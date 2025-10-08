जियो ने लॉन्च किया AI Classroom कोर्स, सभी के लिए एकदम फ्री, ऐसे करें अप्लाई jio launched ai classroom foundation course powered by jiopc at imc 2025, Gadgets Hindi News - Hindustan
jio launched ai classroom foundation course powered by jiopc at imc 2025

जियो ने लॉन्च किया AI Classroom कोर्स, सभी के लिए एकदम फ्री, ऐसे करें अप्लाई

IMC 2025 में रिलायंस जियो ने AI Classroom Foundation Course लॉन्च किया है। चार हफ्तों का यह कोर्स एकदम फ्री है और खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए है, जो एआई की फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं। कैसे करें अप्लाई, चलिए बताते हैं...

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:38 PM
इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 (IMC 2025) में रिलायंस जियो ने अपने 799 रुपये का देश का पहला सेफ्टी फर्स्ट मोबाइल फोन जियोभारत के साथ एक AI कोर्स भी लॉन्च किया है। दरअसल, इवेंट में जियो ने एआई क्लासरूम फाउंडेशन कोर्स (AI Classroom Foundation Course) भी लॉन्च किया है। चार हफ्तों का यह कोर्स एकदम फ्री है और खासतौर से ऐसे यूजर्स के लिए है, जो एआई की फील्ड में हाथ आजमाना चाहते हैं। जियो ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के उद्घाटन के दिन इस कोर्स के लॉन्च की घोषणा की गई।

कैसे करें अप्लाई?

कोर्स को http://www.jio.com/ai-classroom के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। लेक्चर के स्लॉट 11 अक्टूबर से ओपन हो रहे हैं। कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, वीडियो लेक्चर की टाइमिंग 9am, 12pm, 4pm, 6pm, 9pm रहेगी। आप वेबसाइट पर जाकर डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:गूगल का तोहफा: 7 नई भारतीय भाषाओं में आया AI मोड, मजेदार सर्च लाइव फीचर भी लॉन्च

JioPC से कोर्स करने पर मिलेगा यह फायदा

कंपनी के मुताबिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश को सुपरपावर बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए JioPC और जियो इंस्टीट्यूट मिलकर AI क्लासरूम शुरू कर रहे हैं। पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप या लैपटॉप इस्तेमाल करने वाला कोई भी व्यक्ति इस कोर्स को कर सकता है। लेकिन सर्टिफिकेशन केवल जियोपीसी का इस्तेमाल कर कोर्स करने वालों को ही मिलेगा। अन्य यूजर्स को कंप्लीशन बैज से नवाजा जाएगा।

एआई क्लासरूम कोर्स में छात्रों को कई एआई टूल्स को सीखने समझने का मौका मिलेगा। कोर्स से एआई के फंडामेंटल को समझने, अपनी जानकारी और स्टडीज को ऑर्गेनाइज करने, डिजाइन्स, स्टोरीज और प्रेजेंटेशन बनाने के साथ समस्याओं के समाधान में एआई का इस्तेमाल करने का अवसर मिलेगा।

लॉन्च के मौके पर रिलायंस जियो के प्रवक्ता ने कहा: "हम मानते हैं कि तकनीक की असली ताकत हर व्यक्ति को सशक्त बनाने की क्षमता में निहित है। जियो एआई क्लासरूम के लॉन्च के साथ हम युवा छात्रों को एआई के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। यह पहल स्कूली बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से परिचित कराएगी। हम जियोपीसी और जियो इंस्टीट्यूट की सुलभता और शैक्षणिक उत्कृष्टता का एआई की शिक्षा में इस्तेमाल करने को प्रतिबद्ध हैं। यह पहल एआई शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि एआई क्रांति में कोई भी पीछे न छूट जाए।"

जियोपीसी यूजर होम स्क्रीन पर डेस्कटॉप शॉर्टकट के माध्यम से कोर्स तक पहुंच सकते हैं। यह कोर्स मोबाइल पर काम नहीं करेगा। जियोपीसी से कोर्स करने वालों को एडवांस एआई टूल्स तक पहुंच मिलेगी। साथ ही कोर्स पूरा करने पर जियो इंस्टीट्यूट से एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा।

पाठ्यक्रम

• सप्ताह 1: एआई बेसिक्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग

• सप्ताह 2: सीखने और क्रिएटिविटी के लिए एआई

• सप्ताह 3: बिल्डिंग और कम्युनिकेशन के लिए एआई

• सप्ताह 4: एआई कैपस्टोन प्रोजेक्ट

