्सेस इस प्लान में दिया जा रहा है।
प्लान के साथ Jio Special Offer के फायदे दिए जा रहे हैं। इनकी लिस्ट में JioFinance, JioHome, JioHotstar और JioAICloud के फायदे शामिल हैं। इसके अलावा यूजर्स को 35,100 रुपये वैल्यू वाला Google Gemini Pro प्लान 18 महीने के लिए फ्री दिया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।