खत्म नहीं होगा डेटा, 15 रुपये का छोटा रिचार्ज लाया Jio, इतनी मिलेगी वैलिडिटी

मूवी देखने के शौकीन हैं, तो जियो का नया रिचार्ज आपके लिए है। जियो 15 रुपये का डेटा पैक लेकर आई है। इस पैक में ग्राहकों को ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है। यह प्लान पूरे 1 दिन या 24 घंटों के साथ आता है।

Jio Rs 15 Data Pack पूरे 1 दिन या 24 घंटों के लिए बिना किसी लिमिट के हाई-स्पीड 5G कनेक्टिविटी देता है।

Jio अपने ग्राहकों के लिए एक पैसा वसूल Recharge Plan लेकर आई है। कंपनी अब 15 रुपये का छोटू रिचार्ज लेकर आई है। यह प्लान ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो बिना किसी लिमिट के अनलिमिटेड डेटा चाहते है। यह प्लान ऐसे लोगों के लिए परफेक्ट है, जो अपनी फेवरेट मूवी, शो और स्पोर्ट्स का आनंद लेते हुए डेटा खत्म होने का टेंशन नहीं चाहते हैं। जियो के इस छोटू रिचार्ज में क्या-क्या मिलेगा, चलिए एक नजर डालते हैं इस प्लान की डिटेल्स पर...

15 रुपये के डेटा पैक की वैलिडिटी जियो का यह 15 रुपये का रिचार्ज एक 'ट्रूली अनलिमिटेड 5G डेटा पैक' है। यह पूरे 1 दिन या 24 घंटों के लिए बिना किसी लिमिट के हाई-स्पीड 5G कनेक्टिविटी देता है। कंपनी का कहना है कि यह नया पैक उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें जरूरत पड़ने पर ज्यादा डेटा चाहिए होता है। चाहे काम हो, मनोरंजन हो या क्लाउड से जुड़े भारी काम, 15 रुपये का यह छोटा रिचार्ज डेटा की सभी पाबंदियां हटा देता है। इससे यूजर्स अपने मोबाइल डिवाइस पर जियो के 'ट्रू 5G' नेटवर्क की पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं।

इस छोटे पैक के ढेर सारे फायदे: - अल्ट्रा HD और 4K स्ट्रीमिंग: बिना किसी बफरिंग या रिजॉल्यूशन में गिरावट के, हाई-डेफिनिशन फिल्में देखें, लाइव स्पोर्ट्स स्ट्रीम करें और 4K वीडियो कंटेंट का आनंद लें।

- लैग-फ्री मोबाइल गेमिंग: अल्ट्रा-लो पिंग रेट की मदद से, बिना किसी देरी (जीरो-लेटेंसी) के मल्टी-प्लेयर गेमिंग का अनुभव लें।

- इंस्टेंट क्लाउड बैकअप: अपने डिवाइस का भारी बैकअप, बड़े वर्क फोल्डर और हाई-रिजॉल्यूशन वीडियो लाइब्रेरी को कुछ ही सेकंड में क्लाउड पर अपलोड करें।

- ऑन-द-गो हॉटस्पॉट टेथरिंग: अपने 5G फोन को हाई-स्पीड वाई-फाई हॉटस्पॉट में बदलें। इससे आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, भारी वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं और लैपटॉप या टैबलेट पर मल्टी-पार्टी वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं।

- हैवी ऐप्स और कंटेंट डाउनलोड: बड़े गेम, बड़े सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, या ऑफलाइन कंटेंट को चुटकियों में डाउनलोड करें।

कहां से खरीदें कंपनी का कहना है कि 15 रुपये वाला यह 'ट्रूली अनलिमिटेड' 5G डेटा पैक अब सभी सर्कल उपलब्ध है। इसे देश भर के सभी रिचार्ज प्लेटफॉर्म, पेमेंट पार्टनर और रिटेल आउटलेट पर तुरंत एक्टिवेट किया जा सकता है।

जियो के पास 20 रुपये से कम में और भी डेटा पैक हैं, नीचे देखें लिस्ट: जियो का 11 रुपये का डेटा पैक: इस प्लान में ग्राहकों को पूरे 1 घंटे के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलता है। लेकिन 10GB डेटा के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 64Kbps रह जाती है।