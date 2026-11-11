बिल्डिंग के अंदर भी मिलेगी तेज 5G स्पीड, Jio ने पेश की Pico Small Cell टेक्नोलॉजी
Jio ने बड़ी इमारतों के अंदर 5G coverage और capacity बेहतर करने के लिए Pico Small Cell टेक्नोलॉजी पेश की है। यह हर फ्लोर पर लगाया जा सकता है और Jio के मुताबिक 1 Gbps तक स्पीड सपोर्ट करता है।
बड़ी बिल्डिंग्स, मॉल और ऑफिस में कई बार बाहर अच्छा 5G सिग्नल होने के बावजूद अंदर इंटरनेट की स्पीड कम हो जाती है। इसकी वजह मोटी दीवारें, फ्लोर का डिजाइन और एक ही जगह पर बड़ी संख्या में लोगों का मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करना हो सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए Reliance Jio ने 5G Pico Small Cell टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इसे खासतौर पर बड़े इनडोर और मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स में 5G कवरेज और नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है।
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क्या है Jio Pico Small Cell?
Pico Small Cell को एक छोटे 5G बेस स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। इसे किसी बिल्डिंग की दीवार या छत पर लगाया जा सकता है। Jio का मॉडल खास है क्योंकि इसमें जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फ्लोर पर कॉम्पैक्ट सेल लगाया जा सकता है। इससे जिस फ्लोर पर ज्यादा लोग नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हों, वहां अतिरिक्त 5G कैपेसिटी उपलब्ध कराई जा सकती है।
आमतौर पर बड़ी इमारतों में इनडोर सेल्युलर कवरेज के लिए Distributed Antenna System यानी DAS का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अलग-अलग फ्लोर तक सिग्नल पहुंचाने के लिए काफी केबलिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है। Jio का Pico Small Cell सिग्नल को उसी फ्लोर के करीब उपलब्ध कराने की कोशिश करता है, जिससे इंस्टॉलेशन ज्यादा आसान हो सकता है।
1 Gbps तक की पीक डाउनलोड स्पीड
Jio के मुताबिक Pico Small Cell मैक्सिमम कॉन्फिगरेशन में 1 Gbps तक की पीक डाउनलोड थ्रूआउट और 75 Mbps तक की पीक अपलोड थ्रूआउट सपोर्ट करता है। यह 3.3 से 3.6 GHz के n78 5G band पर काम करता है और मुख्य रूप से 5G Standalone mode को सपोर्ट करता है। यह 3GPP Release 17 के साथ कंपैटिबल है।
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कम केबलिंग और आसान मैनेजमेंट
Pico Small Cell में बेसबैंड प्रोसेसिंग, रेडियो ट्रांससिवर और RF front end को एक ही यूनिट में शामिल किया गया है। इसे दीवार या सीलिंग पर लगाया जा सकता है। Jio का कहना है कि इसका hyperlocal architecture traditional DAS में इस्तेमाल होने वाली लंबी copper feeder cables की जरूरत को कम करता है।
कई फ्लोर पर लगे यूनिट्स को मैनेज करने के लिए इसमें Element Management System यानी EMS और सेल्फ-ऑर्गनाइजिंग नेटवर्क यानी SON क्षमताएं दी गई हैं। Jio के अनुसार इसके पावर एम्प्लिफायर की एफिशिएंसी कम से कम 35 फीसदी है। कम नेटवर्क ट्रैफिक के दौरान इसके energy-saving features बिजली की खपत को 20 फीसदी तक कम कर सकते हैं।
कहां मिलेगा फायदा?
नई तकनीक का इस्तेमाल बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेज, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, कैंपसेज और दूसरी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स में किया जा सकता है, जहां बड़ी संख्या में लोग एक साथ मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। हालांकि Jio ने अभी इसके कॉमर्शियल रोलआउट की तय टाइमलाइन की जानकारी नहीं दी है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।