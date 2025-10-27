Jio यूजर्स के पास मौका! 200 रुपये से कम में अनलिमिटेड 5G का मजा, फ्री कॉलिंग भी

संक्षेप: रिलायंस जियो की ओर से कई प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनसे रीचार्ज करने पर अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा मिल रहा है। सबसे सस्ता प्लान 200 रुपये से कम कीमत वाला है।

भारतीय टेलिकॉम मार्केट में सबसे बड़ा शेयर रिलायंस जियो के पास है और अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले इसके प्लान सस्ते भी हैं। कंपनी अपने प्रीपेड सब्सक्राइबर्स को ढेरों प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दे रही है। इसके अलावा चुनिंदा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G से रीचार्ज करने का विकल्प मिलता है। हम आपको सबसे सस्ते अनलिमिटेड 5G प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं।

कंपनी के सब्सक्राइबर्स को अगर अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस चाहिए, तो उन प्लान्स से रीचार्ज करना होता है, जिनमें 4G यूजर्स को कम से कम 2GB डेली डाटा मिलता है। इसके लिए यूजर्स के क्षेत्र में 5G सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए और उसके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना अनिवार्य है। आपको इसके लिए चुनिंदा प्लान्स की मदद से रीचार्ज करना होगा, जिनमें से सबसे सस्ता 200 रुपये से भी कम का है।

198 रुपये कीमत वाला Jio प्लान रिलायंस जियो का सबसे कम कीमत वाला अनलिमिटेड 5G प्लान 198 रुपये का है। इस प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान रोज 2GB डेली डाटा का फायदा 4G यूजर्स को देता है और एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस मिलता है। इस तरह उनके लिए डेली डाटा लिमिट लागू नहीं होती।

कंपनी का अफॉर्डेबल प्लान सभी यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का विकल्प भी देता है और वे रोज 100 SMS भेज सकते हैं। प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में JioTV और JioAICloud प्लेटफॉर्म्स का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।