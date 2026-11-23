Jio का न्यू ईयर धमाका ऑफर! 399 रुपये में Unlimited 4G-5G Data, लाई ढेरों प्लान
Jio ने Happy New Year 2.0 ऑफर के साथ 399 रुपये और 3,999 रुपये के अनलिमिटेड 4G-5G डेटा प्लान लॉन्च किए हैं। इसके अलावा 15 रुपये, 25 रुपये के अनलिमिटेड 5G और 50 रुपये के Unlimited Night Data ऐड-ऑन भी लॉन्च किए गए हैं।
टेलिकॉम कंपनी Jio ने अपनी 10वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के बीच ‘Happy New Year 2.0’ ऑफर अनाउंस किया है। कंपनी ने इसके साथ अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा वाले नए रिचार्ज प्लान और ऐड-ऑन पैक लॉन्च किए हैं। इनमें 399 रुपये का नया फ्लैगशिप प्लान, 3999 रुपये का एनुअल प्लान और 15 रुपये से शुरू होने वाले अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन शामिल हैं। आइए आपको इनके बारे में बताते हैं।
399 रुपये में 28 दिन अनलिमिटेड 4G और 5G
Jio का 399 रुपये वाला प्लान 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इसमें यूजर्स को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा के साथ अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं। यानी कंपनी ने इस प्लान में डेटा इस्तेमाल की कोई तय लिमिट नहीं रखी है। प्लान के साथ कुछ डिजिटल सर्विसेज भी फ्री दी जा रही हैं। इसमें 12 महीने का Canva Pro सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसकी कीमत कंपनी के मुताबिक करीब 4,000 रुपये है।
साथ ही JioHotstar Mobile, JioTV के जरिए Hollywood और FanCode का एक्सेस, JioGames मोबाइल सब्सक्रिप्शन और JioAICloud पर 50GB फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलता है। JustDial Lite, हाइपरलोकल कूपन और Digital Diary जैसी सेवाएं भी इस पैक में शामिल हैं।
3999 रुपये में पूरे साल मिलेगा अनलिमिटेड डेटा
अगर आप बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं, तो Jio ने 3,999 रुपये का एनुअल प्लान भी पेश किया है। इसकी वैलिडिटी 365 दिन है और इसमें पूरे साल अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS मिलते हैं। इस प्लान के साथ 12 महीने का Canva Pro Lite सब्सक्रिप्शन, JioHotstar Mobile, JioTV के जरिए Hollywood और FanCode का एक्सेस और JioAICloud पर 50GB फ्री स्टोरेज भी दिया जा रहा है।
सिर्फ 15 रुपये में अनलिमिटेड 5G डेटा का मजा
Jio ने दो अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन भी लॉन्च किए हैं। 15 रुपये का पैक एक दिन और 25 रुपये का पैक दो दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। कंपनी के मुताबिक इन पैक्स में डाउनलोड लिमिट, स्पीड थ्रॉटलिंग या इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं है।
50 रुपये में रातभर अनलिमिटेड डेटा मिलेगा
साथ ही Jio ने 50 रुपये का Unlimited Night Data ऐड-ऑन भी पेश किया है। इसके साथ यूजर्स हर रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा इस्तेमाल कर सकेंगे। इसकी वैलिडिटी 28 दिन है। पैक का फायदा खासतौर पर रात में काम करने वाले लोगों, स्टूडेंट्स, गेमर्स और देर रात तक वीडियो देखने वाले यूजर्स को हो सकता है। खास बात यह है कि रात में यूज किया गया डेटा आपके मेन प्लान के दिन वाले डेटा बैलेंस से अलग रखा जाएगा।
कब से मिलेंगे ये प्लान?
399 रुपये और 3,999 रुपये वाले अनलिमिटेड डेटा प्लान 24 नवंबर से रिचार्ज के लिए उपलब्ध होंगे। 25 रुपये वाला अनलिमिटेड 5G ऐड-ऑन भी 24 नवंबर से उपलब्ध होगा, जबकि 15 रुपये वाला पैक पहले से लाइव है। इनका रिचार्ज MyJio ऐप, Jio.com के अलावा Jio स्टोर्स और देशभर के रिटेलर्स के जरिए किया जा सकेगा।
इसी तरह 50 रुपये वाला Unlimited Night Data पैक 26 नवंबर से उपलब्ध होगा। इसे भी डिजिटल और ऑफलाइन चैनलों के जरिए रिचार्ज किया जा सकेगा।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
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विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।