हर Jio यूजर्स को 50GB क्लाउड स्टोरेज FREE! कंपनी का यह तोहफा खुश कर देगा

रिलायंस जियो की ओर से यूजर्स को JioAICloud का फ्री ऐक्सेस दिया जाता है। यह सेवा 50GB क्लाउड स्टोरेज का फायदा देता है और चुनिंदा यूजर्स को तो 100GB तक क्लाउड स्टोरेज मिल रहा है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 18 Aug 2025 03:07 PM
भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी रिलायंस जियो की ओर से अक्सर यूजर्स को लुभाने की कोशिशें अलग-अलग ऑफर्स और प्लान्स के साथ की जाती हैं। कई बार यूजर्स को पता भी नहीं चलता कि उनके मौजूदा प्लान में ही कौन-कौन से कमाल के बेनिफिट्स शामिल हैं। अगर आप जियो यूजर हैं और आपके पास ऐक्टिव प्लान है तो पूरे 50GB क्लाउड स्टोरेज का फायदा फ्री मिल रहा है। चुनिंदा यूजर्स को 100GB तक स्टोरेज मिल जाता है।

रिलायंस जियो की कई सेवाओं में से JioAI Cloud भी एक है और इसका ऐक्सेस सभी जियो यूजर्स को ऐक्टिव प्लान होने पर एकदम फ्री में दिया जा रहा है। इसे ऐक्सेस करते हुए वे ना सिर्फ अपनी फाइल्स और इमेजेस या वीडियोज शेयर कर सकते हैं, बल्कि डिवाइस का स्टोरेज भी फ्री कर सकते हैं। यह बेहद काम का टूल है और आपके फोन का स्टोरेज इसे यूज करने पर फट से 50GB बढ़ जाएगा।

फ्री में मिलता है 50GB क्लाउड स्टोरेज

जियो के सभी प्लान्स में यूजर्स को JioAICloud का फ्री ऐक्सेस दिया जा रहा है। आप चाहें तो इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद अपने नंबर से लॉगिन करते ही आपको ढेर सारा स्टोरेज फाइल्स को अपलोड, सेव या शेयर करने के लिए मिलेगा। हाल ही में JioAICloud सेवा में कुछ AI फीचर्स भी शामिल किए हैं, जिनके जरिए फोटोज में क्रिएटिव एडिटिंग की जा सकती है।

आपको फॉलो करने होंगे ये आसान स्टेप्स

- सबसे पहले अपने फोन में JioAICloud ऐप डाउनलोड करें।

- इसके बाद लॉगिन पेज पर आपको अपने जियो नंबर की मदद से लॉगिन करना होगा।

- इस नंबर पर भेजा गया OTP एंटर करते ही आपको सेवा का ऐक्सेस मिल जाएगा।

- अब आप यहां 50GB डाटा अपलोड कर सकते हैं या फिर फोन का ऑटोमैटिक बैकअप भी ऑन कर सकते हैं।

- एक बार फाइल्स क्लाउड पर सेव करने या बैकअप लेने के बाद आपको फोन का स्टोरेज फ्री करने का विकल्प भी JioAICloud में मिल जाता है।

- स्मार्ट एलबम की मदद से फोटोज को मैनेज करना आसान हो जाता है और ढेरों एडिटिंग फीचर्स भी दिए गए हैं।

