Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़jio home plan offering 200gb extra data and ott benefits with three month validity
जियो का गजब प्लान, मिलेगा 1200GB डेटा, दो साल अमेजन प्राइम का मजा, नेटफ्लिक्स भी

जियो का गजब प्लान, मिलेगा 1200GB डेटा, दो साल अमेजन प्राइम का मजा, नेटफ्लिक्स भी

संक्षेप:

जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। प्लान में कंपनी 90 दिन के लिए बिना किसी एक्सट्रा कॉस्ट 200जीबी ज्यादा डेटा दे रही है।

Dec 23, 2025 09:50 am ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हाई-स्पीड इंटरनेट, खूब सारा डेटा और लंबी वैलिडिटी के साथ फ्री में ओटीटी ऐप का मजा लेना चाहते हैं, तो जियो के पास आपके लिए बेस्ट ऑफर वाला एक तगड़ा प्लान है। हम बात कर रहे हैं, जियो होम के बेस्ट ऑफर 4444 रुपये वाले प्लान की। जियो होम का यह प्लान तीन महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। प्लान में कंपनी 90 दिन के लिए बिना किसी एक्सट्रा कॉस्ट 200जीबी ज्यादा डेटा दे रही है। इस हिसाब से प्लान में आपको टोटल 1200जीबी हाई-स्पीड डेटा मिलेगा।

फ्री में एक्सट्रा वैलिडिटी भी
कंपनी तीन महीने की वैलिडिटी के साथ प्लान यूजर्स को 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी भी दे रही है। एक्सट्रा वैलिडिटी के लिए आपसे कोई अडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग बेनिफिट के साथ आता है। इसमें आपको 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस मिलेगा। प्लान में कई शानदार ओटीटी ऐप का ऐक्सेस दिया जा रहा है, जिसमें जियो हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स (बेसिक), यूट्यूब प्रीमियम, सोनी लिव और जी5 शामिल है। प्लान में आपको दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! लॉन्च प्राइस से सस्ता हुआ सैमसंग का 5G फोन, कीमत अब ₹13 हजार से कम

इस बेस्ट ऑफर प्लान में मिलेगा 150जीबी एक्सट्रा डेटा

तीन महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में आपको 7 दिन की एक्सट्रा वैलिडिटी मिलेगी। प्लान में कंपनी इंटरनेट यूज करने के लिए 1000जीबी हाई-स्पीड डेटा दे रही है। इसमें आपको 90 दिन के लिए 150जीबी एक्सट्रा डेटा मिलेगा। प्लान फ्री वॉइस कॉलिंग के साथ आता है। इसमें कंपनी 1 हजार से ज्यादा टीवी चैनल का ऐक्सेस दे रही है। यह प्लान 12 ओटीटी ऐप के ऐक्सेस के साथ आता है, जिसमें जियो हॉटस्टार, सोनी लिव, जी5, इरॉज नाउ, डिस्कवरी प्लस और लायन्सगेट प्ले शामिल हैं। बताते चलें कि जियो होम के ये इन दोनों प्लान की कीमत जीएसटी के साथ है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 12 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। करीब 6 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। खाली समय में समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। पहाड़ पर घूमना और फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना इन्हें बहुत पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Jio Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।