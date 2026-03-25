Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

करोड़ों ग्राहकों की मौज, ₹365 का सस्ता प्लान लाई कंपनी, 25GB डेटा के साथ फ्री JioHotstar

Mar 25, 2026 02:54 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
share

Reliance Jio ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दे दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Jio ने चुपचाप एक नया किफायती पैक लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 365 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को एकमुश्त 25GB डेटा मिलता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ…

करोड़ों ग्राहकों की मौज, ₹365 का सस्ता प्लान लाई कंपनी, 25GB डेटा के साथ फ्री JioHotstar

Reliance Jio ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दे दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Jio ने चुपचाप एक नया किफायती पैक लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 365 रुपये है। यह प्लान खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो डेली डेटा लिमिट के बजाए एकमुश्त बल्क डेटा चाहते हैं वो भी कम कीमत में। जियो के नए 365 रुपये के प्लान में भी ग्राहकों को बल्क डेटा मिलता है। टेलीटॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, नया 365 रुपये वाला पैक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। कंपनी साथ में 209 रुपये का किफायती पैक भी लेकर आई है, जो केवल MyJio ऐप पर उपलब्ध है। हालांकि, Jio ने 365 रुपये वाले प्लान के लॉन्च के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आइए जानते हैं कि इन प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे...

Jio का नया 365 रुपये का प्रीपेड प्लान

जियो का नया 365 रुपये का प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें एकमुश्त 25GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी यूजर्स 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इसमें 7.47 रुपये का टॉकटाइम भी मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 12 रुपये के लगभग आएगा।

ये भी पढ़ें:पैसों की बारिश, मेटा लाई Facebook और Instagram से पैसा कमाने का नया तरीका
Jio Launches Rs 365 Affordable Plan with Bulk Data

एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो, इस प्लान में JioHotstar (Mobile/TV) का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, JioAICloud पर 50GB फ्री स्टोरेज और JioTV का सब्सक्रिप्शन शामिल है। यूजर्स को 18 महीने का Google Gemini Pro प्लान भी मिलता है, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। इस प्लान में 2000GB क्लाउड स्टोरेज और अन्य फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, जेमिनी के फायदों का लगातार लाभ उठाने के लिए यूजर्स को 349 रुपये या उससे ज्यादा के अनलिमिटेड 5G प्लान पर एक्टिव रहना होगा। जियो की वेबसाइट पर लिस्टिंग के अनुसार, इस पैक के लिए Unlimited 5G Data बेनिफिट्स का कोई जिक्र नहीं है।

ये भी पढ़ें:सेल शुरू, मात्र ₹11,499 में लें 7000mAh बैटरी, 14GB रैम वाला लोहालाट 5G फोन

Jio का नया 209 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह आर्टिकल लिखते समय तक, 209 रुपये वाला पैक वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है और इसे सिर्फ MyJio ऐप के जरिए ही रिचार्ज किया जा सकता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल, डेली 100 एसएमएस और डेली 1GB डेटा मिलता है। यह प्लान केवल 22 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है, यानी पूरी वैलिडिटी के दौरान ग्राहकों को कुल 22GB डेटा मिलेगा। डेली डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी, यूजर्स 64Kbps की स्पीड पर इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं।

Arpit Soni

लेखक के बारे में

Arpit Soni

अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।

और पढ़ें
Gadgets Hindi News Jio Reliance Jio

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।