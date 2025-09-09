Jio का जलवा, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री, 100GB डेटा, दो साल अमेजन प्राइम भी jio most affordable postpaid plan with netflix is almost half the price of airtel most affordable netflix postpaid plan, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़

Jio का जलवा, एयरटेल से आधी कीमत में नेटफ्लिक्स फ्री, 100GB डेटा, दो साल अमेजन प्राइम भी

यह जियो का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है, जो नेटफ्लिक्स के ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें 100GB डेटा ऑफर किया जा रहा है।एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता प्लान 1399 रुपये का है। एयरटेल यूजर्स को फ्री ऐड-ऑन सिम बेनिफिट देता है।

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 07:21 AM
जियो अपने यूजर्स को बेस्ट प्लान्स की लंबी रेंज ऑफर कर रहा है। कंपनी की पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे प्लान भी हैं, जो दूसरी कंपनियों से लगभग आधी कीमत में नेटफ्लिक्स के फ्री ऐक्सेस के साथ दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जियो के 749 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान की। यह जियो का सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान है, जो नेटफ्लिक्स के ऐक्सेस के साथ आता है। इसमें 100GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। वहीं, एयरटेल का नेटफ्लिक्स वाला सबसे सस्ता प्लान 1399 रुपये का है। एयरटेल के प्लान में भी कुछ ऐसे बेनिफिट हैं, जो जियो अपने यूजर्स को नहीं ऑफर करता। आइए डीटेल में जानते हैं इन प्लान के बारे में।

जियो का 749 रुपये वाला प्लान

कंपनी इस प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए 100जीबी डेटा ऑफर कर रही है। प्लान में तीन ऐड-ऑन सिम का ऑप्शन मिलता है। प्रति ऐड-ऑन सिम यूजर्स को मंथली 150 रुपये देने होंगे। हर ऐड-ऑन सिम को कंपनी हर महीने 5जीबी डेटा ऑफर कर रही है। एलिजिबल यूजर्स को प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा। प्लान में आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस भी मिलेंगे। यह प्लान नेटफ्लिक्स (बेसिक) के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है।

साथ ही कंपनी इस प्लान में दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का ऐक्सेस दे रही है। खास बात है कि कंपनी इस प्लान के साथ 9th ऐनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफर बेनिफिट भी दे रही है। इसमें जियो फाइनेंस यूजर्स को जियो गोल्ड पर 2% एक्सट्रा मिलेगा। इसके अलावा इसमें जियो हॉटस्टार का फ्री ऐक्सेस और दो महीने के लिए जियो होम का फ्री ट्रायल भी मिलेगा। यह प्लान जियो एआई क्लाउड पर 50जीबी का स्टोरेज दे रही है।

एयरटेल 1399 रुपये वाला प्लान

एयरटेल का यह प्लान एक रेग्युलर और तीन फ्री ऐड-ऑन सिम के साथ आता है। प्लान में कंपनी प्राइमरी और ऐड-ऑन सिम को मिलाकर टोटल 240जीबी डेटा ऑफर कर रही है। यह प्लान फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ आता है। कंपनी इस प्लान में नेटफ्लिक्स (बेसिक) का फ्री ऐक्सेस दे रही है। साथ ही इसमें आपको 6 महीने के लिए अमेजन प्राइम का ऐक्सेस मिलेगा। खास बात है कि यह प्लान एक साल के लिए जियो हॉटस्टार मोबाइल का सब्सक्रिप्शन भी देता है। कंपनी इस प्लान में ऐपल टीवी+ और ऐपल म्यूजिक भी दे रही है। इन सब बेनिफिट के साथ इस प्लान में आपको गूगल वन पर 100 जीबी क्लाउड स्टोरेज भी मिलेगा।

