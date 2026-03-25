करोड़ों ग्राहकों की मौज, ₹365 का सस्ता प्लान लाई कंपनी, 25GB डेटा के साथ फ्री JioHotstar

Reliance Jio ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दे दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Jio ने चुपचाप एक नया किफायती पैक लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 365 रुपये है। इस प्लान में ग्राहकों को एकमुश्त 25GB डेटा मिलता है। चलिए डिटेल में बताते हैं इस प्लान के बारे में सबकुछ…

Reliance Jio ने अपने ग्राहकों को एक शानदार सरप्राइज दे दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Jio ने चुपचाप एक नया किफायती पैक लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 365 रुपये है। यह प्लान खासतौर से ऐसे लोगों के लिए जो डेली डेटा लिमिट के बजाए एकमुश्त बल्क डेटा चाहते हैं वो भी कम कीमत में। जियो के नए 365 रुपये के प्लान में भी ग्राहकों को बल्क डेटा मिलता है। टेलीटॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, नया 365 रुपये वाला पैक वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। कंपनी साथ में 209 रुपये का किफायती पैक भी लेकर आई है, जो केवल MyJio ऐप पर उपलब्ध है। हालांकि, Jio ने 365 रुपये वाले प्लान के लॉन्च के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। आइए जानते हैं कि इन प्लान्स में ग्राहकों को क्या-क्या फायदे मिलेंगे...

Jio का नया 365 रुपये का प्रीपेड प्लान जियो का नया 365 रुपये का प्रीपेड प्लान 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इसमें एकमुश्त 25GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है। डेटा लिमिट खत्म होने के बाद भी यूजर्स 64Kbps की स्पीड से इंटरनेट यूज करना जारी रख सकते हैं। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉल और डेली 100 एसएमएस भी मिलते हैं। इसमें 7.47 रुपये का टॉकटाइम भी मिलता है। कीमत और वैलिडिटी के हिसाब से देखा जाए, तो प्लान में रोज का खर्च 12 रुपये के लगभग आएगा।

एडिशनल बेनिफिट्स की बात करें तो, इस प्लान में JioHotstar (Mobile/TV) का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, JioAICloud पर 50GB फ्री स्टोरेज और JioTV का सब्सक्रिप्शन शामिल है। यूजर्स को 18 महीने का Google Gemini Pro प्लान भी मिलता है, जिसकी कीमत 35,100 रुपये है। इस प्लान में 2000GB क्लाउड स्टोरेज और अन्य फीचर्स शामिल हैं। हालांकि, जेमिनी के फायदों का लगातार लाभ उठाने के लिए यूजर्स को 349 रुपये या उससे ज्यादा के अनलिमिटेड 5G प्लान पर एक्टिव रहना होगा। जियो की वेबसाइट पर लिस्टिंग के अनुसार, इस पैक के लिए Unlimited 5G Data बेनिफिट्स का कोई जिक्र नहीं है।