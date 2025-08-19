जियो ने फिर दिया झटका, 249 रुपये वाले के बाद बंद हुआ एक और सस्ता प्लान, मिलता था डेली डेटा

जियो ने 249 रुपये के प्लान के बाद अब 209 रुपये वाले प्लान को भी डिस्कंटिन्यू कर दिया है। यह प्लान 22 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता था। इस एंट्री लेवल प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए यूजर्स को हर दिन 1जीबी डेटा ऑफर कर रही थी।

जियो ने अपने प्रीपेड यूजर्स को एक और झटका दिया है। सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने 249 रुपये के प्लान के बाद अब 209 रुपये वाले प्लान को भी डिस्कंटिन्यू कर दिया है। यह प्लान 22 दिन की वैलिडिटी ऑफर करता था। इस एंट्री लेवल प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए यूजर्स को हर दिन 1जीबी डेटा ऑफर कर रही थी। इस हिसाब से प्लान में यूजर्स को टोटल 22जीबी डेटा मिलता था। यह प्लान हर दिन 100 फ्री एसएमएस और देश भर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर करता था।

249 रुपये वाला प्लान भी बंद जियो ने अपने 249 रुपये वाले प्लान को भी डिस्कंटिन्यू कर दिया है। यह प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था। इसमें कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए हर दिन 1जीबी के हिसाब से टोटल 28जीबी डेटा दे रही थी। प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ हर दिन 100 फ्री एसएमएस भी मिलते थे। टेलीकॉम टॉक की रिपोर्ट के अनुसार यह प्लान स्टोर्स और POS रिटेलर्स के पास उपलब्ध होगा।

जियो के पास सस्ते प्लान के कुछ बेस्ट ऑप्शन 198 रुपये वाला प्लान कंपनी इस प्लान में 14 दिन की वैलिडिटी दे रही है। यह प्लान हर दिन 2जीबी डेटा ऑफर करता है। प्लान के साथ कंपनी एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी दे रही है। इसमें आपको देशभर में सभी नेटवर्क के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 फ्री एसएमएस मिलेंगे। यह प्लान जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।