एक बार रिचार्ज और 3 साल की छुट्टी! Jio लाया 10 हजार रुपये वाला धाकड़ प्लान; ये बेनिफिट्स
जियो ने पूरे 3 साल की वैलिडिटी वाला नया रिचार्ज प्लान पेश किया है। इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा, कॉलिंग, रोजाना 2.5GB डेटा और OTT समेत कई डिजिटल फायदे मिलेंगे।
मोबाइल रिचार्ज डेट याद रखने और हर महीने या कुछ महीनों में नया प्लान लेने की झंझट से छुटकारा मिल सकता है। रिलायंस जियो ने ऐसे ग्राहकों के लिए 3 साल की वैलिडिटी वाला नया रिचार्ज प्लान पेश किया है, जिसमें सिर्फ एक बार पैसे खर्च करने होंगे और अगले 36 महीने तक यानी पूरे 3 साल तक रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपनी ने इस प्लान की कीमत 10,000 रुपये रखी है। इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा जैसे फायदे मिलेंगे।
जियो का यह प्लान उन लोगों के लिए खास हो सकता है, जो बार-बार रिचार्ज कराने का झंझट नहीं चाहते और लंबे समय के लिए अपना मोबाइल कनेक्शन एक्टिव रखना चाहते हैं। कंपनी के मुताबिक, यह प्लान 7 नवंबर, 2026 से MyJio ऐप, Jio.com, जियो स्टोर और रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा।
एक रिचार्ज, 36 महीने तक टेंशन खत्म
जियो के इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी 3 साल की वैलिडिटी है। आमतौर पर ग्राहकों को अपना मोबाइल नंबर चालू रखने और डेटा-कॉलिंग का फायदा उठाने के लिए बार-बार रिचार्ज कराना पड़ता है। लेकिन इस प्लान में 10,000 रुपये का एक बार पेमेंट करके 36 महीने की वैलिडिटी मिलेगी।
ग्राहकों को अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग के साथ रोजाना 2.5GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा। इसके अलावा अनलिमिटेड 5G डेटा का फायदा भी दिया जा रहा है। हालांकि, अनलिमिटेड 5G का फायदा एलिजिबल ग्राहकों को 5G नेटवर्क की उपलब्धता और लागू शर्तों के हिसाब से मिलेगा। प्लान में हर दिन 100 SMS भी मिलेंगे।
एंटरटेनमेंट से लेकर डिजाइनिंग तक के फायदे
प्लान में जियो ने कुछ डिजिटल सर्विसेज भी शामिल की हैं। ग्राहकों को JioHotstar Mobile + Hollywood का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके जरिए लाइव स्पोर्ट्स और प्रीमियम एंटरटेनमेंट कंटेंट देखा जा सकेगा। इसके अलावा 12 महीने के लिए Canva Pro Lite का एक्सेस मिलेगा। इससे यूजर्स प्रीमियम टेम्पलेट्स और डिजाइनिंग टूल्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। फोटो, वीडियो और दूसरी जरूरी फाइल्स सेफ रखने के लिए 50GB JioAICloud स्टोरेज भी दिया जाएगा।
हर महीने करीब 278 रुपये का खर्च
अगर 10,000 रुपये की कीमत को 36 महीनों में बांटकर देखें तो इसका औसत खर्च करीब 278 रुपये प्रति महीने बैठता है। यानी एक बार में भुगतान करके तीन साल तक रिचार्ज की चिंता से छुट्टी मिल सकती है। कंपनी का दावा है कि इस दौरान प्लान के फायदे और कीमत लॉक रहेंगे। हालांकि, ग्राहकों को ध्यान रखना होगा कि Canva Pro Lite का सब्सक्रिप्शन केवल 12 महीने के लिए है।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
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अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
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