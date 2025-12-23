जियो का गजब प्लान, मिलेगा 1200GB डेटा, दो साल अमेजन प्राइम का मजा, नेटफ्लिक्स भी

संक्षेप: जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। प्लान में कंपनी 90 दिन के लिए बिना किसी एक्सट्रा कॉस्ट 200जीबी ज्यादा डेटा दे रही है।

हाई-स्पीड इंटरनेट, खूब सारा डेटा और लंबी वैलिडिटी के साथ फ्री में ओटीटी ऐप का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पास आपके लिए बेस्ट ऑफर वाला एक तगड़ा प्लान है। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के बेस्ट ऑफर 4444 रुपये वाले प्लान की। जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। प्लान में कंपनी 90 दिन के लिए बिना किसी एक्सट्रा कॉस्ट 200जीबी ज्यादा डेटा दे रही है। इस हिसाब से प्लान में आपको टोटल 1200जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

फ्री में एक्सट्रा वैलिडिटी भी

कंपनी तीन महीने की वैलिडिटी के साथ प्लान यूजर्स को 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दे रही है। एक्सट्रा वैलिडिटी के लिए आपसे कोई अडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कई शानदार ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है, जिसमें जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स (बेसिक), यूट्यूब प्रीमियम, सोनी लिव और जी5 शामिल है। प्लान में आपको दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।