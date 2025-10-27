Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Jio plan under 200 rupees offering unlimited 5G data and free calling
Jio यूजर्स के पास मौका! 200 रुपये से कम में अनलिमिटेड 5G का मजा, फ्री कॉलिंग भी

Jio यूजर्स के पास मौका! 200 रुपये से कम में अनलिमिटेड 5G का मजा, फ्री कॉलिंग भी

संक्षेप: रिलायंस जियो की ओर से कई प्लान्स ऑफर किए जा रहे हैं, जिनसे रीचार्ज करने पर अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा मिल रहा है। सबसे सस्ता प्लान 200 रुपये से कम कीमत वाला है। 

Mon, 27 Oct 2025 09:31 PMPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय टेलिकॉम मार्केट में सबसे बड़ा शेयर रिलायंस जियो के पास है और अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों के मुकाबले इसके प्लान सस्ते भी हैं। कंपनी अपने प्रीपेड सब्सक्राइबर्स को ढेरों प्लान्स से रीचार्ज करने का विकल्प दे रही है। इसके अलावा चुनिंदा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G से रीचार्ज करने का विकल्प मिलता है। हम आपको सबसे सस्ते अनलिमिटेड 5G प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं।

कंपनी के सब्सक्राइबर्स को अगर अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस चाहिए, तो उन प्लान्स से रीचार्ज करना होता है, जिनमें 4G यूजर्स को कम से कम 2GB डेली डाटा मिलता है। इसके लिए यूजर्स के क्षेत्र में 5G सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए और उसके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन होना अनिवार्य है। आपको इसके लिए चुनिंदा प्लान्स की मदद से रीचार्ज करना होगा, जिनमें से सबसे सस्ता 200 रुपये से भी कम का है।

ये भी पढ़ें:Netflix सब्सक्रिप्शन एकदम FREE में! Jio यूजर्स को इन प्लान्स में मिला मौका

198 रुपये कीमत वाला Jio प्लान

रिलायंस जियो का सबसे कम कीमत वाला अनलिमिटेड 5G प्लान 198 रुपये का है। इस प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को 14 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। यह प्लान रोज 2GB डेली डाटा का फायदा 4G यूजर्स को देता है और एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का ऐक्सेस मिलता है। इस तरह उनके लिए डेली डाटा लिमिट लागू नहीं होती।

कंपनी का अफॉर्डेबल प्लान सभी यूजर्स को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का विकल्प भी देता है और वे रोज 100 SMS भेज सकते हैं। प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में JioTV और JioAICloud प्लेटफॉर्म्स का ऐक्सेस भी दिया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:वाह! Jio के गेमिंग प्लान्स केवल 48 रुपये से शुरू, FREE खेलो 500 से ज्यादा गेम्स

बता दें, अगर लंबी वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा चाहते हैं तो 349 रुपये, 445 रुपये, 629 रुपये और 859 रुपये वाले प्लान्स का चुनाव भी कर सकते हैं। ये क्रम से 28, 28, 56 और 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
Jio Recharge Plan Jio Recharge Offers Today Reliance Jio अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।