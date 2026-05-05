Jio के नए 4G फीचर फोन Plans लॉन्च, 21 रुपए से शुरू, कॉलिंग, डेटा, SMS सब कुछ मिलेगा सस्ते में, देखें पूरी लिस्ट

May 05, 2026 02:43 pm IST

Reliance Jio ने 4G फीचर फोन यूजर्स के लिए कुछ नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं। अब जियो के 4G प्लान्स की लिस्ट में 21 रुपए से लेकर 1234 रुपए तक के प्लान शामिल हैं। इन प्लान्स में लंबी वैलिडिटी, डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसे फायदे मिलते हैं।

Jio New 4G Recharge Plans 2026: कीपैड फोन या 4G फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट आई है। दरअसल Reliance Jio ने अपने 4G फीचर फोन यूजर्स के लिए कुछ नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, साथ ही जियो ने 'जियोभारत' (JioBharat) फोन के रिचार्ज प्लान्‍स का नाम बदलकर 4G Feature Phone Plans कर दिया है। नए प्लान्स में सबसे खास बात यह है कि इनमें लंबी वैलिडिटी, डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते हैं। कुछ प्लान्स में तो आपको सालभर तक की वैलिडिटी भी मिल रही है, जिससे बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइये आपको डिटेल में बताते हैं कि इन नए प्लान्स में क्या-क्या मिल रहा है, कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा।

Jio के 21 रुपए वाले प्लान के फायदे सबसे ज्यादा चर्चा में 21 रुपए वाला प्लान है। यह प्लान खास तौर पर नए 4G फीचर फोन खरीदने वाले यूजर्स के लिए है। इसमें आपको रोजाना 0.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 15 SMS मिलते हैं। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 4 दिन की है।

Jio के 123 रुपए वाले प्लान के फायदे जियो के इस प्लान में यूजर को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें रोजाना 0.5GB डेटा यानी कुल 14GB डेटा मिलता है। इसके साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS भी दिए जाते हैं। साथ ही JioTV और JioSaavn जैसे ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है, जिससे एंटरटेनमेंट का फायदा भी मिल जाता है।

Jio ₹234 वाला प्लान जियो के इस प्लान में ₹123 वाले प्लान जैसे ही फायदे मिलते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी 56 दिन की होती है। यानी आपको रोजाना 0.5GB डेटा (कुल 28GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS का फायदा लंबे समय तक मिलता है।

Jio का ₹369 वाला प्लान जियो के इस प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है और बाकी फायदे लगभग वही रहते हैं रोजाना 0.5GB डेटा (कुल 42GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS।

Jio का ₹1234 वाला प्लान यह Jio का सबसे लंबी वैलिडिटी वाला फीचर फोन प्लान है। इसमें 336 दिन यानी लगभग पूरे साल की वैलिडिटी मिलती है। यूजर को रोजाना 0.5GB डेटा (कुल 168GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो बार-बार रिचार्ज नहीं करना चाहते और सालभर के लिए एक बार में ही प्लान लेना चाहते हैं।