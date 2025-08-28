₹400 से कम में रोज 2.5GB डाटा का मजा, Jio का ये सस्ता प्लान है बेस्ट

रिलायंस जियो सब्सक्राइबर्स को 400 रुपये से सस्ते एक प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में 2.5GB डेली डाटा का फायदा दिया जा रहा है। यह प्लान अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी ऑफर करता है।

टेलिकॉम कंपनियों की ओर से भारतीय मार्केट में हाल ही में कई सस्ते प्लान बंद किए गए हैं। ऐसे में अगर आप ढेर सारे डेली डाटा वाले सस्ते प्लान की तलाश में हैं तो हम एक दमदार विकल्प लेकर आए हैं। Reliance Jio का एक प्रीपेड प्लान 400 रुपये से कम कीमत पर रोज 2.5GB डेली डाटा ऑफर करता है। आइए आपको इस बारे में बताते हैं।

रिलायंस जियो का अफॉर्डेबल प्लान केवल 399 रुपये कीमत का है और इससे रीचार्ज करने की स्थिति में यूजर्स को रोज 2.5GB डाटा मिलता है। इसके अलावा सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग का विकल्प भी दिया गया है। यह प्लान यूजर्स को 90 दिनों के लिए JioHotstar का ऐक्सेस भी 90 दिनों के लिए ऑफर करता है।

इतनी वैलिडिटी के साथ आता है प्लान सब्सक्राइबर्स को 399 रुपये वाले प्लान से रीचार्ज करने की स्थिति में 28 दिनों की वैलिडिटी दी जा रही है। यूजर्स सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं और रोज 100 SMS भेजने का विकल्प भी मिल जाता है। इसके अलावा एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को अनलिमिटेड 5G डाटा का फायदा मिल रहा है। इसके लिए यूजर्स के क्षेत्र में 5G कनेक्टिविटी और उनके पास 5G फोन होना जरूरी है।

प्लान से रीचार्ज करने वालों को 50GB JioAICloud क्लाउड स्टोरेज भी दिया जा रहा है और यह प्लान कंपनी वेबसाइट और ऐप पर लिस्टेड है।