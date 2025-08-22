Jio ग्राहकों के करोड़ों की मौज, 3 महीने के लिए FREE मिल रहा पॉपुलर सब्सक्रिप्शन, तुरंत करें क्लेम jio offers jiosaavn pro 3 month free subscription to prepaid and postpaid customers check offer details, Gadgets Hindi News - Hindustan
Jio ग्राहकों के करोड़ों की मौज, 3 महीने के लिए FREE मिल रहा पॉपुलर सब्सक्रिप्शन, तुरंत करें क्लेम

Jio के करोड़ों प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जियो अपने ग्राहकों को मुफ्त में तीन महीने का JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन दे रहा है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत, ग्राहक MyJio ऐप के जरिए जियो के म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जियोसावन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 03:15 PM
Jio के करोड़ों प्रीपेड और पोस्टपेड ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। जियो अपने ग्राहकों को मुफ्त में तीन महीने का JioSaavn Pro सब्सक्रिप्शन दे रहा है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर के तहत, ग्राहक MyJio ऐप के जरिए जियो के म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, जियोसावन प्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऑफर देशभर के प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए 31 अगस्त तक उपलब्ध है। यूजर्स को जियोसावन प्रो के सभी फायदे मिलेंगे, जैसे एड फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग, अनलिमिटेड डाउनलोड और अनलिमिटेड जियोट्यून्स का एक्सेस। बता दें कि जियोसावन प्रो के मंथली प्लान की कीमत 89 रुपये से शुरू होती है।

जियो के 3 महीने फ्री जियोसावन प्रो ऑफर को कैसे क्लेम करें

गैजेट्स360 की रिपोर्ट के अनुसार, इस ऑफर को MyJio ऐप पर देखा गया है। इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए, जियो यूजर्स मायजियो ऐप ऐप खोलकर ऑफर स्टोर पर जा सकते हैं। इसके बाद उन्हें "JioSaavn Pro - तीन महीने फ्री" लिखा एक बैनर दिखाई देगा। इसके बाद, यूजर बैनर पर टैप करके कोड जनरेट कर सकते हैं और उसे जियोसावन ऐप या वेबसाइट पर रिडीम कर सकते हैं।

jiosaavn pro subscription free for 3 month

इस ऑफर के तहत, जियो यूजर्स तीन महीने तक जियोसावन प्रो के इंडिविजुअल बेनिफिट्स पा सकते हैं। यह ऑफर मायजियो ऐप पर 31 अगस्त तक मान्य है। कंपनी ने बताया कि यह ऑफर मौजूदा जियोसावन सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए लागू नहीं है। इसे किसी अन्य प्रमोशनल ऑफर या छूट के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता है।

इतनी है JioSaavn के अलग-अलग प्लान्स की कीमत

भारत में, JioSaavn Pro प्लान इंडिविजुअल यूजर्स के लिए 89 रुपये प्रति माह से शुरू होते हैं, हालांकि स्टूडेंट प्लान केवल 49 रुपये प्रति माह में उपलब्ध है। Duo और Family प्लान क्रमशः 129 रुपये और 149 रुपये में दो महीने के लिए उपलब्ध हैं। Duo प्लान में अधिकतम छह यूजर्स को एक्सेस मिलता है। JioSaavn Pro Lite प्लान 5 रुपये में उपलब्ध है, जिससे यूजर एक दिन के लिए सर्विस यूज कर सकते हैं।

