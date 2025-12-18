Hindustan Hindi News
Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! अब नंबर की जगह दिखेगा कॉल करने वाले का नाम

संक्षेप:

जियो की ओर से एक नया CNAP फीचर पेश किया गया है। इसका फायदा यह होगा कि यूजर्स को अब नंबर के बजाय कॉल आने पर स्क्रीन पर नाम दिखाया जाएगा। 

Dec 18, 2025 12:41 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
रिलायंस जियो की ओर से यूजर्स को बड़ी खुशखबरी दी गई है और अब कॉल करने वालों का नाम यूजर्स की स्क्रीन पर नजर आएगा। कंपनी ने कॉलर नेम प्रेजेंटेशन (CNAP) फीचर लॉन्च कर दिया है और इसके साथ अनजान नंबरों की पहचान सामने आ जाएगी। दावा है कि इसके बाद यूजर्स के लिए फोन कॉल्स ज्यादा सेफ होंगी और उन्हें स्कैम कॉल्स से बचाया जा सकेगा।

टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने तय किया है कि Jio के अलावा Airtel, Vodafone Idea और BSNL सभी अपने सब्सक्राइबर्स को CNAP का फायदा दें। यानी अब यूजर्स को कॉल करने वालों के नंबर की जगह अब उनका नाम दिखाई देगा। जियो ने इसका फायदा देना शुरू कर दिया है। अब पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश ईस्ट, राजस्थान, पंजाब, असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में इसका फायदा मिलने लगा है।

Airtel और Vi ने भी की है शुरुआत

जियो से पहले Airtel ने भी CNAP का फायदा चुनिंदा सर्कल्स में देना शुरू कर दिया है। इन प्रदेशों की लिस्ट में पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। इसी तरह Vodafone Idea (Vi) ने महाराष्ट्र में यह फीचर रोलआउट कर दिया है और महाराष्ट्र में भी इसकी शुरुआत की है। BSNL की ओर से पश्चिम बंगाल में टेस्टिंग की जा रही है।

ऐसे काम करता है नया CNAP फीचर

कई यूजर्स अभी स्कैम और स्पैम कॉल्स से बचने के लिए TrueCaller ऐप्स इस्तेमाल करते हैं। यह ऐप भी कॉल करने वाले का नाम स्क्रीन पर दिखाता है। हालांकि, CNAPF अन्य कॉलर आइडेंटिटी ऐप्स से अलग इसलिए है क्योंकि इसमें टेलिकॉम प्रोवाइडर के रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के आधार पर नाम स्क्रीन पर दिखाया जाता है। यह किसी ऐप के मुकाबले ज्यादा भरोसेमंद है।

साथ ही TRAI की ओर से साइलेंट कॉल्स को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। यानी ऐसे कॉल्स जो उठाने पर दूसरी ओर से कोई नहीं बोलता। कई बार स्कैमर्स केवल यह चेक करने के लिए ऐसे कॉल करते हैं कि नंबर ऐक्टिव है या नहीं।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari
खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार बताने वाले प्राणेश 7 साल से ज्यादा वक्त से विज्ञान और तकनीक के बारे में लिख रहे हैं। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड पाने वाले प्राणेश ने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की और न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में वह चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर लेटेस्ट टेक ट्रेंड्स और गैजेट्स की जानकारी देते हैं। उन्हें लिखना और सफर करना अच्छा लगता है। और पढ़ें
