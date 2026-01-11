गजब का ब्रॉडबैंड, रॉकेट जैसी 300Mbps स्पीड, 16 OTT और 1TB डेटा, FREE सर्विस भी

संक्षेप: Reliance Jio का 1499 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान 300Mbps की स्पीड के साथ आता है। प्लान में 3300GB डेटा के साथ Netflix, Amazon Prime और JioHotstar समेत 16 OTT सब्सक्रिप्शन शामिल हैं। प्लान में फ्री लैंडलाइन कनेक्शन भी मिलता है।

Broadband लगवाने का प्लान है लेकिन तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ ढेर सारे OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस भी चाहिए, तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो के पास आपके लिए एक धांसू ब्रॉडबैंड प्लान है। 1500 रुपये से कम के इस प्लान में ग्राहकों को 300Mbps की तेजतर्रार इंटरनेट स्पीड के साथ कुल 16 OTTs का सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें पॉपुलर Netflix, Amazon Prime और JioHotstar शामिल हैं। अगर आप बार-बार रिचार्ज का झंझट नहीं चाहते, तो इसे लंबी वैलिडिटी के लिए भी खरीदा जा सकता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ...

रिलायंस जियो 1499 रुपये ब्रॉडबैंड प्लान के फायदे रिलायंस जियो का 1499 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान 300Mbps तक की तेजतर्रार डाउनलोड और अपलोड स्पीड के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के लिए ग्राहकों को फ्री लैंडलाइन कनेक्शन मिलता है, बस लैंडलाइन इंस्ट्रूमेंट्स यूजर को खुद खरीदना होगा। अगर आप OTT कंटेंट देखने के शौकीन हैं, तो यह आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है क्योंकि प्लान में कुल 16 OTTs का एक्सेस शामिल हैं, जिसमें नेटफ्लिक्स बेसिक, अमेजन प्राइम लाइट, यूट्यूब प्रीमियम, जियोहॉटस्टार, सोनीलिव, जी5, सनएनएक्सटी, होइचोई, डिस्कवरी+, टाइम्सप्ले, तरंगप्लस, इरोस नाउ, शेमारूमी, लायंसगेट प्ले, ईटीवी विन, और फैनकोड (जियोटीवी+ के जरिए) शामिल हैं।

प्लान में 1000 से ज्यादा चैनल्स भी इन सबके अलावा, प्लान में ग्राहकों को ऑन-डिमांड 1000 से ज्यादा टीवी चैनल्स का एक्सेस भी मिलता है। एयरफाइबर कस्टमर्स के लिए, इस प्लान में डेटा लिमिट 1TB है। फाइबर कस्टमर्स के लिए, डेटा लिमिट 3.3TB (यानी करीब 3300GB) है। बेशक, देश के ज्यादातर घरों को सच में 300 Mbps कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ज्यादातर घरों में 100 Mbps कनेक्शन से काम चल सकता है। लेकिन यह प्लान स्पीड से ज्यादा उन OTT बेनिफिट्स के बारे में है जो इसके साथ मिलते हैं। Netflix सिर्फ Rs 1499 वाले टैरिफ के साथ बंडल होना शुरू होता है।

ऐसे मिलेगी 30 दिनों की फ्री सर्विस इस प्लान को 3,6 और 12 महीनों के लिए भी खरीदा जा सकता है। 3 महीने के लिए प्लान की कीमत ₹1499x3+GST है। 6 महीने के लिए प्लान की कीमत ₹1499x6+GST है और इसमें ग्राहकों को मुफ्त में 15 दिनों की एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलती है। 12 महीनों के लिए प्लान की कीमत ₹1499x12+GST है और इसमें ग्राहकों को मुफ्त में 30 दिनों की एक्स्ट्रा सर्विस भी मिलती है।

अन्य कंपनियों के 300Mbps प्लान बीएसएनएल के पास 1799 रुपये प्रति माह कीमत का 300Mbps ब्रॉडबैंड प्लान है, जिसका नाम Fibre Ultra OTT है। यह प्लान 6500GB डेटा लिमिट के साथ आता है। इस प्लान के साथ JioHotstar, Sony Liv, Lionsgate, Hungama, Shemaroo और EpicOn का फ्री एक्सेस मिलता है। इसे भी आप 6, 6 और 12 महीनों के लिए ले सकते हैं।