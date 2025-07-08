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गजब! मात्र 1 रुपये ज्यादा देने पर 90 दिन जियो हॉटस्टार फ्री, टोटल 252GB डेटा और कॉलिंग

जियो के 1799 रुपये और एयरटेल के 1798 रुपये वाले प्लान में मात्र एक रुपये का फर्क है, लेकिन जियो अपने एक रुपये महंगे प्लान में 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार फ्री दे रहा है। यह प्लान टोटल 252जीबी डेटा ऑफर करता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 8 July 2025 08:43 AM
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गजब! मात्र 1 रुपये ज्यादा देने पर 90 दिन जियो हॉटस्टार फ्री, टोटल 252GB डेटा और कॉलिंग

जियो और एयरटेल के बीच कड़ी टक्कर चलती है। दोनों कंपनियां यूजर्स को लुभाने के लिए एक से बढ़ कर एक प्लान और ऑफर दे रही है। दोनों कंपनियों के पास कुछ ऐसे प्लान भी हैं, जिनकी कीमत में मामूली फर्क, लेकिन बेनिफिट्स में बड़ा अंतर होता है। जियो का 1799 रुपये और एयरटेल का 1798 रुपये वाला प्लान इन्हीं में से एक है। दोनों प्लान में मात्र एक रुपये का फर्क है, लेकिन जियो अपने एक रुपये महंगे प्लान में 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार फ्री दे रहा है। साथ ही यह प्लान पूरी वैलिडिटी के दौरान टोटल 252जीबी डेटा ऑफर करता है। आइए डीटेल में जानते हैं इन दोनों प्लान के बारे में।

एयरटेल का 1798 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा मिलेगा। इस हिसाब से प्लान में आपको टोटल 252जीबी डेटा मिलेगा। अगर आप एयरटेल के 5G कनेक्टिविटी वाले एरिया में रहते हैं, तो आपको कंपनी अनलिमिटेड 5G डेटा भी देगी। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क्स के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर करता है। प्लान में आपको नेटफ्लिक्स बेसिक का भी फ्री ऐक्सेस मिलेगा। प्लान के सब्सक्राइबर्स एयरटेल Xstream ऐप डाउनलोड करके फ्री में मूवी, टीवी शो और लाइव चैनल का मजा ले सकते हैं।

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जियो का यह प्लान 84 दिन चलता है। इसमें आपको इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 3जीबी डेटा के हिसाब से टोटल 252जीबी डेटा मिलेगा। एलिजिबल यूजर्स को इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। जियो इस प्लान में हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग भी दे रहा है। यह प्लान जियो अनलिमिटेड ऑफर में यूजर्स को 90 दिन के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल/टीवी का ऐक्सेस मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी जियो टीवी भी फ्री दे रही है। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का फ्री स्टोरेज भी ऑफर करता है।

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