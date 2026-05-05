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Jio के नए 4G फीचर फोन Plans लॉन्च, 21 रुपए से शुरू, कॉलिंग, डेटा, SMS सब कुछ मिलेगा सस्ते में, देखें पूरी लिस्ट

May 05, 2026 02:43 pm ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Reliance Jio ने 4G फीचर फोन यूजर्स के लिए कुछ नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं। अब जियो के 4G प्लान्स की लिस्ट में 21 रुपए से लेकर 1234 रुपए तक के प्लान शामिल हैं। इन प्लान्स में लंबी वैलिडिटी, डेली डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS जैसे फायदे मिलते हैं।

Jio के नए 4G फीचर फोन Plans लॉन्च, 21 रुपए से शुरू, कॉलिंग, डेटा, SMS सब कुछ मिलेगा सस्ते में, देखें पूरी लिस्ट

Jio New 4G Recharge Plans 2026: कीपैड फोन या 4G फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी अपडेट आई है। दरअसल Reliance Jio ने अपने 4G फीचर फोन यूजर्स के लिए कुछ नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च किए हैं, साथ ही जियो ने 'जियोभारत' (JioBharat) फोन के रिचार्ज प्लान्‍स का नाम बदलकर 4G Feature Phone Plans कर दिया है। नए प्लान्स में सबसे खास बात यह है कि इनमें लंबी वैलिडिटी, डेली डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग जैसे फायदे मिलते हैं। कुछ प्लान्स में तो आपको सालभर तक की वैलिडिटी भी मिल रही है, जिससे बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइये आपको डिटेल में बताते हैं कि इन नए प्लान्स में क्या-क्या मिल रहा है, कौन सा प्लान आपके लिए सही रहेगा।

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Jio के 21 रुपए वाले प्लान के फायदे

सबसे ज्यादा चर्चा में 21 रुपए वाला प्लान है। यह प्लान खास तौर पर नए 4G फीचर फोन खरीदने वाले यूजर्स के लिए है। इसमें आपको रोजाना 0.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 15 SMS मिलते हैं। इसकी वैलिडिटी सिर्फ 4 दिन की है।

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Jio के 123 रुपए वाले प्लान के फायदे

जियो के इस प्लान में यूजर को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है, जिसमें रोजाना 0.5GB डेटा यानी कुल 14GB डेटा मिलता है। इसके साथ अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और 300 SMS भी दिए जाते हैं। साथ ही JioTV और JioSaavn जैसे ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है, जिससे एंटरटेनमेंट का फायदा भी मिल जाता है।

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Jio ₹234 वाला प्लान

जियो के इस प्लान में ₹123 वाले प्लान जैसे ही फायदे मिलते हैं, लेकिन इसकी वैलिडिटी 56 दिन की होती है। यानी आपको रोजाना 0.5GB डेटा (कुल 28GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS का फायदा लंबे समय तक मिलता है।

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Jio का ₹369 वाला प्लान

जियो के इस प्लान में 84 दिन की वैलिडिटी मिलती है और बाकी फायदे लगभग वही रहते हैं रोजाना 0.5GB डेटा (कुल 42GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और SMS।

Jio का ₹1234 वाला प्लान

यह Jio का सबसे लंबी वैलिडिटी वाला फीचर फोन प्लान है। इसमें 336 दिन यानी लगभग पूरे साल की वैलिडिटी मिलती है। यूजर को रोजाना 0.5GB डेटा (कुल 168GB), अनलिमिटेड कॉलिंग और 300 SMS मिलते हैं। यह प्लान उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो बार-बार रिचार्ज नहीं करना चाहते और सालभर के लिए एक बार में ही प्लान लेना चाहते हैं।

Jio के डेटा ऐड-ऑन प्लान्स

अगर आपका डेली डेटा खत्म हो जाता है, तो Jio ने अलग से डेटा ऐड-ऑन प्लान्स भी दिए हैं। 26 रुपए में 2GB डेटा, 62 रुपए में 6GB डेटा मिलता है। इसके अलावा 86, 122 और 182 रुपए जैसे प्लान्स में रोजाना डेटा (0.5GB, 1GB, 2GB) मिलता है और इनकी वैलिडिटी 28 दिन होती है। ये प्लान्स खास तौर पर उन यूजर्स के लिए हैं जिन्हें ज्यादा इंटरनेट की जरूरत होती है।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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